Borderlands 4 kommt September 2025 – Was Fans vom neuen Abenteuer erwarten können

Mit Borderlands 4 am Horizont, das am 12. September 2025 erscheinen soll, könnte es eine gute Idee sein, einen Blick auf die DLCs von Borderlands 3 zu werfen. Obwohl der Hauptteil von Borderlands 3 mit seiner Geschichte bei vielen als überladen gilt, bieten die DLCs erfrischende und unterhaltsame Erlebnisse.

Die DLC-Kampagnen von Borderlands 3

Was macht die DLCs von Borderlands 3 so besonders? Während die Hauptgeschichte von Borderlands 3 oft kritisiert wird, überzeugen die DLCs durch thematisch stimmige und humorvolle Inhalte. Die vier großen DLC-Kampagnen bieten jede für sich ein einzigartiges Erlebnis.

Der erste DLC, Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, führt dich zusammen mit Moxxi in ein verlassenes Casino von Handsome Jack. Mit verrückten Casino-Besuchern und Sicherheitsrobotern bietet dieser DLC eine unterhaltsame Mischung aus Action und Humor. Ein besonderes Highlight ist die clever gestaltete Mission „The Plan“, die dich direkt in die besten Teile eines Planungsvorgangs wirft, ohne unnötige Sammelquests.

Guns, Love, & Tentacles und Bounty of Blood

Was erwartet dich in diesen beiden DLCs? Guns, Love, & Tentacles ist ein Lovecraft-inspiriertes Abenteuer, das sich um die Hochzeit von Hammerlock und Jakobs dreht. Neben dem Kampf gegen übernatürliche Wesen bietet dieser DLC auch eine bewegende Nebenquest, in der du einen übersinnlichen Kriminalfall lösen musst.

Bounty of Blood ist ein persönlicher Favorit, da es das Raum-Western-Thema von Borderlands aufgreift und auf dem Planeten Gehenna umsetzt. Mit einer Bande von Outlaws und einem Erzähler, der die Ereignisse im Wild-West-Stil kommentiert, bietet dieser DLC eine einzigartige Atmosphäre, die Elemente des Wilden Westens mit japanischer Architektur verbindet.

Psycho Krieg und das fantastische Fustercluck

Warum ist dieser DLC etwas Besonderes? Psycho Krieg und das fantastische Fustercluck nimmt dich mit auf eine psychedelische Reise in den Kopf von Krieg. Obwohl es nicht jedermanns Sache ist, bietet dieser DLC dennoch interessante Charakterentwicklungen und einen einzigartigen Blickwinkel auf bereits bekannte Figuren.

Obwohl dieser DLC im Vergleich zu den anderen weniger bevorzugt wird, bietet er dennoch eine einzigartige Erfahrung durch den Einblick in Kriegs Gedankenwelt und seine unvollendete Liebesgeschichte mit Maya.

Fazit: Ein Blick in die Zukunft von Borderlands

Was können wir von Borderlands 4 erwarten? Borderlands 4, das am 12. September 2025 erscheint, verspricht, die offenen Welten und das humorvolle Gameplay der Serie weiterzuführen. Mit neuen Fahrzeugen und einem nahtlosen Spielerlebnis ohne Ladebildschirme könnte es die Grenzen der Serie erweitern.

Die DLCs von Borderlands 3 halten die Hoffnung auf eine verbesserte Story in Borderlands 4 am Leben. Sie zeigen, dass Gearbox es versteht, unterhaltsame und thematisch stimmige Inhalte zu kreieren. Welche Erwartungen hast du an Borderlands 4? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!