Ocarina of Time 2026 nur für Switch 2 – Millionen Switch Spieler bleiben außen vor

Mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time steht 2026 die Rückkehr eines der einflussreichsten Action Adventures aller Zeiten bevor. Für einen großen Teil der Nintendo Community gibt es allerdings einen entscheidenden Haken: Die Neuauflage erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2 und wird nicht für die ursprüngliche Nintendo Switch veröffentlicht.

Damit endet eine außergewöhnlich lange Phase, in der Besitzer der ersten Switch praktisch sämtliche wichtigen Zelda-Veröffentlichungen auf ihrer Konsole erleben konnten. Wer bis zum Release nicht auf das aktuelle System wechselt, muss erstmals seit dem Start der Switch im Jahr 2017 auf ein neues großes Zelda-Spiel verzichten.

Ein Zelda-Abschied von der ersten Switch

Warum bleiben Millionen Zelda-Fans außen vor? Der Unterschied zwischen den installierten Hardwarebasen ist weiterhin gewaltig. Bis zum 31. März 2026 wurden weltweit 155,92 Millionen Exemplare der Nintendo Switch ausgeliefert, während Nintendo Switch 2 zum gleichen Zeitpunkt bei 19,86 Millionen verkauften Konsolen lag.

Diese Werte lassen zwar keine direkten Rückschlüsse auf die Zahl aktiver Nutzer zu, zeigen aber deutlich, wie viele Haushalte bislang nicht auf das neue System umgestiegen sind. Genau diese Zielgruppe kann das kommende The Legend of Zelda: Ocarina of Time nicht auf ihrer vorhandenen Hardware spielen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In den vergangenen Jahren wurde die ursprüngliche Switch umfangreich mit Zelda-Inhalten versorgt. Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschienen dort das Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening sowie The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in dem Prinzessin Zelda selbst die Hauptrolle übernimmt. Über Nintendo Switch Online sind außerdem mehrere Klassiker der Reihe verfügbar.

Die Möglichkeiten der neuen Hardware

Welche Vorteile bringt die Switch 2 Exklusivität? Nintendo kann die Neuauflage ohne Rücksicht auf die technischen Grenzen der älteren Konsole entwickeln. Das dürfte unter anderem detailliertere Umgebungen, modernere Beleuchtung, kürzere Ladezeiten und eine stabilere Bildrate ermöglichen.

Noch ist allerdings offen, wie umfassend Ocarina of Time tatsächlich überarbeitet wird. Nintendo hat bislang lediglich bestätigt, dass der Nintendo 64 Klassiker 2026 für eine neue Generation auf Nintendo Switch 2 wiedergeboren wird. Der kurze Ankündigungstrailer zeigte unter anderem Darstellungen von Hyrule, Schloss Hyrule und den schlafenden jungen Link.

Denkbar wäre eine werkgetreue Neuauflage mit deutlich verbesserter Grafik, ähnlich einer aufwendigen technischen Modernisierung. Ebenso könnte Nintendo größere Änderungen am Kampfsystem, an der Steuerung, an den Gebieten und an den Dungeons vornehmen, wie es moderne Neuinterpretationen nach dem Vorbild der Resident Evil Remakes tun. Offizielle Einzelheiten zum Umfang stehen noch aus.

Ungewisse Zukunft für die alte Konsole

Welche Zelda-Inhalte könnten noch für Nintendo Switch erscheinen? Seit längerer Zeit kursieren Berichte über mögliche Umsetzungen von The Legend of Zelda: The Wind Waker HD und The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Nintendo hat entsprechende Switch-Versionen bislang jedoch nicht angekündigt.

Sollten diese Neuauflagen doch noch für die ältere Hardware erscheinen, könnten sie den Abschied der Reihe zumindest etwas abfedern. Garantierten Zugang zu den kommenden großen Zelda-Veröffentlichungen bietet künftig aber offenbar nur Nintendo Switch 2.

Wie steht ihr zur Exklusivität von The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Ist die Neuauflage für euch ein Grund zum Konsolenwechsel oder sollte Nintendo weiterhin eine Version für die erste Switch anbieten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.