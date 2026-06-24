Rockstar hat die wichtigsten Details zur GTA-6-Vorbestellung offiziell via Pressemitteilung bestätigt. Die Preorder startet am 25. Juni um Mitternacht lokaler Zeit – in Deutschland also in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni um 0:00 Uhr.

Ebenfalls bestätigt wurden die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, das Vintage Vice City Pack als Bonus für Standard und Ultimate Edition sowie der Preload ab dem 12. November. Die physische Version enthält laut Rockstar einen Download-Code in der Box.

Zusätzlich nennt Take-Two auf seiner offiziellen Investorenseite erstmals konkrete US-Preise: Die Standard Edition kostet in den USA 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition liegt bei 99,99 US-Dollar. Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt.

GTA 6 vorbestellen: Die wichtigsten Infos im Überblick

Thema Stand Preorder-Start 25. Juni 2026 Uhrzeit Mitternacht lokaler Zeit; in Deutschland 0:00 Uhr Release 19. November 2026 Plattformen PS5, Xbox Series X|S Standard Edition Offiziell bestätigt Ultimate Edition Offiziell bestätigt US-Preis Standard Edition 79,99 US-Dollar US-Preis Ultimate Edition 99,99 US-Dollar Euro-Preise Noch nicht offiziell bestätigt Vorbestellerbonus Vintage Vice City Pack Preload Ab 12. November Physische Version Download-Code in der Box PC-Version Noch nicht angekündigt

GTA 6 Ultimate Edition offiziell bestätigt

Rockstar hat erstmals die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition bestätigt. Diese soll die bisher umfangreichste Version des Spiels werden und eine exklusive Sammlung aus Premium-Fahrzeugen, Waffen, Kleidung und weiteren Inhalten bieten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diese Inhalte sollen laut Rockstar nicht nur einfache Bonusgegenstände sein, sondern sich über verschiedene Aspekte von Jasons und Lucias Story hinweg ziehen. Mit jedem Kapitel sollen neue Items enthüllt werden.

© Rockstar Games

Zur Ultimate Edition gehören unter anderem exklusive Fahrzeuge wie der Vapid Dominator Buggy von 1967, der Grotti Cheetah von 1995, zusätzliche Fahrzeuge und Retro-Tuning für Jasons Vapid Ganado, exklusive Tuningwerkstätten, eine Klassiker-Autosammlung, Waffenvarianten, Kleidung, Tattoos, ein Salon und weitere Aktivitäten.

Take-Two nennt für die Ultimate Edition auf seiner Investorenseite einen US-Preis von 99,99 US-Dollar. Der deutsche Euro-Preis steht noch aus.

Standard Edition: Das steckt drin

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel Grand Theft Auto VI für PS5 oder Xbox Series X|S. Auch Käufer der Standard Edition erhalten das Vintage Vice City Pack, sofern sie GTA 6 vorbestellen oder vor dem 20. November kaufen.

Das Ultimate Edition Upgrade soll auch für Besitzer der Standard Edition jederzeit separat erhältlich sein. Wer also zunächst nur zur Standard Edition greift, kann offenbar später noch auf die Ultimate-Inhalte upgraden. Ein Preis für dieses Upgrade wurde bislang nicht genannt.

Vintage Vice City Pack als Vorbestellerbonus

Alle Vorbestellungen und Käufe von GTA 6 vor dem 20. November erhalten das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Das Pack enthält unter anderem den zweifarbigen Vapid Stanier von 1955, eine Shore-Court-Garage am Ocean Beach, Outfits und Frisuren für Jason und Lucia sowie eine exklusive Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil.

© Rockstar Games

Die Waffenfolierung ist laut Rockstar eine Anspielung auf Tommy Vercetti und sein ikonisches Hemd mit Palmenmuster.

GTA+ Bonus bei digitalen Vorbestellungen

Wer eine digitale Edition von GTA 6 im PlayStation Store oder Microsoft Store vorbestellt, erhält zusätzlich einen Monat GTA+ kostenlos.

Der Bonus ist direkt nach der Vorbestellung verfügbar und muss vor Ablaufdatum eingelöst werden. Wichtig: Nach Ablauf des kostenlosen Monats verlängert sich GTA+ automatisch zum regulären Preis, bis die Mitgliedschaft gekündigt wird.

Preload startet am 12. November

Auch zum Preload gibt es neue Informationen. Wer GTA 6 digital vorbestellt, kann den Download ab dem 12. November starten. Damit soll sichergestellt werden, dass Spieler pünktlich zum Launch am 19. November loslegen können.

Interessant ist außerdem: Die physische Version von GTA 6 soll ebenfalls ab dem 12. November verfügbar sein und enthält laut Rockstar einen Download-Code in der Box.

Händler / Store Erwarteter Stand Amazon Wahrscheinlich zum Preorder-Start dabei MediaMarkt Wahrscheinlich mit physischer Version Saturn Wahrscheinlich mit physischer Version Otto Möglich, vor allem bei Standard Edition GameStop Möglich, besonders bei physischen Editionen PlayStation Store Wunschliste bereits möglich Xbox Store Store-Seite bereits vorhanden Rockstar Games Store Sehr wahrscheinlich bei offiziellen Editionen

Einzelne Händler können ihre Produktseiten allerdings zeitversetzt freischalten. Auch wenn die Vorbestellung offiziell um 0:00 Uhr startet, müssen nicht alle Händler exakt zur gleichen Zeit live gehen.

GTA 6 bleibt Singleplayer-Erlebnis

Rockstar bezeichnet GTA 6 in der Mitteilung ausdrücklich als Singleplayer-Erlebnis. Der Release erfolgt am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde weiterhin nicht für den Launch angekündigt.

Die Story spielt in Leonida und dreht sich um Jason und Lucia. Als ein einfacher Coup schiefgeht, geraten beide laut offizieller Beschreibung auf die dunkle Seite des sonnigsten Ortes Amerikas und werden in eine Verschwörung hineingezogen, die sich über den ganzen Bundesstaat erstreckt.

Was bleibt noch offen?

Trotz der vielen neuen Infos sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Offen bleiben vor allem die offiziellen Euro-Preise für Deutschland, konkrete Händlerlinks, mögliche regionale Unterschiede bei den Angeboten und die Frage, ob Rockstar später noch weitere Editionen oder Bundles ankündigt.

Die US-Preise stehen aber jetzt erstmals fest: 79,99 US-Dollar für die Standard Edition und 99,99 US-Dollar für die Ultimate Edition.

Die Vorbestellungen starten am 25. Juni um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland geht es damit am 25. Juni um 0:00 Uhr los.