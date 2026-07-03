Mit dem angekündigten Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat Nintendo bei vielen Fans ohnehin schon einen Nerv getroffen. Der N64-Klassiker gilt bis heute als eines der wichtigsten Spiele der gesamten Reihe und soll für die Nintendo Switch 2 vollständig neu aufgelegt werden. Doch offenbar könnte das erst der Anfang sein.

Denn nun gibt es neue Gerüchte um einen weiteren älteren Zelda-Teil: The Legend of Zelda: Twilight Princess soll laut einem bekannten Leaker ebenfalls für die Switch 2 geplant sein. Offiziell bestätigt ist das bisher allerdings nicht.

Twilight Princess soll für Switch 2 zurückkehren

Ausgangspunkt ist eine Aussage des spanischen Leakers Nash Weedle im Podcast Partida Zero. Demnach habe er bis vor Kurzem selbst noch nichts zu einer neuen Version von Twilight Princess gehört. Inzwischen sollen ihn aber „recht starke Gerüchte“ erreicht haben, dass Nintendo an einer Rückkehr des Spiels für die Switch 2 arbeiten könnte.

Interessant ist dabei vor allem die Einordnung. Weedle hatte zuvor offenbar nicht damit gerechnet, dass Nintendo Twilight Princess oder Wind Waker erneut auflegt, wenn nicht zusätzliche Inhalte oder technische Verbesserungen möglich sind. Genau das könnte sich durch die stärkere Hardware der Switch 2 nun geändert haben.

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Dabei spricht Weedle nicht zwingend von einem komplett neuen Remake, sondern wohl eher von einer überarbeiteten Version, die auf der Switch 2 zusätzliche Verbesserungen oder neue Features erhalten könnte. Konkrete Details nennt er bislang aber nicht.

Wind Waker soll dagegen weiter in der Schwebe sein

Besonders spannend für Fans: Laut dem Gerücht betrifft die neue Spur offenbar vor allem Twilight Princess. The Wind Waker soll dagegen weiterhin in der Schwebe sein. Das ist deshalb auffällig, weil beide Spiele seit Jahren regelmäßig gemeinsam genannt werden, wenn Fans über fehlende Zelda-Klassiker auf aktuellen Nintendo-Systemen sprechen.

Auf der Wii U erschienen bereits HD-Versionen beider Titel: The Wind Waker HD 2013 und Twilight Princess HD 2016. Eine einfache Portierung dieser Fassungen auf die erste Switch wurde über Jahre hinweg immer wieder vermutet, aber nie offiziell angekündigt. Sollte Nintendo nun tatsächlich an einer Switch-2-Version von Twilight Princess arbeiten, könnte das bedeuten, dass Nintendo nicht einfach alte Wii-U-Versionen nachreicht, sondern gezielt überarbeitet.

Genau hier liegt der Unterschied zum alten Switch-Gerücht: Auf der Switch 2 könnte Nintendo technisch mehr machen als nur Auflösung und Bildrate zu verbessern. Denkbar wären modernisierte Texturen, bessere Beleuchtung, überarbeitete Steuerung, Komfortfunktionen oder zusätzliche Inhalte. Bestätigt ist davon aber bislang nichts.

Ocarina of Time Remake ist bereits offiziell

Dass die Gerüchte jetzt auf fruchtbaren Boden fallen, liegt vor allem an Ocarina of Time. Nintendo hat das Remake im Juni während einer Nintendo Direct offiziell für die Switch 2 angekündigt. Der Klassiker von 1998 soll noch 2026 erscheinen und deutlich mehr sein als eine einfache Neuauflage.

Laut bisherigen Berichten handelt es sich um eine vollständige Neuentwicklung für die Switch 2. Damit wäre Ocarina of Time der erste ältere Zelda-Teil, der speziell für Nintendos neue Hardware neu aufgebaut wird.

Für Nintendo ergibt das strategisch Sinn. Die Switch 2 braucht starke Exklusivtitel, und kaum eine Marke hat für Nintendo so viel Zugkraft wie Zelda. Gleichzeitig steht die Reihe durch die kommende Live-Action-Verfilmung zusätzlich im Rampenlicht. The Verge verweist darauf, dass der Zelda-Film für 2027 geplant ist und Nintendo die Marke damit auch außerhalb der Spiele weiter ausbaut.

Warum ausgerechnet Twilight Princess?

Twilight Princess nimmt innerhalb der Zelda-Reihe eine besondere Rolle ein. Das Spiel erschien ursprünglich 2006 für GameCube und Wii und war deutlich düsterer inszeniert als viele andere Teile. Mit seinem realistischeren Stil, der Schattenwelt, Midna und dem Wolf-Link-Konzept hat es bis heute eine sehr treue Fanbasis.

Gerade auf Switch 2 könnte dieser Stil interessant sein. Während Ocarina of Time als absoluter Klassiker einen Nostalgie-Bonus hat, wäre Twilight Princess technisch prädestiniert für eine modernere Überarbeitung: bessere Lichtstimmung, detailliertere Charaktermodelle, stärkere Schatteneffekte, überarbeitete Umgebungen und eine flüssigere Präsentation könnten dem Spiel besonders guttun.

Auch spielerisch gäbe es Ansatzpunkte. Die Wii-Version war stark von Bewegungssteuerung geprägt, während die GameCube-Version klassischer funktionierte. Eine Switch-2-Version könnte hier eine einheitliche, moderne Steuerung bieten und zugleich Komfortverbesserungen der Wii-U-HD-Fassung übernehmen oder ausbauen.

Aber: Das Gerücht ist noch nicht bestätigt

Trotzdem sollte man die Meldung vorsichtig einordnen. Wccftech bewertet das Gerücht zwar als wahrscheinlich und verweist auf Nash Weedles jüngere Zelda-Treffer, schreibt aber auch, dass der bekannte Insider Nate the Hate die Informationen zu Twilight Princess zum Zeitpunkt des Berichts nicht bestätigen konnte.

Das ist wichtig. Bei Nintendo-Gerüchten liegen selbst etablierte Insider nicht immer richtig, und gerade Zelda ist ein Thema, bei dem Wunschdenken, echte Informationen und Spekulationen schnell ineinanderlaufen.

Nintendo könnte Zelda auf Switch 2 groß aufbauen

Sollte das Gerücht stimmen, würde sich aber ein klares Bild ergeben: Nintendo könnte die Switch 2 nicht nur mit neuen Zelda-Projekten, sondern auch mit aufwendig überarbeiteten Klassikern versorgen.

Das wäre aus mehreren Gründen spannend. Zum einen könnte Nintendo die Wartezeit auf ein komplett neues großes 3D-Zelda überbrücken. Nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom dürfte ein neuer Hauptteil noch einige Jahre entfernt sein. Zum anderen könnten Remakes und Neuauflagen alte Fans zurückholen und jüngeren Spielern zentrale Teile der Reihe zugänglich machen.

Mit Ocarina of Time wäre der wichtigste Klassiker bereits gesetzt. Twilight Princess könnte danach die düstere, erwachsenere Seite der Reihe bedienen. Und falls Wind Waker irgendwann doch noch folgt, hätte Nintendo gleich mehrere Zelda-Generationen auf der Switch 2 versammelt.

Wann könnte Nintendo etwas zeigen?

Falls Twilight Princess tatsächlich geplant ist, sollte man trotzdem nicht mit einer schnellen Ankündigung rechnen. Laut Wccftech wurde Ocarina of Time Remake offenbar schon länger entwickelt, bevor Nintendo es nur wenige Monate vor dem geplanten Release offiziell zeigte. Bei Twilight Princess könnte Nintendo ähnlich vorgehen und erst dann sprechen, wenn das Projekt näher an der Veröffentlichung ist.

Für Fans heißt das: Die Switch-2-Zukunft von Zelda wirkt plötzlich deutlich spannender, aber auch unübersichtlich. Sicher ist bislang nur das Remake von Ocarina of Time. Alles Weitere bleibt Spekulation, wenn auch eine, die viele Zelda-Fans sofort elektrisieren dürfte.

Sollte Nintendo nach Ocarina of Time tatsächlich auch Twilight Princess zurückbringen, wäre das ein starkes Signal: Die Switch 2 könnte zur Plattform werden, auf der Nintendo die Geschichte der Zelda-Reihe neu bündelt.