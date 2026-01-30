Helldivers 2 feiert 20 Mio. verkaufte Einheiten weltweit – PC dominiert!

Helldivers 2 hat zum Jahresbeginn 2026 beeindruckende Verkaufszahlen erreicht. Der Koop-Shooter von Arrowhead Game Studios, der am 8. Februar 2024 für PlayStation 5 und PC erschien und am 26. August 2025 auch auf Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, hat sich inzwischen über 20 Millionen Mal weltweit verkauft. Besonders bemerkenswert: Davon entfielen 1,6 Millionen Einheiten allein auf die Xbox-Version – und das innerhalb von nur fünf Monaten nach dem Launch auf Microsofts Konsole.

Der Titel gilt bereits jetzt als eines der erfolgreichsten Spiele seiner Generation. Trotz technischer Anfangsschwierigkeiten auf dem PC und einer zwischenzeitlich verpflichtenden PlayStation-Konto-Anbindung, die später wieder entfernt wurde, konnte das Spiel eine riesige Community aufbauen. Die Verkaufszahlen zeigen deutlich, dass Helldivers 2 nicht nur finanziell, sondern auch kulturell ein bedeutender Titel ist.

Verkaufszahlen nach Plattform

Wie verteilen sich die Verkäufe von Helldivers 2 auf Xbox, PlayStation und PC? Die Plattformverteilung zeigt ein klares Bild. Während die Xbox-Version mit 1,6 Millionen verkauften Einheiten einen soliden Start hinlegte, ist der Großteil der Verkäufe auf anderen Plattformen zu verzeichnen:

Plattform Verkaufszahlen (geschätzt) Steam (PC) 13,1 Millionen PlayStation 5 5,6 Millionen Xbox Series X/S 1,6 Millionen

Die PC-Version auf Steam ist damit klar führend, obwohl das Spiel dort mit technischen Problemen und einer gigantischen Installationsgröße von über 100 GB zu kämpfen hatte. Dank Optimierungen durch Nixxes Software konnte diese jedoch auf rund 22 GB reduziert werden, was der Größe der Konsolenversionen entspricht.

Warum ist Helldivers 2 auf Steam so erfolgreich?

Was macht die PC-Version trotz Anfangsproblemen so beliebt? Der Erfolg auf Steam lässt sich durch mehrere Faktoren erklären: Zum einen ist das Genre – ein taktischer Third-Person-Koop-Shooter mit Hardcore-Elementen wie permanent aktivierter Friendly Fire – auf dem PC besonders beliebt. Zum anderen profitiert das Spiel von seiner Live-Service-Struktur mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten wie Missionen, Waffen und sogenannten Warbonds.

Ein weiterer Grund ist die aktive Community, die durch das Major-Orders-System gemeinsam Einfluss auf den Verlauf des galaktischen Krieges nimmt. Dieses Feature fördert den sozialen Aspekt des Spiels und sorgt für eine starke Bindung an die Plattform.

Xbox-Version mit solidem Start, aber klarer Rückstand

Wie schlägt sich die Xbox-Version im Vergleich? Der Xbox-Release im August 2025 war ein später, aber dennoch erfolgreicher Schritt für Arrowhead Game Studios. Innerhalb weniger Monate wurden 1,6 Millionen Einheiten verkauft – ein starkes Ergebnis, das die Affinität der Xbox-Community zu Sci-Fi-Shootern widerspiegelt.

Allerdings zeigt der Vergleich deutlich, dass die Xbox-Version bislang nicht mit den anderen Plattformen mithalten kann. Im Vergleich zur PS5-Version (5,6 Millionen) und vor allem zur dominanten Steam-Version (13,1 Millionen) bleibt die Microsoft-Plattform deutlich zurück.

Live-Service und Zukunftsausblick

Welche Inhalte erwarten dich 2026? Arrowhead kündigte für das Jahr 2026 eine Reihe neuer Inhalte an. Besonders erwähnenswert ist der Start des „Siegebrecher“-Warbond am 3. Februar 2026, der neue Ausrüstungsgegenstände ins Spiel bringt. Zudem wurde Ende Januar ein Patch veröffentlicht, der das Schleichen erleichtert: Unter anderem wurde der Geräuschradius von Schalldämpfer-Waffen um 50 % reduziert und die Erkennung durch bestimmte Gegnerarten verringert.

Weitere, gefährlichere Karten sollen in den kommenden Monaten folgen – konkrete Inhalte wurden jedoch noch nicht genannt. Klar ist: Helldivers 2 bleibt auch im dritten Jahr nach Release ein Spiel mit großem Community-Fokus und stetiger Weiterentwicklung.

Ein Meilenstein in der Shooter-Geschichte

Was macht Helldivers 2 zu einem „generational success“? Mit über 700 Millionen Euro Umsatz seit dem Release zählt Helldivers 2 zu den erfolgreichsten Titeln der letzten Jahre. Der Vergleich mit Blockbustern wie Elden Ring oder Baldur’s Gate 3 zeigt, welchen Stellenwert das Spiel inzwischen einnimmt. Dabei spielt nicht nur die Verkaufsmenge eine Rolle, sondern auch die Art und Weise, wie das Spiel durch seine Community und die Entwickler stetig weiterentwickelt wird.

Helldivers 2 ist mehr als nur ein Shooter – es ist ein Paradebeispiel für modernes, kooperatives Gameplay mit tiefem Metasystem und starkem Live-Service-Support.

