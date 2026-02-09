Sony bestätigt neue State of Play diese Woche – das ist zu erwarten

Sony hat eine neue Ausgabe von State of Play für diese Woche bestätigt. Damit steht der nächste Showcase fest, in dem PlayStation traditionell neue Trailer, Updates zu angekündigten Projekten und gelegentlich auch Überraschungsankündigungen rund um PS5 und PS VR2 bündelt. Für viele Fans ist das Format inzwischen der verlässlichste Taktgeber, wenn es darum geht, welche Spiele in den kommenden Monaten wirklich kurz vor der Ziellinie stehen.

Auch wenn Sony im Vorfeld erfahrungsgemäß nicht jedes Detail ausplaudert, ist die Erwartungshaltung klar: ein straff geschnittener Livestream mit Fokus auf Games und konkreten Einblicken in Gameplay, Release-Zeiträume oder neue Features. Wer aktuell auf ein bestimmtes First-Party-Update oder ein starkes Line-up von Drittanbietern hofft, sollte diese Woche also im Kalender markieren.

Was bei State of Play typischerweise gezeigt wird

Was ist eine PlayStation State of Play? State of Play ist Sonys wiederkehrendes Präsentationsformat, das sich auf kommende PlayStation-Spiele und neue Inhalte konzentriert. Anders als bei großen Messen liefert Sony hier meist kompakte Updates und setzt auf einen Mix aus Neuankündigungen, frischem Gameplay-Material und Statusmeldungen zu bereits bekannten Titeln.

In der Praxis bedeutet das: Du kannst mit Trailern rechnen, die konkrete Einblicke in Story, Spielsysteme oder technische Features geben. Häufig gibt es außerdem neue Infos zu Veröffentlichungsfenstern, Vorbestellungen oder Editions, falls ein Spiel kurz vor dem Release steht.

Je nach Ausgabe rücken auch Updates zu Live-Service-Games, Erweiterungen und Events in den Vordergrund. Ebenso sind Indie-Spiele oft Teil des Programms, weil sich das Format gut dafür eignet, mehreren Titeln schnell Sichtbarkeit zu geben, ohne dass ein einzelnes Spiel die komplette Show dominiert.

Diese Erwartungen sind für die Ausgabe in dieser Woche realistisch

Worum könnte es diesmal gehen? Da Sony die State of Play für diese Woche offiziell bestätigt hat, dreht sich die Spekulation vor allem um die übliche Mischung aus kommenden PS5-Releases und Updates zu bereits angekündigten Projekten. Genau diese Kombination ist in früheren Ausgaben typisch gewesen, weil sie sowohl Fans großer Blockbuster als auch Leute anspricht, die nach Geheimtipps suchen.

Realistisch ist außerdem, dass Sony konkrete Release-Zeiträume nachschärft, sobald Titel in die heiße Phase gehen. Gerade in einem vollen Spielejahr wird so eine Show gerne genutzt, um Klarheit in den Kalender zu bringen und einzelne Projekte mit neuen Gameplay-Szenen zu untermauern.

Ebenfalls denkbar: ein Fokus-Segment zu einem einzelnen Spiel, wenn Sony einem Titel mehr Raum geben will. Das kann ein ausführlicherer Gameplay-Deep-Dive sein oder ein Trailerpaket mit Entwicklerkommentaren, je nachdem, wie groß die Ausgabe ausfällt.

So bereitest du dich auf den Showcase vor

Wie holst du das meiste aus der State of Play heraus? Wenn du die Show live verfolgen willst, lohnt es sich, vorab die eigenen Wunschlisten im PlayStation Store aufzuräumen und ein Auge darauf zu haben, welche Titel du ohnehin im Blick hast. Oft lassen sich neue Trailer direkt besser einordnen, wenn du grob weißt, welche Releases du in den nächsten Wochen priorisieren willst.

Außerdem hilft es, während des Streams auf Details zu achten, die schnell untergehen: Plattformangaben, ob ein Spiel zusätzlich für PS VR2 erscheint, Hinweise auf Demo-Ankündigungen oder zeitlich begrenzte Inhalte. Gerade solche Kleinigkeiten sind häufig der eigentliche Mehrwert einer State of Play, weil sie konkrete nächste Schritte liefern.

Und falls du die Show verpasst: Meist reicht es, die wichtigsten Trailer danach gebündelt nachzuholen. Entscheidend ist am Ende weniger der Livemoment, sondern welche Spiele mit Datum, neuem Gameplay oder handfesten Neuerungen aus dem Stream herausgehen.

Welche Ankündigungen wünschst du dir von Sonys State of Play in dieser Woche ganz konkret und welche Spiele sollen endlich ein festes Release-Datum bekommen? Schreib es gerne in die Kommentare.