Palworld 1.0 kommt am 10. Juli 2026 – Pocketpair erhöht den Preis nicht

Nur noch wenige Tage bis zum großen Schritt aus dem Early Access: Palworld erscheint am 10. Juli 2026 offiziell in Version 1.0. Passend dazu hat Entwickler Pocketpair jetzt eine wichtige Sorge der Community ausgeräumt: Zum Full-Release soll es keinen Preissprung geben. Damit bleibt das Koop-Survival-Abenteuer auch kurz vor dem Launch bei seinem bisherigen Einstiegspreis.

Gerade weil Palworld stark vom gemeinsamen Spielen lebt, war die Angst vor einer spürbaren Verteuerung in den letzten Wochen ein Thema in Fan-Foren und Social-Media-Threads. Pocketpair setzt nun ein klares Signal und bedankt sich damit sichtbar für die lange Unterstützung seit dem Early-Access-Start im Januar 2024.

Für das Studio ist es außerdem ein Statement in einer Zeit, in der neue Blockbuster teils deutlich teurer werden. Palworld bleibt damit preislich näher an seinen Indie-Wurzeln, obwohl mit 1.0 ein großer Content-Sprung ansteht.

Preis und Release-Termin stehen fest

Wie teuer wird Palworld zum 1.0-Release? Pocketpair hat bestätigt, dass Palworld auch zum Start der Version 1.0 nicht teurer wird. In der offiziellen Ankündigung wurde betont, dass man sich bewusst gegen eine Erhöhung entschieden hat, obwohl das Update viele neue Inhalte und Überarbeitungen mitbringt.

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Wann erscheint Palworld 1.0? Der Termin ist ebenfalls klar: Am 10. Juli 2026 fällt der Startschuss für den Full-Release. Für Deutschland bedeutet das vor allem Planungssicherheit für alle, die erst mit 1.0 einsteigen wollen oder Freundeskreise fürs Koop-Spiel zusammenstellen.

Der Preis wird in der Ankündigung mit 29,99 US-Dollar genannt, was üblicherweise auf eine vergleichbare Preispositionierung im Euro-Raum hinausläuft. Eine zusätzliche Erhöhung zum Launch ist laut Pocketpair jedenfalls nicht vorgesehen.

Das steckt in Version 1.0

Welche neuen Inhalte bringt Palworld 1.0? Der Umfang der Version 1.0 soll deutlich ausfallen, inklusive umfassender Patch-Notes, die laut Berichten einem sehr langen Änderungsprotokoll entsprechen. Für Neulinge ist das vor allem spannend, weil sie in ein stark erweitertes Spiel einsteigen, während Veteranen mit spürbaren System-Updates rechnen können.

Bereits vorab wurden mehrere neue Pals gezeigt. Dazu zählen unter anderem:

Dupin

Solenne

Sekhmet

Hoodle

Einer der größten Umbauten betrifft die Wildlife Sanctuaries: Jede dieser Zonen soll in 1.0 ein eigenes, klar abgesetztes Ökosystem erhalten. Dort warten seltene Pals, dazu kommen härtere Bosskämpfe, die diese Gebiete stärker als Endgame- oder High-Risk-Ziele positionieren.

Außerdem ist von einer großen neuen Landmasse die Rede, die zusätzliche Erkundung und neue Routen auf den Palpagos-Inseln eröffnen soll. Dazu kommen überarbeitete Quests und eine neue Hauptstory, die den Fortschritt stärker führen und einen klareren roten Faden liefern soll als viele Early-Access-Phasen.

Neustart empfohlen, aber nicht zwingend

Solltet ihr für Palworld 1.0 eine neue Welt starten? Pocketpair stellt klar: Ein kompletter Neustart ist nicht verpflichtend. Trotzdem wird empfohlen, für den Full-Release eine neue Welt anzulegen, um alle Änderungen sauber mitzunehmen und mögliche Altlasten aus früheren Versionsständen zu vermeiden.

Wer dabei Angst um seine bisher gefangenen Pals hat, bekommt ebenfalls Entwarnung. Über die Global Palbox lassen sich Pals zwischen Welten innerhalb des eigenen Accounts übertragen, sodass euer Fortschritt nicht komplett bei null beginnen muss.

Unterm Strich wirkt die Kombination aus stabiler Preisgestaltung, großem Content-Update und Einstiegserleichterung wie ein gezielter Push, um zum 1.0-Launch möglichst viele Gruppen ins Koop-Abenteuer zu ziehen.

Wie findest du es, dass Palworld zum 1.0-Release nicht teurer wird, und startest du am 10. Juli 2026 in eine neue Welt oder bleibst du bei deinem bisherigen Spielstand? Schreib es in die Kommentare.