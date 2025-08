Borderlands 4 kommt 2025 – Können die Schurken mit Handsome Jack mithalten?

Die Borderlands-Reihe ist bekannt für ihre einzigartigen und oft umstrittenen Bösewichte. Während die Spiele mit ihrer fesselnden Beutejagd und dem erstklassigen First-Person-Gameplay punkten, sorgt die oft nervige Dialogführung der Schurken nicht immer für Begeisterung. Hier sind die sechs meistgehassten Schurken in Borderlands, von am wenigsten bis am meisten verhasst.

Professor Nakayama

Wer ist Professor Nakayama? Nakayama, der Hauptantagonist im DLC Sir Hammerlock’s Big Game Hunt in Borderlands 2, ist für viele ein unvergessliches, jedoch nicht immer willkommenes Erlebnis. Seine Besessenheit von Handsome Jack und die frustrierende Begegnung mit dem Jackenstein-Bosskampf machen ihn zu einem der nervigsten Charaktere. Dennoch bleibt sein komischer Tod ein Highlight.

Commandant Steele

Was macht Commandant Steele so uninteressant? Als Antagonistin im ersten Borderlands-Spiel bleibt Commandant Steele blass und eindimensional. Gearbox war noch dabei, seine Erzählweise zu finden, was Steele zu einer eher langweiligen Gegenspielerin macht. Im Vergleich zu den späteren Spielen fehlt ihr die Persönlichkeit und Tiefe.

Hugo Vazquez

Warum ist Hugo Vazquez so unbeliebt? Hugo, der Rivale von Rhys in Tales from the Borderlands, ist ein typischer schleimiger Gegenspieler. Trotz der talentierten Stimme von Patrick Warburton bleibt Vazquez durch sein widerliches Verhalten unvergessen. Seine Rolle als ständiger Störfaktor macht ihn zu einem der weniger beliebten Charaktere.

Shadowtrap

Warum ist Shadowtrap so frustrierend? Shadowtrap, der verborgene Bösewicht im DLC The Claptastic Voyage von Borderlands: The Pre-Sequel, bietet einen der herausforderndsten Bosskämpfe der Serie. Sein riesiger Lebensbalken und die gefährliche Arena machen ihn zu einem der ärgerlichsten Gegner ohne Raid-Status.

Handsome Jack

Ist Handsome Jack überbewertet? Handsome Jack wird oft als einer der besten Charaktere der Borderlands-Serie angesehen. Doch seine Überpräsenz nach Borderlands 2 hat dazu geführt, dass viele ihn als überstrapaziert empfinden. Die Schwierigkeit von Gearbox, einen ebenso überzeugenden Schurken zu schaffen, zeigt, wie sehr Jack die Messlatte gesetzt hat.

Die Calypso-Zwillinge

Warum sind die Calypso-Zwillinge so verhasst? Tyreen und Troy Calypso in Borderlands 3 sind für viele Spieler ein Ärgernis. Die Idee von Livestreamer-Schurken, die eine Sekte führen, hätte spannend sein können, wurde jedoch nicht überzeugend umgesetzt. Viele Spieler empfanden ihre Dialoge als so nervig, dass sie das Spiel stumm schalteten. Die Hoffnung bleibt, dass Gearbox mit dem kommenden Schurken The Timekeeper in Borderlands 4, das am 12. September 2025 erscheint, die Kurve kriegt.

Was denkst du über die Antagonisten in Borderlands? Hast du einen Schurken, den du besonders ins Herz geschlossen oder verabscheut hast? Teile deine Meinung in den Kommentaren!