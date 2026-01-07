Tomb Raider: Amazon stellt hochkarätigen Cast für neue Lara-Croft-Serie vor

Amazons ambitionierte Tomb Raider-Serie nimmt konkrete Formen an. Nachdem bereits seit Wochen über mögliche Besetzungen spekuliert wurde, haben die Amazon MGM Studios nun offiziell den vollständigen Cast bekannt gegeben. Klar ist damit auch, welche Figuren Sophie Turner auf ihrem neuen Serienabenteuer als Lara Croft begleiten werden.

Schon zuvor stand fest, dass Turner, bekannt aus Game of Thrones, die ikonische Abenteurerin verkörpern wird. Die nun veröffentlichte Rollenliste zeigt jedoch: Amazon setzt nicht nur auf einen prominenten Namen, sondern auf eine Mischung aus echten Hollywood-Größen, Serien-Veteranen und neuen Gesichtern.

Sigourney Weaver und Jason Isaacs an der Spitze des Ensembles

Das wohl größte Ausrufezeichen im Cast ist Sigourney Weaver. Die Sci-Fi-Ikone übernimmt die Rolle von Evelyn Wallis, einer mächtigen und undurchsichtigen Gegenspielerin, die offenbar versucht, Laras Fähigkeiten für ihre eigenen Ziele zu instrumentalisieren. Weaver gilt seit Jahrzehnten als eine der prägendsten Schauspielerinnen des Genres und verleiht der Serie damit enormes Gewicht.

Ebenfalls prominent besetzt ist Jason Isaacs, der als Atlas DeMornay zu sehen sein wird. In der Serie spielt er Laras Onkel – eine Figur, die offenbar eine zentrale Rolle in ihrer persönlichen Geschichte einnimmt.

Bekannte Figuren aus den Spielen und frische Neuzugänge

Fans der Videospielreihe dürfen sich zudem auf ein Wiedersehen mit dem Butler Winston freuen, der von Bill Paterson (House of the Dragon) dargestellt wird. Für technische Unterstützung sorgt Zip, gespielt von Martin Bobb-Semple (All American: Homecoming).

Darüber hinaus erweitert die Serie das bekannte Tomb Raider-Universum um zahlreiche neue Charaktere:

Jack Bannon (Pennyworth) als Gerry , Laras Pilot und selbst ernannter Snack-Beauftragter

(Pennyworth) als , Laras Pilot und selbst ernannter Snack-Beauftragter John Heffernan (Dracula) als David , ein ausgelaugter Regierungsbeamter, der unfreiwillig in Laras Abenteuer hineingezogen wird

(Dracula) als , ein ausgelaugter Regierungsbeamter, der unfreiwillig in Laras Abenteuer hineingezogen wird Celia Imrie (Bridget Jones) als Francine , ehrgeizige Fundraising-Leiterin am British Museum

(Bridget Jones) als , ehrgeizige Fundraising-Leiterin am British Museum Paterson Joseph (Wonka) als Thomas Warner , ein hochrangiger Staatsbeamter, der Ordnung ins Chaos bringen soll

(Wonka) als , ein hochrangiger Staatsbeamter, der Ordnung ins Chaos bringen soll Sasha Luss (Anna) als Sasha , eine ehrgeizige und kämpferische neue Widersacherin

(Anna) als , eine ehrgeizige und kämpferische neue Widersacherin Juliette Motamed (Halo) als Georgia , pflichtbewusste Kuratorin am British Museum

(Halo) als , pflichtbewusste Kuratorin am British Museum August Wittgenstein (Das Boot) als Lukas, ein illegaler Schatzjäger mit gemeinsamer Vergangenheit mit Lara

Große Ambitionen hinter den Kulissen

Die kreative Leitung der Serie liegt bei Phoebe Waller-Bridge, die betonte, wie wichtig ihr die Balance zwischen bekannten Fan-Lieblingen und neuen Figuren sei. Der Cast sei für sie eine ideale Mischung aus Nostalgie und frischen Ideen.

Auch Sophie Turner äußerte sich begeistert über ihre neue Rolle und bezeichnete Lara Croft als starkes weibliches Vorbild, das schon früh in einer von Männern dominierten Welt hervorgestochen habe.

Drehstart steht fest – Release noch offen

Lange warten müssen Fans zumindest auf den Produktionsbeginn nicht mehr: Die Dreharbeiten starten bereits am 19. Januar 2026, inszeniert von Jonathan Van Tulleken. Ein konkreter Veröffentlichungstermin auf Amazon Prime Video wurde allerdings noch nicht genannt. Nach aktuellem Stand gilt ein Start nicht vor Ende 2026 oder Anfang 2027 als realistisch.

Mit diesem hochkarätigen Ensemble und klaren Ambitionen dürfte Amazons Tomb Raider-Serie jedoch schon jetzt zu den spannendsten kommenden Videospiel-Adaptionen zählen.