Overwatch 2: Neues Story-Feature und spannende Events jetzt live im Update

Overwatch 2 hat kürzlich ein umfangreiches Update für die Mitte der Saison 19 veröffentlicht, das einige spannende Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Diese Änderungen sind ab sofort im Spiel verfügbar und sorgen für frischen Wind in der Overwatch-Community.

Neue Features und Modi

Was bringt das neue Story-Feature? Ein Highlight des Updates ist das neue Story-Feature, das es dir ermöglicht, eine kuratierte Auswahl an Videos, Cinematics und anderen Lore-Elementen direkt im Spiel anzusehen. Aktuell ist der Umfang noch begrenzt, aber in Zukunft kannst du mit weiteren Inhalten rechnen, die die Hintergrundgeschichten der Helden und der Spielwelt vertiefen werden.

Welche neuen Events gibt es? Zwei neue Events erwarten dich: der Spirit Showdown und Junkrats Loot Hunt. Der Spirit Showdown, der bis zum 24. November 2025 läuft, ist ein Deathmatch-Modus, bei dem du nach jeder Eliminierung oder nach zwei Toden deinen Helden wechselst. Junkrats Loot Hunt, der vom 20. bis 23. November 2025 stattfindet, bietet dir die Möglichkeit, bis zu neun Lootboxen zu verdienen.

Anpassungen und Balancing

Welche Helden wurden angepasst? Das Update bringt Balance-Änderungen für insgesamt 15 Helden mit sich. D.Va, Orisa, Ramattra und Zarya sind nur einige der Helden, die Buffs oder Nerfs erhalten haben. Diese Änderungen betreffen alle Spielmodi von Overwatch 2.

Was hat sich in den 6v6- und Stadion-Modi geändert? Speziell für den 6v6-Modus wurden acht Helden angepasst, während sieben weitere Anpassungen in den Stadion-Modi erhielten. Diese Änderungen sorgen für ein ausgewogeneres Spielerlebnis und adressieren besonders starke oder schwache Helden.

Allgemeine Updates und Bugfixes

Welche allgemeinen Updates gibt es? Neben den großen Features und Balancing-Änderungen beinhaltet das Update auch allgemeine Verbesserungen wie Bugfixes und Anpassungen am Spielerfortschrittssystem. Beispielsweise wurden veraltete Abzeichen wieder zugänglich gemacht und das neue Player-Card-System optimiert.

Welche Bugs wurden behoben? Mehrere Fehler, die das Spiel beeinträchtigten, wurden behoben. Dazu gehören Probleme mit Heldenfähigkeiten und Anzeigeproblemen in den erweiterten Infopanelen.

Kommende Events und Zukunftsaussichten

Welche Events stehen bevor? Freue dich auf die Overwatch Champions Series Weltmeisterschaft vom 28. bis 30. November 2025 und die Competitive Drives der Saison 19 vom 4. bis 9. Dezember 2025. Zudem wird ein heroischer Versuch für den spielbaren Charakter der nächsten Saison, eine mysteriöse She-Wolf-Gladiatorin, erwartet.

Was hältst du von den neuen Updates in Overwatch 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!