Marathon: Enthüllung des Bungie-Shooters verschoben – Fans warten bis November

Bungie hat kürzlich bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Spiel Marathon nicht auf dem kommenden PlayStation State of Play Event am 24. September 2025 gezeigt wird. Dies ist für viele enttäuschend, die sich auf Neuigkeiten zu diesem Titel freuten. Marathon, ein Extraction-Shooter, hat in seiner Entwicklungsgeschichte bereits einige Hürden genommen, darunter Verzögerungen und Kontroversen. Doch die Fans müssen sich noch etwas gedulden, bevor sie neue Einblicke in das Spiel erhalten.

Die Geschichte von Marathon

Wie hat sich Marathon entwickelt? Marathon ist Teil eines Franchises, das ursprünglich von Bungie für Macintosh-Plattformen entwickelt wurde. Das Spiel hat sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt, und Bungie hat viel Arbeit in die Neugestaltung der Spielmechaniken gesteckt. Die neuesten Informationen deuten darauf hin, dass es eine Neugestaltung des Fraktionssystems gegeben hat, zusammen mit neuen Inhalten und anderen Spielmechaniken. Diese Änderungen sind das Ergebnis von umfangreichen Playtests, die von Bungie durchgeführt wurden.

Die Entwicklung von Marathon hat jedoch nicht nur positive Schlagzeilen gemacht. Bungie wurde in der Vergangenheit der Plagiatsvorwürfe beschuldigt, nachdem bekannt wurde, dass das ursprüngliche Art-Design des Spiels Werke eines Künstlers namens Antireal ähnelte. Bungie hat daraufhin das Spiel verschoben und das umstrittene Design komplett überarbeitet. Dies hat dazu geführt, dass viele gespannt darauf sind, wie das überarbeitete Spiel nun aussieht.

Warum wird Marathon nicht beim State of Play gezeigt?

Welche Gründe gibt es für die Verschiebung des Enthüllungstermins? Laut Paul Tassi, einem bekannten Gaming-Journalisten, gibt es derzeit keine Pläne, Marathon während des September-Events oder in einem Blogpost zu präsentieren. Stattdessen spekulieren viele darauf, dass Bungie das Spiel im November 2025 enthüllen könnte. Dies würde mit den zuvor angekündigten Plänen von Bungie für eine Herbstankündigung übereinstimmen. Die zusätzliche Zeit wird wahrscheinlich genutzt, um das Spiel weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass es den Erwartungen der Community gerecht wird.

Der kommende PlayStation State of Play wird eine 35-minütige Präsentation beinhalten, die sowohl erste als auch dritte Parteien umfasst. Bislang ist das einzige bestätigte Spiel Saros von Housemarque. Diese Unsicherheit hat zu zahlreichen Spekulationen geführt, welche Spiele vorgestellt werden könnten, doch Marathon wird definitiv nicht dabei sein.

Die Bedeutung von Marathon für Bungie

Warum ist Marathon ein wichtiger Titel für Bungie? Marathon stellt für Bungie einen wichtigen Schritt dar, da es sich um eine Weiterentwicklung des Extraction-Shooter-Genres handelt, das in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. Bungie, bekannt für seine erfolgreichen Franchises wie Halo und Destiny, hat sich mit Marathon das Ziel gesetzt, ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen, das sowohl Solo- als auch Teamspielmöglichkeiten bietet. Spieler können aus einer Reihe von kybernetischen Söldnern wählen, ihre Spielweise anpassen und in Crews von drei Personen zusammenarbeiten, um rivalisierende Teams und feindliche Sicherheitskräfte zu bekämpfen.

Marathon wird auf mehreren Plattformen verfügbar sein, darunter PC, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S. Diese Mehrplattform-Verfügbarkeit ist ein weiterer Beweis dafür, dass Bungie nach der Übernahme durch Sony im Jahr 2022 weiterhin als plattformübergreifendes Studio agiert.

Was denkst du über die Verzögerung von Marathon? Freust du dich auf die Enthüllung im November? Teile deine Meinung in den Kommentaren!