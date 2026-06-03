Funcom hat im Rahmen der State of Play den Konsolen-Release von Dune: Awakening bestätigt. Das Open-World-Survival-Spiel erscheint am 22. September 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Gleichzeitig kündigten die Entwickler umfangreiche Neuerungen an, die nicht nur Konsolenspielern zugutekommen sollen.

Dune: Awakening kann künftig vollständig im Einzelspieler-Modus gespielt werden.

Das komplette Spiel wird solo spielbar

Seit dem Start auf PC wurde Dune: Awakening kontinuierlich erweitert. Die größte Neuerung der kommenden Version betrifft den Einzelspieler-Modus.

Laut Funcom lässt sich das gesamte Spiel künftig alleine erleben. Spieler können die komplette Handlung absolvieren und dabei zahlreiche Einstellungen individuell anpassen. Dazu gehören unter anderem:

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Schwierigkeitsgrad

Kampfstärke der Gegner

Erfahrungsgewinn

Ressourcen-Erträge

Dadurch soll Dune: Awakening sowohl für klassische Survival-Fans als auch für Spieler interessant werden, die Arrakis lieber ohne andere Mitspieler erkunden möchten.

Das Finale von Buch Eins ist enthalten

Mit dem September-Update wird außerdem das große Finale von „Buch Eins“ integriert.

Damit erhalten Spieler erstmals Zugriff auf den vollständigen ersten Handlungsbogen des Spiels. Funcom verspricht einen dramatischen Abschluss der bisherigen Geschichte und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Inhalte.

Optionales PvP statt Zwangskämpfe

Auch im Mehrspielerbereich wurden wichtige Änderungen vorgenommen. Künftig kann das gesamte Spiel auf Wunsch vollständig im PvE-Modus gespielt werden. Selbst Gebiete wie die Tiefenwüste und bestimmte Fraktionskonflikte lassen sich absolvieren, ohne sich mit anderen Spielern messen zu müssen.

Das dürfte insbesondere Spielern entgegenkommen, die sich stärker für die Geschichte, das Überleben und den Aufbau ihrer Basis interessieren.

Neue Inhalte und Komfortverbesserungen

Zusätzlich profitieren neue Konsolen-Spieler direkt von allen Erweiterungen, die seit dem ursprünglichen PC-Launch veröffentlicht wurden.

Dazu gehören unter anderem:

neue Kartenbereiche

zusätzliche Story-Inhalte

überarbeitetes Endgame

Charakter-Neuanpassung

Wegfall von Steuern

Fahrzeug-Backup-System

Wiederaufbau-Werkzeuge für Basen

Funcom bezeichnet die September-Version deshalb als die bislang umfangreichste Fassung des Spiels.

Konsolen-Version mit 60 FPS

Für PlayStation 5 und Xbox Series X peilt Funcom im Performance-Modus eine Bildrate von 60 FPS an.

Darüber hinaus wurden Steuerung und Benutzeroberfläche speziell für Konsolen angepasst.

Weitere Inhalte bereits geplant

Nach dem Konsolen-Launch soll die Entwicklung weitergehen.

Für später im Jahr wurde bereits die neue Survival-Karte The Polar Cap angekündigt. Die Region befindet sich am Pol von Arrakis und soll ein völlig neues Biom mit zusätzlichen Überlebensmechaniken einführen.

Vorbestellungen ab sofort möglich

Vorbestellungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind bereits gestartet.

Folgende Editionen wurden bestätigt:

Standard Edition: 49,99 Euro

Deluxe Edition: 69,99 Euro

Ultimate Edition: 89,99 Euro

Käufer der Deluxe- und Ultimate-Edition erhalten einen Vorabzugang vor dem offiziellen Release.

Release im September

Release: 22. September 2026

22. September 2026 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Neuer vollständiger Einzelspieler-Modus

Optionales PvP

Finale von Buch Eins enthalten

Mit dem Konsolen-Release und den zahlreichen Erweiterungen scheint Funcom Dune: Awakening endgültig von einem klassischen Survival-Spiel zu einer umfassenden Dune-Erfahrung ausbauen zu wollen – egal ob alleine, mit Freunden oder auf großen Multiplayer-Servern.