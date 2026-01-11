Vulpix Community Day im Februar 2026 – Zwei Formen und exklusive Attacken

Ein neues Leak sorgt für Aufsehen in der Pokémon GO-Community: Offenbar wird das beliebte Feuer-Pokémon Vulpix im Februar 2026 den nächsten Community Day dominieren. Dabei sollen sowohl die klassische Kanto-Version als auch die Eis-Variante aus Alola im Rampenlicht stehen. Das Event könnte für viele ein echtes Highlight werden – nicht nur wegen der möglichen Shiny-Formen.

Pokémon GO ist ein Mobile-Game mit Augmented-Reality-Elementen, das auf realen GPS-Daten basiert. Seit dem Start 2016 hat sich der Umfang der fangbaren Pokémon kontinuierlich erweitert, heute umfasst das Spiel hunderte Arten. Die Community Days gehören zu den wichtigsten monatlichen Events im Spiel und bringen meist erhöhte Fangraten, besondere Attacken und Boni für begrenzte Zeit.

Vulpix rückt ins Rampenlicht

Welches Pokémon soll im Februar 2026 im Fokus stehen? Laut einem Leak der bekannten Dataminer-Gruppe „The Pokemod Group“ wird Vulpix das zentrale Pokémon des Community Days im Februar 2026. Erstmals seit dem Start von Pokémon GO erhält das Fuchs-Pokémon damit sein eigenes Event, nachdem es im Februar 2020 in einem offiziellen Voting noch gegen Rihorn verlor.

Besonders spannend ist, dass sowohl Kanto-Vulpix (Feuer-Typ) als auch Alola-Vulpix (Eis-Typ) im Event vertreten sein sollen. Beide entwickeln sich zu Ninetales, also Vulnona, die beim Community Day exklusive Lade-Attacken lernen können:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Kanto-Vulnona: Energiestoß (Pflanzen-Attacke)

(Pflanzen-Attacke) Alola-Vulnona: Kühles Nass (Wasser-Attacke)

Event-Boni und Shiny-Chancen

Welche Boni erwarten dich beim Vulpix-Community Day? Wie bei früheren Community Days kannst du mit verlängerten Wirkzeiten für Rauch und Lockmodule rechnen. Diese Items helfen dir dabei, mehr Vulpix in der Umgebung zu finden – und erhöhen deine Chancen auf ein schillerndes Exemplar.

Beide Varianten – sowohl Kanto- als auch Alola-Vulpix – sollen mit erhöhten Shiny-Raten erscheinen. Damit ist der Februar-Community Day eine ideale Gelegenheit, deinen Pokédex um seltene Varianten zu erweitern oder deine Sammlung zu vervollständigen.

Termin noch unklar

Wann findet der Community Day im Februar statt? Ein konkretes Datum wurde bislang nicht genannt. In den letzten Monaten fanden die meisten Community Days jedoch im mittleren bis späten Monatsverlauf statt. Wahrscheinlich ist also ein Termin zwischen dem 17. und 25. Februar 2026.

Wer das Event optimal nutzen will, sollte sich rechtzeitig mit Pokébällen, Beeren und Entwicklungsitems ausstatten. Auch ein Blick auf die Kampfwerte von Vulnona lohnt sich: Beide Formen können in PvP-Formaten wie der Superliga oder Hyperliga gute Dienste leisten – besonders mit den neuen Attacken.

Rückblick und Ausblick

Wie reiht sich Vulpix in die bisherigen Events ein? Der Vulpix-Community Day folgt auf ein bereits stark gestartetes Jahr in Pokémon GO. Im Januar 2026 standen bereits Klibbe (aus der 9. Generation) und Plinfa im Fokus. Zudem wurde die schillernde Form von Moruda eingeführt, und ab dem 20. Januar beginnt das Event Lieblingsgefährten mit Shiny Hefel.

Auch langfristig gibt es Grund zur Vorfreude: Das Jahr 2026 markiert das 30-jährige Jubiläum der Pokémon-Reihe. Pokémon GO soll dabei mit zahlreichen Events, neuen Pokémon und möglicherweise sogar Inhalten aus der kommenden 10. Generation vertreten sein.

Viel Potenzial für Sammler und PvP-Fans

Lohnt sich der Community Day mit Vulpix? Definitiv! Nicht nur für Nostalgie-Fans, sondern auch für PvP-Enthusiasten und Shiny-Jäger bietet das Event viele Anreize. Die Kombination aus zwei Formen, exklusiven Attacken und erhöhter Shiny-Rate macht den Tag zu einem der spannendsten Community Days der letzten Monate.

Bist du bereit für die Jagd auf Vulpix und seine schillernden Varianten? Welche Form gefällt dir besser – das klassische Feuer-Vulpix oder das elegante Alola-Pendant? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!