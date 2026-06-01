Activision scheint auf die Kritik der Community zu reagieren. Nachdem die letzten beiden Call-of-Duty-Spiele wegen ihrer Always-Online-Pflicht für die Einzelspieler-Kampagne massiv kritisiert wurden, geht Modern Warfare 4 nun einen anderen Weg.

Wie aus neuen Informationen hervorgeht, wird die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 4 komplett offline spielbar sein. Damit kehrt die Reihe zu einer Funktion zurück, die über viele Jahre als selbstverständlich galt.

Kampagne benötigt keine Internetverbindung mehr

Laut einem Bericht von Insider Gaming wird die Story-Kampagne von Modern Warfare 4 ohne permanente Internetverbindung spielbar sein.

Das ist deshalb bemerkenswert, weil sowohl Black Ops 6 als auch Black Ops 7 einen Online-Zwang für sämtliche Spielmodi eingeführt hatten – selbst für die Einzelspieler-Kampagne.

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Spieler mussten während der gesamten Story mit den Servern verbunden bleiben. Fiel die Verbindung aus, konnte dies zu Unterbrechungen oder sogar zum Verlust von Fortschritten führen.

Mit Modern Warfare 4 verabschiedet sich Activision nun offenbar wieder von diesem Konzept.

Black Ops 7 sorgte für massive Kritik

Vor allem Black Ops 7 geriet nach seiner Veröffentlichung stark unter Druck. Viele Spieler kritisierten, dass eine Internetverbindung selbst für das Solo-Erlebnis zwingend erforderlich war. Besonders umstritten war zudem die Tatsache, dass das Spiel beim Pausieren nicht vollständig stoppte.

Da die Kampagne serverseitig weiterlief, konnten Gegner und Ereignisse im Hintergrund aktiv bleiben. Für viele Fans widersprach dies dem eigentlichen Sinn einer Pausenfunktion.

In den sozialen Netzwerken und auf Bewertungsplattformen entwickelte sich der Online-Zwang schnell zu einem der größten Kritikpunkte des Spiels.

Activision reagiert nach enttäuschendem Jahr 2025

Die Rückkehr zur Offline-Kampagne dürfte kein Zufall sein. Nach den enttäuschenden Verkaufszahlen und der durchwachsenen Spielerreaktion auf Black Ops 7 hatte Activision bereits angekündigt, verschiedene Aspekte der Reihe zu überdenken.

Modern Warfare 4 soll laut Infinity Ward die „definitive Modern-Warfare-Erfahrung“ werden. Dazu gehört offenbar auch die Rückkehr zu Funktionen, die viele Fans seit Jahren fordern.

Die Entscheidung könnte besonders bei Spielern gut ankommen, die Call of Duty traditionell vor allem wegen seiner Story-Kampagnen schätzen.

Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

Die Einzelspieler-Kampagnen waren über viele Jahre ein zentraler Bestandteil des Erfolgs von Call of Duty.

Legendäre Missionen aus Titeln wie:

Call of Duty 4: Modern Warfare

Modern Warfare 2

Modern Warfare 3

Black Ops

Black Ops 2

gelten bis heute als einige der beliebtesten Momente der gesamten Shooter-Reihe.

Dass diese Inhalte plötzlich dauerhaft eine Internetverbindung benötigten, stieß daher bei vielen langjährigen Fans auf Unverständnis.

Mit Modern Warfare 4 scheint Activision nun wieder näher an die klassischen Stärken der Serie heranzurücken.

Modern Warfare 4 setzt auf aktuelle Hardware

Neben der Rückkehr zur Offline-Kampagne gibt es noch weitere Veränderungen.

Modern Warfare 4 wird laut bisherigen Informationen nicht mehr für die alte Konsolengeneration erscheinen. Besitzer einer PS4 oder Xbox One gehen demnach leer aus.

Geplant ist stattdessen eine Veröffentlichung für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Nintendo Switch 2

Besonders die Rückkehr der Marke auf Nintendo-Hardware sorgt für Aufmerksamkeit. Erstmals seit vielen Jahren erscheint ein großer Call-of-Duty-Hauptteil wieder auf einer Nintendo-Konsole.

Kann Modern Warfare 4 das Vertrauen zurückgewinnen?

Nach einem schwierigen Jahr 2025 steht die Marke unter Druck.

Die Rückkehr zur Offline-Kampagne dürfte zwar nur ein Detail sein, für viele Fans symbolisiert sie jedoch einen wichtigen Kurswechsel. Statt neue Einschränkungen einzuführen, scheint Infinity Ward diesmal stärker auf die Wünsche der Community zu hören.

Ob Modern Warfare 4 tatsächlich die erhoffte Rückkehr zu alter Stärke gelingt, wird sich nach dem Release zeigen. Die ersten Reaktionen auf die Enthüllung fallen jedoch deutlich positiver aus als noch beim Vorgänger.

Für viele Call-of-Duty-Fans steht bereits jetzt fest: Eine Kampagne sollte auch 2026 ohne Internetverbindung spielbar sein.