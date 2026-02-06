MediaMarkt MwSt.-Aktion: Diese JBL-Kopfhörer & Earbuds lohnen sich jetzt besonders

Im Rahmen der laufenden MwSt.-Aktion bei MediaMarkt lassen sich aktuell auch zahlreiche JBL-Audio-Produkte deutlich günstiger abgreifen. Dank der Erstattung der Mehrwertsteuer ergibt sich ein effektiver Preisnachlass von 15,966 Prozent, der automatisch im Warenkorb abgezogen wird. Besonders spannend: Der Rabatt gilt auch für hochwertige Over-Ear-Kopfhörer, True-Wireless-In-Ears und Sport-Modelle von JBL.

Premium-Modell im Fokus: JBL Tour One M3

Zu den Highlights der Aktion zählt der JBL Tour One M3 (im Test). Der Over-Ear-Kopfhörer richtet sich an Vielhörer und Pendler, die Wert auf starkes Adaptive Noise Cancelling, lange Akkulaufzeiten und ausgewogenen Klang legen. Durch die MwSt.-Aktion fällt der Preis spürbar niedriger aus als üblich – ein seltener Deal für ein Modell dieser Klasse.

True-Wireless-Kopfhörer für Alltag und Reisen

Auch Fans kabelloser In-Ears kommen auf ihre Kosten. Reduziert sind unter anderem der JBL Tour Pro 3 (im Test) sowie die beliebten JBL Live Pro 2 TWS. Beide Modelle bieten aktives Noise Cancelling, lange Laufzeiten inklusive Ladecase und umfangreiche App-Funktionen. Ebenfalls Teil der Aktion sind unter anderem:

Over-Ear-Alternativen und Sport-Kopfhörer

Wer klassische Over-Ear-Kopfhörer bevorzugt, findet mit dem JBL Tune 770NC und dem JBL Live 670NC starke Alternativen im mittleren Preissegment. Für Sport und Outdoor-Einsätze sind unter anderem der JBL Endurance Peak 3, JBL Endurance Race 2, JBL Endurance Zone und JBL Endurance Pace Teil des Deals.

Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Modelle wie den JBL Soundgear Sense, der auf ein Open-Ear-Design setzt und sich besonders für Sport oder den Einsatz im Straßenverkehr eignet.

Laufzeit und Bedingungen der Aktion

Die MwSt.-Aktion bei MediaMarkt läuft noch bis einschließlich 9. Februar 2026. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb oder an der Kasse abgezogen. Voraussetzung ist ein myMediaMarkt- oder mySaturn-Konto sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Angebote gelten für gekennzeichnete, sofort verfügbare Artikel online und in teilnehmenden Märkten in Deutschland.

Da viele der JBL-Produkte erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, kann es zu einem vorzeitigen Ausverkauf kommen. Wer gezielt auf der Suche nach neuen Kopfhörern oder In-Ears ist, findet aktuell jedoch eine der besten Gelegenheiten, JBL-Audio mit spürbarem Rabatt mitzunehmen.