Super Mario Sunshine jetzt bei Switch Online – GameCube-Katalog wächst

Nintendo baut den GameCube-Katalog von Nintendo Switch Online weiter aus. Seit dem 13. August 2026 steht mit Super Mario Sunshine einer der bekanntesten und bestbewerteten Titel der Würfelkonsole für Abonnenten bereit.

Der Klassiker ist über Nintendo GameCube – Nintendo Classics verfügbar. Voraussetzung sind eine Nintendo Switch 2 sowie eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, da die GameCube-App exklusiv auf der aktuellen Konsole angeboten wird.

Marios tropischer GameCube-Klassiker

Warum gilt Super Mario Sunshine als besonderer Teil der Reihe? Das 2002 veröffentlichte Abenteuer trat die Nachfolge von Super Mario 64 an und verlegte Marios Reise auf die sonnige Isla Delfino. Statt eines entspannten Urlaubs erwartet den Klempner dort allerdings eine Insel voller mysteriösem Schleim, für dessen Verbreitung er verantwortlich gemacht wird.

Unterstützung erhält Mario vom sprechenden Wasserwerfer DRECKWEG 08/17. Die verschiedenen Düsen dienen nicht nur zum Säubern der Umgebung, sondern erweitern auch die Bewegungsmöglichkeiten. Mario kann sich in die Luft katapultieren, über Wasserflächen rasen und zahlreiche Plattformpassagen auf ungewöhnliche Weise bewältigen.

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Super Mario Sunshine zählt zugleich zu den anspruchsvolleren 3D-Abenteuern der Reihe. Einige Missionen und Abschnitte ohne DRECKWEG 08/17 genießen bis heute einen besonders fordernden Ruf. Bei Metacritic erreicht die ursprüngliche GameCube-Version einen Metascore von 92 Punkten und gehört damit zu den am höchsten bewerteten Spielen der Konsole.

Der wachsende GameCube-Katalog

Welche GameCube-Spiele sind bei Nintendo Switch Online verfügbar? Nintendo startete die Sammlung am 5. Juni 2025 gemeinsam mit der Nintendo Switch 2. Seitdem wurde der Katalog regelmäßig um bekannte Nintendo-Spiele und ausgewählte Titel anderer Publisher erweitert.

Chibi-Robo!

F-ZERO GX

Fire Emblem: Path of Radiance

Luigi’s Mansion

Mario Smash Football

Pokémon XD: Der dunkle Sturm

SOULCALIBUR II

Super Mario Sunshine

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Wario World

Die Klassiker profitieren auf Nintendo Switch 2 unter anderem von einer schärferen Bildqualität und einer höheren Auflösung im Vergleich zu ihren ursprünglichen Fassungen. Zusätzlich lassen sich Speicherstände jederzeit anlegen und die Tastenbelegung kann für jeden Titel individuell angepasst werden.

Als nächster bereits angekündigter Neuzugang steht Pokémon Colosseum aus. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Nintendo bislang nicht genannt. Bemerkenswert ist, dass mit Pokémon XD: Der dunkle Sturm zunächst die Fortsetzung in den Katalog aufgenommen wurde.

Eine neue Alternative zur seltenen Sammlung

Weshalb ist die Neuveröffentlichung für Switch 2 besonders interessant? Super Mario Sunshine war bereits ab dem 18. September 2020 als Bestandteil von Super Mario 3D All-Stars auf Nintendo Switch spielbar. Die Sammlung enthielt außerdem Super Mario 64 und Super Mario Galaxy.

Nintendo bot Super Mario 3D All-Stars jedoch nur zeitlich begrenzt an. Die digitale Version verschwand nach dem 31. März 2021 aus dem Nintendo eShop, während physische Exemplare nur verfügbar blieben, solange der Vorrat reichte. Wer die Sammlung damals nicht gekauft hat, musste später häufig nach einem gebrauchten Exemplar suchen.

Durch die Aufnahme bei Nintendo Switch Online erhalten Besitzer einer Nintendo Switch 2 nun einen unkomplizierteren Zugang zu Marios ungewöhnlichem Sommerabenteuer. Freut ihr euch über die Rückkehr von Super Mario Sunshine und welchen GameCube-Klassiker sollte Nintendo als Nächstes hinzufügen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.