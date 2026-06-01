Witcher 3 Songs of the Past – CD Projekt erklärt die Rolle als Witcher 4 Brücke

CD Projekt hat in der vergangenen Woche mit Songs of the Past die dritte große Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt offiziell gemacht und damit ein Gerücht bestätigt, das sich monatelang hartnäckig hielt. Konkrete Story- oder Gameplay-Details sind bisher rar, klar ist aber: Das umfangreiche Add-on soll 2027 für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen.

Parallel zur Ankündigung kochte eine andere Frage hoch, die viele Fans sofort umtreibt: Wird Songs of the Past zur direkten Brücke in Richtung The Witcher 4 und damit zum Prolog für Ciris nächstes Abenteuer? Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen hat sich CD Projekts Co-CEO Michal Nowakowski nun dazu geäußert und ziemlich genau umrissen, welche Rolle die Erweiterung im größeren Plan des Studios spielen soll.

CD Projekts Ziele mit der dritten Erweiterung

Warum veröffentlicht CD Projekt überhaupt noch ein großes Add-on für The Witcher 3? Laut Nowakowski steht an erster Stelle ein ganz klassisches Ziel: Fans sollen einen starken Anlass bekommen, nach Jahren noch einmal nach Velen, Novigrad und Skellige zurückzukehren. Songs of the Past soll als eigenständiges, großes Erlebnis funktionieren, das sich wie eine echte Erweiterung anfühlt und nicht nur wie ein kleiner Content-Happen.

Gleichzeitig verfolgt CD Projekt damit auch einen strategischen Zweck: Die Erweiterung soll die Wartezeit bis The Witcher 4 überbrücken und die Aufmerksamkeit auf der Marke halten. Für viele ist das eine willkommene Ansage, weil sie zeigt, dass das Studio die Community nicht bis zum nächsten großen Release im Dunkeln sitzen lassen will.

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Nowakowski machte außerdem deutlich, dass es durchaus eine indirekte Erinnerungsfunktion gibt, also ein bewusstes Zurückholen des Franchise-Gefühls, bevor das nächste Hauptspiel übernimmt.

In erster Linie wollten wir den Fans ein großartiges Erlebnis bieten. Eine wirklich coole Erweiterung, die die Leute glücklich macht, weil sie in das Setting von The Witcher 3 zurückkehren können. Aber natürlich ist es indirekt auch eine Erinnerung an das Franchise.

Prolog ja, aber nicht im wörtlichen Sinn

Ist Songs of the Past ein Prolog zu The Witcher 4? Die kurze Einordnung von CD Projekt fällt differenziert aus. Nowakowski deutete an, dass Themen oder Geschehnisse aus The Witcher 4 in Songs of the Past zumindest angerissen werden könnten. Wer allerdings erwartet, dass das Add-on ein klassischer, klar abgegrenzter Prolog ist, in dem die Handlung direkt in The Witcher 4 übergeht, sollte die Erwartungen zügeln.

Die Erweiterung soll eher als Brücke im Gefühl und in der größeren Erzählwelt funktionieren, nicht als Pflichtkapitel, das man zwingend spielen muss, um The Witcher 4 zu verstehen. Genau diese Balance dürfte für CD Projekt wichtig sein: Fanservice und Vorfreude, ohne The Witcher 3 nachträglich wie ein bloßes Sprungbrett wirken zu lassen.

Es ist gewissermaßen ein Prolog, obwohl es kein Prolog im wortwörtlichen Sinne ist, in dem Sinne, dass es ein Prolog für das eigentliche Witcher 4 wäre.

Gamescom 2026 als nächster wichtiger Termin

Wann gibt es das nächste große Update zu Songs of the Past? CD Projekt hat bereits bestätigt, dass es auf der Gamescom 2026 Ende August mehr zur Erweiterung zu sehen geben soll. Konkrete Messepläne wollte das Studio noch nicht ausbreiten, doch Nowakowskis Aussagen lassen zumindest erahnen, in welche Richtung es geht.

Demnach ist eine spielbare Demo für Messebesucher eher unwahrscheinlich. Stattdessen klingt es so, als könnte CD Projekt eine geführte Gameplay-Präsentation zeigen, wie man sie von früheren Auftritten der Reihe kennt. Auch eine Präsentation im Rahmen der Opening Night Live am Vorabend der Gamescom 2026 steht als naheliegendes Szenario im Raum.

Ich kann die Details nicht wirklich durchgehen. Aber was ich vorschlagen würde, ist, dass wir historisch gesehen, wenn wir Witcher-Spiele gezeigt haben, typischerweise eine Art geführte Demo-Erfahrung geboten haben. Sie sollten also wahrscheinlich eher in diese Richtung denken als an eine spielbare Erfahrung.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick

Welche Fakten sind zu Songs of the Past und The Witcher 3 bereits bestätigt? Auch wenn CD Projekt noch nicht viele Inhalte verraten hat, lassen sich die harten Infos klar zusammenfassen.

Songs of the Past ist die dritte umfangreiche Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt.

Release-Zeitraum: 2027.

Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series.

Auftritt: Mehr Informationen auf der Gamescom 2026 Ende August angekündigt.

Einordnung zur Story: mögliche Anrisse zu The Witcher 4, aber kein Prolog im wörtlichen Sinn.

The Witcher 3: Wild Hunt ist auf PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.

Verkaufszahl: mehr als 65 Millionen Einheiten laut aktuellen Geschäftszahlen.

Wie steht ihr zu Songs of the Past: Reicht euch eine große Rückkehr nach The Witcher 3, oder wollt ihr möglichst viele direkte Hinweise auf Ciris Zukunft sehen? Schreibt es gern in die Kommentare.