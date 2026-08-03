Crimson Frontier Youth auf Steam – Visual Novel setzt auf harte Entscheidungen

Mit Crimson Frontier: Youth kündigt sich auf Steam eine neue Visual Novel an, die gleich mehrere beliebte Zutaten moderner Erzählspiele miteinander verbindet. Das Science-Fiction-Abenteuer von Hanuman Games erinnert mit seinen weitreichenden Entscheidungen und formbaren Beziehungen an Dispatch, während das Schulleben und der gesellschaftliche Konflikt deutliche Persona-Vibes versprühen.

Im Mittelpunkt steht Adam Crimson, dessen Entwicklung vom Jugendlichen zum Erwachsenen begleitet wird. Dabei sollt ihr nicht nur einzelne Dialogantworten auswählen, sondern seine Persönlichkeit, seine Überzeugungen und seinen Umgang mit anderen Menschen dauerhaft prägen.

Entscheidungen formen Adam Crimson

Wie funktioniert das Entscheidungssystem von Crimson Frontier: Youth? Hanuman Games verspricht, auf bedeutungslose Scheinentscheidungen zu verzichten. Selbst kleinere Handlungen können demnach den Ton einer Szene verändern, Beziehungen beeinflussen oder Konsequenzen auslösen, die erst deutlich später in der Geschichte sichtbar werden.

Adam lebt im Schatten seines Vaters, eines angesehenen Militärkapitäns. Die Karriere des Vaters zwingt die Familie regelmäßig zum Umzug, weshalb Adam immer wieder die Schule wechseln muss. Freundschaften zu schließen und gute Leistungen zu erzielen, fällt ihm dadurch zunehmend schwer.

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An seiner neuen Schule begegnet der Protagonist zahlreichen Mitschülern und Lehrkräften mit eigenen Geschichten und Persönlichkeiten. Wie in modernen Persona-Ablegern soll das schulische Umfeld zum zentralen Schauplatz für Freundschaften, Konflikte und mögliche Romanzen werden.

Entscheidungen bestimmen Adams Persönlichkeit und moralische Haltung.

Beziehungen zu Mitschülern und anderen Figuren können sich langfristig verändern.

Kleine Handlungen dürfen spätere Szenen und Konsequenzen beeinflussen.

Adam kann sich zum Schurken, zum Kämpfer für Gerechtigkeit oder zu einer Persönlichkeit zwischen beiden Extremen entwickeln.

Zwischen Militär und Widerstand

Worum geht es in der Geschichte? Crimson Frontier: Youth spielt in einer düsteren Zukunft, in der mächtige Konzerne versuchen, die Gesellschaft zu kontrollieren. Gleichzeitig formiert sich ein Widerstand, der sich gegen deren Einfluss auflehnt und einen gesellschaftlichen Umbruch vorbereitet.

Adam gerät dadurch in einen Konflikt, der weit über seinen Schulalltag hinausgeht. Er kann möglicherweise den militärischen Weg seines Vaters einschlagen oder sich den Freiheitskämpfern anschließen. Die Ausgangslage erinnert an Persona 5, dessen Phantomdiebe ebenfalls gegen korrupte und einflussreiche Gegner vorgehen.

Die Figuren sollen dabei nicht lediglich bekannte Klischees bedienen. Statt klarer Lösungen möchte Hanuman Games moralisch schwierige Situationen präsentieren, bei denen selbst vermeintlich gute Entscheidungen unangenehme Folgen haben können.

Handgezeichnete Szenen und eigener Soundtrack

Welche Präsentation bietet die neue Visual Novel? Optisch setzt Crimson Frontier: Youth auf handgefertigte Szenen in einem markanten Comic-Stil. Über eine Galerie im Menü soll sich außerdem nachvollziehen lassen, wie die Illustrationen während der Entwicklung entstanden sind. Nach Angaben des Studios wurde für die Gestaltung kein generatives KI-System eingesetzt.

Auch die Musik soll eine wichtige Rolle übernehmen. Der eigens komponierte Soundtrack begleitet sowohl ruhige und persönliche Gespräche als auch besonders folgenschwere Entscheidungen. Damit orientiert sich das Projekt an zwei großen Stärken von Dispatch und Persona, die beide durch ihren wiedererkennbaren Look und ihre musikalische Identität auffallen.

Einen Veröffentlichungstermin besitzt Crimson Frontier: Youth bislang nicht. Die Visual Novel ist für den PC vorgesehen und kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Ob das ambitionierte Entscheidungssystem tatsächlich so viele unterschiedliche Entwicklungswege ermöglicht, wird sich spätestens zum Release zeigen.

Wie gefällt euch die Mischung aus Dispatch, Persona und einer düsteren Science-Fiction-Welt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.