The Division Resurgence kommt am 5. August 2026 gratis auf Steam

Ubisoft erweitert die Präsenz seiner bekannten Shooter-Reihe auf Steam. Tom Clancy’s The Division Resurgence erscheint am 5. August 2026 kostenlos für PC und beendet damit zugleich seine Early-Access-Phase über Ubisoft Connect.

Der Titel ist bereits seit dem 31. März 2026 für iOS und Android verfügbar. Am 28. April 2026 folgte die technisch noch nicht abgeschlossene PC-Fassung über Ubisoft Connect, deren Fortschritt zum vollständigen PC-Start erhalten bleibt.

Der kostenlose Steam-Start im August

Wann erscheint The Division Resurgence auf Steam? Der Steam-Release erfolgt am 5. August 2026. Auch auf der neuen Plattform bleibt das Spiel kostenlos, allerdings werden ein Ubisoft-Connect-Konto und die entsprechende Anwendung benötigt.

Der Veröffentlichungstermin fällt mit dem Start von Season 2 zusammen. Neue und zurückkehrende Agenten erhalten dadurch direkt zum Steam-Debüt zusätzliche Missionen, Aktivitäten und weitere Gameplay-Inhalte.

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Für Fans der Reihe soll der Ableger eine weitere Beschäftigung neben The Division 2 bieten. Gleichzeitig arbeitet Massive Entertainment an The Division 3, zu dem Ubisoft bislang keine umfangreichen Spielszenen oder konkreten Release-Details präsentiert hat.

Taktische Kämpfe in New York

Welche Inhalte bietet The Division Resurgence? Der Ableger übernimmt die grundlegende Mischung der Reihe aus Third-Person-Shooter, Rollenspiel und Beutesystem. In einer offenen Version von New York sammeln Agenten neue Ausrüstung, verbessern ihren Charakter und kämpfen sich durch eine eigenständige Geschichte.

Die Einsätze können allein oder gemeinsam mit Freunden absolviert werden. Hinzu kommt eine eigene Dark Zone, die PvP- und PvE-Elemente in einem offenen Gebiet miteinander verbindet und damit für besonders riskante Beutezüge sorgt.

Zwischen PC, iOS und Android werden Crossplay und plattformübergreifender Fortschritt unterstützt. Wer denselben Ubisoft-Connect-Account verwendet, kann seine erspielten Inhalte auf einem anderen unterstützten Gerät fortsetzen. Gemeinsame Partien sind möglich, sofern sich alle Beteiligten auf demselben regionalen Server befinden.

Moderate Anforderungen für die PC-Version

Welche Hardware benötigt die Steam-Version? Die offiziellen Systemanforderungen fallen vergleichsweise niedrig aus. Selbst bei den minimalen Einstellungen reichen integrierte Grafikeinheiten aus, während für 1080p mit hohen Details eine ältere Mittelklasse-Grafikkarte empfohlen wird.

Komponente Minimum Empfohlen Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Prozessor Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 3400G Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3100 Arbeitsspeicher 8 GB Dual Channel 8 GB Dual Channel Grafikkarte Intel UHD 630 oder AMD Vega 11 Nvidia GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 5500 oder Intel Arc A380 DirectX Version 11 Version 11 Speicherplatz 30 GB auf einer SSD 30 GB auf einer SSD Zielauflösung 1080p bei niedrigen Details und 30 Bildern pro Sekunde 1080p bei hohen Details und 60 Bildern pro Sekunde

Die eigentliche Installation umfasst ungefähr 17 GB, Ubisoft empfiehlt jedoch mindestens 30 GB freien Speicherplatz. Auf Steam lässt sich The Division Resurgence vollständig mit Maus und Tastatur oder einem Controller spielen.

Werdet ihr The Division Resurgence am 5. August 2026 auf Steam ausprobieren oder bleibt ihr lieber bei The Division 2? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.