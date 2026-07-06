Sony begrenzt PS5-Disc-Laufwerk im Store auf 1 pro Bestellung

Sony dreht beim separat erhältlichen PS5-Disc-Laufwerk vorerst den Hahn zu. Im offiziellen Store gilt ab sofort eine neue Begrenzung: Pro Bestellung ist nur noch ein Laufwerk erlaubt. Die Maßnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern gleichzeitig sehr deutlich in Richtung digitaler Zukunft steuert und damit die Diskussion um physische Spiele auf PlayStation weiter anheizt.

Das Disc-Laufwerk ist vor allem für die PS5 Digital Edition sowie die PS5 Pro relevant, weil es diese Modelle nachträglich für physische Datenträger fit macht. Eigentlich ein Zubehör, das in einer zunehmend digitalen Strategie eher an Bedeutung verlieren müsste. Umso auffälliger ist es, dass die Nachfrage offenbar so stark gestiegen ist, dass Sony aktiv eingreifen muss.

Limitierung trifft auf No-Disc-Ansage

Was hat Sony beim PS5-Disc-Laufwerk geändert? Auf der Store-Seite des Zubehörs weist Sony auf eine Bestellgrenze hin, die sich klar gegen Mehrfachkäufe richtet. Die Formulierung fällt dabei unmissverständlich aus.

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Direkt daneben sorgt ein zweiter Hinweis für zusätzlichen Gesprächsstoff, weil er inhaltlich in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Denn Sony kommuniziert parallel sehr konkret, dass der Wechsel zu digitalen Releases bei neuen Spielen auf PlayStation bevorsteht.

Ab Januar 2028 werden neu veröffentlichte Spiele auf PlayStation nur noch digital im PlayStation Store und bei Händlern erhältlich sein.

Genau diese Kombination wirkt auf viele Fans paradox: Ein Zubehörteil, das den Zugriff auf Discs ermöglicht, wird plötzlich limitiert, während gleichzeitig die langfristige Abkehr von Discs in Aussicht gestellt wird. In sozialen Netzwerken und Communitys wird deshalb intensiv diskutiert, ob hier reine Panik-Käufe stattfinden oder ob andere Kräfte den Markt beeinflussen.

Warum die Nachfrage nach dem Laufwerk plötzlich explodiert

Warum kaufen so viele Leute jetzt noch ein Disc-Laufwerk? Ein Teil der Erklärung dürfte im Sicherheitsdenken liegen. Wer eine PS5 Digital Edition oder PS5 Pro besitzt und seine physische Sammlung weiter nutzen will, könnte das Zubehör als letzte Chance sehen, bevor die Verfügbarkeit sinkt oder das Produkt irgendwann aus dem Sortiment verschwindet.

Gleichzeitig wird in der Szene zunehmend vermutet, dass nicht nur normale Käufer dahinterstecken. Der Verdacht: Wiederverkäufer könnten versuchen, möglichst viele Laufwerke zu horten, um später von Knappheit zu profitieren. Eine Bestellgrenze von einem Stück pro Order ist ein typischer Schritt, um genau dieses Verhalten zumindest auszubremsen.

Zusätzliche Spekulationen drehen sich um die Zukunft: Einige hoffen darauf, dass ein abnehmbares Laufwerk als Konzept auch bei der nächsten PlayStation-Generation weiterlebt. Sollte das aktuelle PS5-Laufwerk am Ende sogar mit einer möglichen PS6 kompatibel sein, würde das die Attraktivität des Zubehörs natürlich weiter erhöhen, auch wenn es dafür bislang keine offizielle Bestätigung gibt.

Welche Folgen das für den Handel und eure Planung hat

Was bedeutet die Limitierung für PS5-Besitzer in Deutschland? Kurzfristig dürfte die neue Regel vor allem eines signalisieren: Das Zubehör ist gefragt, und Sony will die Verteilung stärker kontrollieren. Wer ohnehin überlegt hat, seine Digital-Konsole mit Disc-Funktion nachzurüsten, sollte sich darauf einstellen, dass die Verfügbarkeit schwanken kann und einzelne Händlerkontingente schneller vergriffen sind als gewohnt.

Langfristig wird die Debatte um Ownership und Sammlungen eher lauter werden. Während digitale Bibliotheken bequem sind, hängen für viele Fans an Discs Themen wie Wiederverkauf, Verleih, Archivierung und Sammlerwert. Passend dazu formiert sich bereits Widerstand: Rund um Sonys Disc-Strategie kursiert eine Petition, die den Konzern zum Umdenken bewegen soll.

Zusätzlich passt die Situation in ein größeres Bild: Hardware-Knappheiten und steigende Kosten in der Industrie machen Zubehör und Komponenten immer wieder schwer kalkulierbar. Sollte sich das PS5-Disc-Laufwerk tatsächlich Richtung Sammlerstück entwickeln, könnte das die Preise im Zweitmarkt spürbar anziehen, ganz unabhängig davon, wie schnell Sony den physischen Vertrieb bei neuen Spielen herunterfährt.

Holt ihr euch das PS5-Disc-Laufwerk noch, um eure Disc-Sammlung zu sichern, oder ist für euch schon jetzt klar, dass ihr komplett digital weitermacht? Schreibt es in die Kommentare.