Konami ist zurück auf der gamescom 2026. Der Publisher hat offiziell angekündigt, in diesem Jahr wieder auf der weltweit größten Gaming-Messe vertreten zu sein und bringt gleich mehrere bekannte Marken mit nach Köln.

Besucherinnen und Besucher finden Konami vom 26. bis 30. August 2026 in Halle 7.1 am Stand A021–B020. Dort sollen exklusive Einblicke, Demos und besondere Aktionen zu kommenden Veröffentlichungen geboten werden.

Mit dabei sind unter anderem SILENT HILL: Townfall, Castlevania: Belmont’s Curse, METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 und das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME.

Neuer Trailer zu Silent Hill: Townfall bei Opening Night Live

Eines der wichtigsten Highlights gibt es bereits vor dem offiziellen Messestart. Im Rahmen der gamescom Opening Night Live am 25. August 2026 will Konami einen neuen Trailer zu SILENT HILL: Townfall zeigen.

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Der Trailer soll weitere Einblicke in das Psycho-Horrorspiel liefern. Für Fans der Reihe dürfte das besonders spannend sein, denn Silent Hill gehört seit Jahren zu den bekanntesten Horror-Marken überhaupt. Townfall ist eines der Projekte, mit denen Konami die Serie weiter ausbauen möchte.

Wer selbst vor Ort ist, soll am Konami-Stand außerdem eine immersive und interaktive Silent-Hill-Erfahrung erleben können. Genauere Details dazu nennt Konami in der Pressemitteilung noch nicht, aber das klingt nach einer Art Erlebnisfläche für Horror-Fans.

Castlevania: Belmont’s Curse ist spielbar

Neben Silent Hill bringt Konami auch Castlevania: Belmont’s Curse zur gamescom. Das Spiel wird am Stand als Hands-on-Demo verfügbar sein.

Laut Konami handelt es sich um eine Neuinterpretation der klassischen Castlevania-Formel. Im Mittelpunkt steht Rose Belmont, die aus dem legendären Dracula-Killer-Clan stammt. Damit rückt offenbar eine neue Figur aus der Belmont-Familie in den Fokus.

Für Castlevania-Fans dürfte die Demo zu den spannendsten Punkten des Konami-Auftritts gehören. Die Reihe steht seit Jahrzehnten für düstere Action, Monsterjagd, Gothic-Atmosphäre und den ewigen Kampf gegen Dracula.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 mit besonderer Fotoaktion

Auch Metal Gear ist Teil des gamescom-Auftritts. Zu METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 kündigt Konami zwar keine klassische Demo in der Mitteilung an, dafür aber eine besondere Foto-Gelegenheit.

Fans taktischer Spionage-Action können sich am Stand mit einer zweibeinigen mechanischen Einheit fotografieren lassen. Das dürfte ziemlich eindeutig auf die ikonische Mecha-Ästhetik der Reihe anspielen und sollte für Metal-Gear-Fans ein beliebter Spot auf der Messe werden.

Nach der ersten Master Collection warten viele Spieler ohnehin darauf, welche Teile und Versionen Konami mit Vol. 2 zusammenführt. Ob es zur gamescom neue konkrete Details gibt, bleibt abzuwarten.

Yu-Gi-Oh! bekommt eigenen Bereich in Halle 5.2

Das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME ist ebenfalls auf der gamescom vertreten, allerdings nicht am gleichen Stand wie die anderen Konami-Titel. Duellanten finden Yu-Gi-Oh! in Halle 5.2 am Stand B021–A020.

Dort können erfahrene Spieler die neuesten Produkte ausprobieren. Gleichzeitig richtet sich der Bereich aber auch an Einsteigerinnen und Einsteiger. Mitarbeitende sollen neue Spieler durch die ersten Duelle begleiten und die wichtigsten Spielmechaniken erklären.

Zusätzlich sind auch die digitalen Yu-Gi-Oh!-Titel Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL und Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS vor Ort vertreten.

Konami setzt auf große Marken

Mit Silent Hill, Castlevania, Metal Gear und Yu-Gi-Oh! fährt Konami zur gamescom 2026 ein ziemlich traditionsreiches Line-up auf. Besonders spannend ist dabei, dass gleich mehrere Marken vertreten sind, die bei Fans seit Jahren mit hohen Erwartungen verbunden sind.

Silent Hill steht für Horror.

steht für Horror. Castlevania für düstere Action und Monsterjagd.

für düstere Action und Monsterjagd. Metal Gear für taktische Spionage und Kultstatus.

für taktische Spionage und Kultstatus. Yu-Gi-Oh! für eines der bekanntesten Sammelkartenspiele der Welt.

Damit dürfte Konami auf der Messe sowohl Retro-Fans als auch aktuelle Spielerinnen und Spieler ansprechen.

gamescom 2026 startet am 25. August

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August in Köln statt. Den Auftakt bildet wie gewohnt die gamescom Opening Night Live am 25. August, moderiert von Geoff Keighley.

Genau dort will Konami den neuen Trailer zu SILENT HILL: Townfall präsentieren. Wer anschließend selbst auf die Messe geht, kann Konami in Halle 7.1 besuchen und sich unter anderem Castlevania: Belmont’s Curse ansehen oder die Silent-Hill-Erfahrung ausprobieren.

Für Fans von Konamis großen Marken dürfte sich der Besuch in Köln damit definitiv lohnen.