Overwatch 2 – Assault-Modus kehrt zurück mit neuen Balance-Änderungen

Overwatch 2 startet mit dem Mid-Season 20 Update dynamisch ins neue Jahr: Vom 8. Januar 2026 an stehen zahlreiche Events, Balancing-Änderungen und kosmetische Highlights auf dem Programm. Besonders im Fokus stehen die Rückkehr eines beliebten Spielmodus, wilde Spielmodifikatoren in einem Event-Chaos und eine neue mythische Skin für Doomfist.

Der Assault-Modus ist zurück

Was macht die Rückkehr von Assault so besonders? Mit dem Event „Quick Play Hacked: Assault Returns“ feiert der klassische Modus Assault ein Comeback. Vom 8. bis 11. Januar 2026 kannst du dich auf Karten wie Hanamura, Volskaya Industries und Tempel des Anubis stürzen – allerdings mit den modernen Helden- und Balance-Änderungen von Overwatch 2.

Im Gegensatz zum Standardformat bleibt Assault allerdings auf den Arcade-Bereich beschränkt und wird in Varianten wie 5v5, 6v6 und Mystery Heroes angeboten. Dass Blizzard diesen Modus für ein paar Tage zurückbringt, dürfte vor allem Veteranen freuen, die sich nach nostalgischen Matches sehnen.

Showdown Shuffle bringt Chaos mit System

Welche neuen Spielmodifikatoren gibt es? Zwischen dem 13. und 26. Januar 2026 beginnt das Event „Showdown Shuffle“, eine Iteration des Spirit Showdown-Modus. Dabei wechselst du deine Helden nach jedem Kill, zwei Toden – oder auch nach einer bestimmten Anzahl an Assists. Zusätzlich sorgt eine rotierende Auswahl an Match-Modifikatoren für witzige, chaotische Abwechslung:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Mini Maxing: Alle Helden sind 50 % kleiner, Lebenspunkte reduziert

Alle Helden sind 50 % kleiner, Lebenspunkte reduziert Lie Low: Unsichtbarkeit beim Ducken

Unsichtbarkeit beim Ducken Power Punch: Nahkampfangriffe stoßen Gegner zurück

Nahkampfangriffe stoßen Gegner zurück Vampiric Healing: Heilung nur durch verursachten Schaden

Heilung nur durch verursachten Schaden Aerial Combat: Mehr Schaden in der Luft, geringere Schwerkraft

Mehr Schaden in der Luft, geringere Schwerkraft Back in Action: Kürzere Respawn-Zeiten

Kürzere Respawn-Zeiten Damage Pack: Heilpakete buffen den Schaden um 250 %

Heilpakete buffen den Schaden um 250 % Berserkers: Weniger HP = mehr Angriffstempo und kürzere Abklingzeiten

Weniger HP = mehr Angriffstempo und kürzere Abklingzeiten Super Jump: 200 % erhöhte Sprunghöhe

200 % erhöhte Sprunghöhe Explosive: Helden explodieren beim Tod

Helden explodieren beim Tod Hyper Speed: 30 % mehr Bewegungsgeschwindigkeit

30 % mehr Bewegungsgeschwindigkeit Buff Hunt: Buffed Hero alle 60 Sekunden – wer ihn eliminiert, übernimmt den Buff

Junkrat’s Loot Hunt kehrt zurück

Wie kannst du Lootboxen verdienen? Vom 22. bis 25. Januar 2026 läuft „Junkrat’s Loot Hunt“. In diesem Event kannst du dir bis zu neun Lootboxen verdienen, indem du bestimmte Herausforderungen abschließt. Diese Challenges schalten sich frei, sobald du aktiv spielst – ein einfacher Weg, um kosmetische Items abzustauben.

Neue mythische Skin: Magma Titan Doomfist

Was bietet die neue Doomfist-Skin? Die zweite mythische Skin in Season 20 ist „Magma Titan Doomfist“. Die Skin bietet nicht nur neue Soundeffekte, sondern auch ein anpassbares Design mit rot-glühenden, blauen und grünen Farbvarianten sowie einer individualisierbaren Faust.

Zusätzlich findest du im Shop bald weitere Skins, darunter Cosmic OWL Skins für Widowmaker, Lúcio und Reinhardt sowie Borealis-Designs für Mercy, Wuyang, Sojourn und Echo. Für Fans des kriminellen Styles gibt es Heist-Skins für Roadhog, Reaper und Ashe.

Balancing: Diese Helden wurden angepasst

Welche Buffs und Nerfs gibt es im Mid-Season Patch? Insgesamt wurden über ein Dutzend Helden überarbeitet. Hier ein Überblick:

Gebufft Generft Roadhog Doomfist Freja D.Va Genji Ashe Illari Bastion Moira Symmetra Zenyatta Vendetta Venture Lucio

Die Änderungen betreffen sowohl Schaden, Heilung als auch passive Fähigkeiten. Beispielsweise wurde Genjis Shuriken-Magazingröße erhöht, während Doomfists aufgeladener Punch nun nach 20 Sekunden verfällt. Auch bei der Reichweite und Effektivität von Fähigkeiten wie Symmetras Sekundärfeuer oder Lucios Soundwave wurde nachjustiert.

Technisches Fundament: Rebase-Update 2.20.1

Warum ist das Update so groß? Mit Patch 2.20.1 führt Blizzard ein sogenanntes Rebase durch – das bedeutet, der Spielclient wurde grundlegend neu aufgebaut. Dadurch verbessert sich langfristig die Stabilität, auch wenn die Dateigröße auf Konsolen vorübergehend größer ausfällt. Auf lange Sicht soll das aber Speicherplatz einsparen und künftige Updates effizienter machen.

Ein Blick auf die nächsten Wochen

Was erwartet dich bis zum Saisonende? Die Season 20 endet am 10. Februar 2026. Bis dahin gibt es noch einige Highlights: Vom 30. Januar bis 4. Februar findet ein „Competitive Drive“ statt, bei dem du besonders effizient Rangpunkte sammeln kannst. Außerdem steht ein Rang-Reset zum Jahresbeginn an – der perfekte Zeitpunkt, um deine Platzierung zu verbessern.

Season 21 wird voraussichtlich neue Karten mit sich bringen, darunter möglicherweise „Atlantic Arcology“ oder „Tokyo“. Konkrete Details dazu stehen aber noch aus.

Was hältst du vom Mid-Season 20 Update? Welche Änderungen gefallen dir – und was hättest du dir anders gewünscht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!