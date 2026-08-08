Nintendo Direct im September 2026 – Hinweise verdichten sich durch Leak und Tradition

Nintendo könnte im September 2026 zu einer großen Direct-Ausgabe einladen. Dafür sprechen sowohl die langjährige Termintradition des Konzerns als auch ein aktueller Leak rund um eine bislang unangekündigte Switch-2-Version von Diablo 4.

Offiziell angekündigt wurde die Präsentation bislang nicht. Dennoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass Nintendo in der ersten Hälfte des Septembers 2026 neue Spiele und weitere Details zum kommenden Programm für Switch 2 zeigen könnte.

Nintendos auffällige September-Tradition

Warum gilt eine Nintendo Direct im September 2026 als wahrscheinlich? Nintendo veranstaltete in der Vergangenheit regelmäßig Präsentationen während der ersten beiden Septemberwochen. Zu den wenigen Ausnahmen gehören die Jahre 2015 und 2024, während 2011 die erste Ausgabe des Formats erst im Oktober stattfand.

In zahlreichen anderen Jahren nutzte das Unternehmen den September dagegen für mindestens eine Direct-Ausgabe. So fanden große Präsentationen unter anderem am 13. September 2022 und am 14. September 2023 statt. Das etablierte Muster macht einen weiteren Termin im September 2026 plausibel, ist aber noch keine Garantie für eine tatsächliche Übertragung. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/en-gb/News/Nintendo-Direct/Recent-Nintendo-Direct-broadcasts/Recent-Nintendo-Direct-broadcasts-698688.html%3Fsrsltid%3DAfmBOorahkxcDLT8B0zMDCIVgkuOCcrvqj9maZ96XYZSvuRNMV2zoMDx?utm_source=openai))

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Die letzte allgemeine Nintendo Direct wurde im Juni 2026 ausgestrahlt und konzentrierte sich hauptsächlich auf Switch-2-Spiele für die zweite Jahreshälfte. Den Abschluss bildete die Enthüllung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das 2026 für Switch 2 erscheinen soll. Anschließend folgten spezielle Präsentationen zu Splatoon Raiders und Fire Emblem: Fortune’s Weave. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/products/fire-emblem-fortunes-weave-125688/?utm_source=openai))

Diablo 4 verstärkt die Spekulationen

Welche Rolle spielt der Switch-2-Leak zu Diablo 4? Laut einem aktuellen Bericht soll Blizzard an einer Switch-2-Umsetzung des Action-Rollenspiels arbeiten. Als mögliche Veröffentlichungstermine werden der 15. September 2026 und der 18. September 2026 genannt. Eine offizielle Bestätigung durch Nintendo oder Blizzard steht noch aus.

Eine Veröffentlichung in diesem Zeitraum würde gut zu einer Direct-Ausgabe während der ersten Septemberhälfte passen. Nintendo hat bereits in früheren Präsentationen Spiele von Blizzard berücksichtigt. Denkbar wäre deshalb eine kurzfristige Enthüllung mit einem unmittelbar folgenden Release im Nintendo eShop.

Allerdings existiert noch eine zweite naheliegende Bühne für die Ankündigung. Die BlizzCon 2026 findet am 12. September 2026 und 13. September 2026 in Anaheim statt. Blizzard kündigt für die Eröffnungszeremonie große Neuigkeiten an, während Diablo 4 auch auf der Ausstellungsfläche vertreten sein wird. Der Switch-2-Port könnte somit ebenfalls während der hauseigenen Veranstaltung vorgestellt werden. ([gamesradar.com](https://www.gamesradar.com/games/diablo/diablo-4-reportedly-comes-to-switch-2-next-month-but-will-be-a-usd69-99-code-in-box-release/?utm_source=openai))

Zelda könnte im Mittelpunkt stehen

Welche Spiele könnten bei der nächsten Nintendo Direct gezeigt werden? Neben Diablo 4 gilt The Legend of Zelda: Ocarina of Time als heißer Kandidat. Seit der Enthüllung des neuen Switch-2-Spiels wurden nur wenige Details präsentiert. Eine ausführliche Gameplay-Vorstellung würde deshalb gut in eine September-Ausgabe passen.

Zusätzlich feiert die Zelda-Reihe 2026 ihr 40-jähriges Bestehen. Nintendo könnte das Jubiläum nutzen, um weitere Projekte anzukündigen. In der Community stehen dabei erneut mögliche Switch-Umsetzungen von The Legend of Zelda: Twilight Princess HD und The Legend of Zelda: The Wind Waker HD auf der Wunschliste.

Auch ein erster Trailer zum angekündigten Zelda-Kinofilm wäre als Überraschung denkbar. Bis Nintendo selbst einen Termin oder konkrete Inhalte bestätigt, bleiben eine September-Direct, die Switch-2-Version von Diablo 4 und weitere Zelda-Ankündigungen jedoch Spekulation.

Welche Spiele und Überraschungen wünscht ihr euch für eine mögliche Nintendo Direct im September 2026? Schreibt uns eure Erwartungen in die Kommentare.