Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt DMZ-Gameplay: So läuft der neue Extraction-Modus

Der DMZ-Modus kehrt in Call of Duty: Modern Warfare 4 zurück und nun gibt es den bislang besten Eindruck davon, wie sich das Extraction-Erlebnis diesmal spielen soll. Im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 zeigten Activision und Infinity Ward ein rund fünfminütiges Gameplay-Video, das eine komplette Mission vom Eindringen bis zur Flucht begleitet.

Im Mittelpunkt steht eine dreiköpfige Einheit, die in eine düstere Sperrzone geschickt wird. Der Auftrag: vertrauliche Dokumente bergen, ein hochrangiges Ziel ausschalten und anschließend lebend wieder rauskommen. Klingt simpel. Ist es natürlich nicht. Sonst wäre es ja auch kein Extraction-Modus, sondern ein Spaziergang mit Sturmgewehr.

DMZ zeigt eine klassische Extraction-Mission

Das gezeigte Gameplay setzt auf ein bekanntes, aber weiterhin wirkungsvolles Grundprinzip. Spieler dringen allein oder im Squad in ein gefährliches Gebiet ein, sammeln Ausrüstung, erfüllen Ziele und müssen am Ende rechtzeitig extrahieren.

Im Trailer führt der Einsatz die Truppe offenbar durch ein verlassenes Einkaufszentrum. Die Umgebung setzt auf enge Gänge, dunkle Innenräume, Treppenhäuser, Aufzugsschächte und begrenzte Sichtlinien. Dadurch entsteht ein deutlich taktischeres Tempo als in klassischen Multiplayer-Runden.

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Die Mission beginnt zunächst kontrolliert. Doch sobald die vertraulichen Dokumente gesichert werden, werden feindliche KI-Kräfte alarmiert. Aus der verdeckten Operation wird ein offenes Gefecht.

Genau hier zeigt DMZ wieder seinen Kern: Planung hilft, aber irgendwann kippt jede Mission in Chaos.

Teamplay steht im Mittelpunkt

Der Trailer macht auch deutlich, wie stark DMZ vom Zusammenspiel innerhalb des Teams lebt. Ein Mitglied der Truppe entfernt sich von der Gruppe, sucht eigenständig nach Beute und wird früh ausgeschaltet.

Für den restlichen Squad verändert sich dadurch sofort die Lage. Das sekundäre Ziel wird abgebrochen, die Priorität liegt nun nur noch auf der Flucht. Über ein markiertes Dach und grünen Rauch erreicht das verbliebene Duo schließlich den Evakuierungs-Helikopter.

Das ist klassisches Extraction-Drama: Rein mit großen Plänen, raus mit halber Truppe, schwitzigen Händen und der sehr ehrlichen Erkenntnis, dass Loot-Gier selten ein Karriere-Booster ist.

Infinity Ward überarbeitet DMZ nach Spieler-Feedback

Laut Infinity Ward wurde DMZ seit der früheren Beta-Phase grundlegend überarbeitet. Der Modus soll stärker auf langfristige Progression, dynamische Einsätze und ein ausgebautes Extraction-Shooter-Gefühl setzen.

Creative Director Joe Cecot beschreibt DMZ als actionreichen Extraction-Shooter, der sich stärker von einem einzelnen Match lösen soll. Während in Battle-Royale-Spielen die „Heldenreise“ meist nach einer Runde endet, soll sie in DMZ über Wochen oder Monate weiterlaufen.

Dafür setzt Modern Warfare 4 auf ein persistentes Inventar und eine ausbaubare Forward Operating Base, kurz FOB. Dort können Spieler Ausrüstung vorbereiten, Waffen zusammenstellen und ihre langfristige Entwicklung verwalten.

Dynamische Welt mit Wetter, Zielen und feindlichen Kräften

Neben den klassischen DMZ-Grundlagen sollen auch dynamische Systeme eine größere Rolle spielen. Die Spielwelt soll sich durch wechselndes Wetter, bewegliche feindliche Kräfte und sich verändernde militärische Ziele immer wieder anders anfühlen.

Ob das im finalen Spiel tatsächlich für deutlich mehr Abwechslung sorgt, bleibt abzuwarten. Das gezeigte Gameplay macht aber klar, dass Infinity Ward den Modus nicht einfach nur zurückbringt, sondern stärker als langfristiges System positionieren möchte.

Zu sehen waren unter anderem Nachtsichtgeräte, knappe Munition, Loot-Suche, KI-Gefechte, vertikale Wege durch Gebäude und die finale Evakuierung per Hubschrauber.

Kein radikaler Neuanfang, aber ein klareres Konzept

Wer von Modern Warfare 4 DMZ eine komplette Neuerfindung des Extraction-Shooters erwartet, dürfte nach dem ersten Gameplay eher gebremst begeistert sein. Der Modus wirkt nicht wie ein Experiment, sondern wie eine gezielte Weiterentwicklung des bekannten Konzepts.

Infiltration, Zielerfüllung, Loot, Risiko, Teamfehler und Evakuierung bleiben die tragenden Säulen. Die große Frage wird sein, ob die neue Progression, die FOB, das persistente Inventar und die dynamische Spielwelt genug Tiefe liefern, um DMZ langfristig interessant zu halten.

Handwerklich sieht das Gezeigte solide aus. Revolutionär wirkt es bislang nicht. Aber vielleicht muss DMZ das auch gar nicht sein. Manchmal reicht es, wenn der Extraktions-Helikopter kommt, während hinter einem alles schiefgeht.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint im Oktober

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

Der DMZ-Modus ist Teil des Gesamtpakets und soll zum Launch verfügbar sein. Neben DMZ bietet Modern Warfare 4 außerdem Kampagne, klassischen Multiplayer und weitere bekannte Call-of-Duty-Bestandteile.

Nach dem ersten Gameplay-Blick ist klar: Infinity Ward will DMZ zurückholen, aber diesmal stärker als langfristigen Extraction-Modus mit Progression, Risiko und Teamplay positionieren. Ob das reicht, um alte Fans zurückzugewinnen und neue Spieler zu überzeugen, wird sich spätestens im Oktober zeigen.