Borderlands 2 Recoded Mod – Über 200 neue Waffen und Klassen-Verbesserungen!

Ein neues Mod-Projekt hat die Borderlands 2-Community in Aufruhr versetzt. Der zweite Teil der Serie gilt als einer der besten und wurde in der Vergangenheit oft im Verkauf angeboten, sogar zeitweise kostenlos. Dank eines neuen Mods können Fans das Spiel nun auf eine ganz neue Weise erleben, mit zahlreichen Verbesserungen und Ergänzungen. Der Mod nennt sich Borderlands 2 Recoded und wurde von EdamameTV entwickelt. Er ist kostenlos auf Nexus Mods verfügbar. Für alle, die sehnsüchtig auf Borderlands 4 warten, bietet dieser Mod eine ideale Möglichkeit, die Zeit bis zum Erscheinungsdatum am 12. September 2025 zu überbrücken.

Was macht den Borderlands 2 Recoded Mod so besonders?

Welche neuen Features bietet der Mod? Der Borderlands 2 Recoded Mod zielt darauf ab, das Spiel vollständig zu überarbeiten, indem er die Grenzen von Anpassung und Chaos ausdehnt. Dies wird erreicht durch die Einführung von über 200 neuen Waffen, Schilden, Relikten und Klassen-Modifikationen. Darüber hinaus wurde der Loot-Pool erheblich erweitert und verbessert, und die Talentbäume der Kammerjäger wurden überarbeitet.

EdamameTV hat den Mod zudem mit neuen Mini-Raid-Bossen und Qualitätsverbesserungen ausgestattet, und er ist kooperativ spielbar. Fans haben den Mod gelobt und er wurde seit seiner Veröffentlichung am 1. Juli 2025 bereits über 2.000 Mal heruntergeladen. Spieler genießen die zusätzliche Zerstörungswut und die verbesserte Stärke der Kammerjäger, die der Mod entfesselt.

Die Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf den Mod? Während viele das umfangreiche neue Inhaltspaket genießen, das der Mod mit sich bringt, gab es auch einige Kritikpunkte. Einige Nutzer berichteten von Abstürzen oder Startproblemen beim Spiel. Der Schöpfer des Mods hat jedoch schnell auf viele dieser Beschwerden reagiert und das Mod-Update verbessert.

Auch andere Spieler haben nützliche Tipps zur Behebung dieser Probleme geteilt. Es scheint, dass die Community bereit ist, zusammenzuarbeiten, um das Spielerlebnis zu verbessern. Trotz der Kritik wird der Mod von vielen als fast gleichwertig mit einem neuen Spiel, wie dem kommenden Borderlands 4, angesehen.

Borderlands 4 und die Erwartungen

Was können Fans von Borderlands 4 erwarten? Borderlands 4 hat aufgrund einiger Entscheidungen von Gearbox Software CEO, Randy Pitchford, gemischte Reaktionen erhalten. Für alle, die mit dem neuen Titel unzufrieden sind, bietet der Borderlands 2 Recoded Mod eine willkommene Möglichkeit, das geliebte Spiel in einem neuen Licht zu erleben.

Die Frage bleibt, ob Borderlands 4 den Erwartungen gerecht wird. Bis dahin ermöglicht der Mod den Fans, sich weiterhin in der Welt von Borderlands zu verlieren und gleichzeitig neue Herausforderungen und Inhalte zu erleben.

Was denkst du über den Borderlands 2 Recoded Mod? Wirst du ihn ausprobieren, um die Wartezeit auf Borderlands 4 zu überbrücken? Teile deine Meinung in den Kommentaren!