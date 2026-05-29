Mit Songs of the Past bekommt The Witcher 3: Wild Hunt überraschend eine dritte große Erweiterung. Nachdem CD Projekt RED die Ankündigung bereits vor dem Jubiläums-Stream vorziehen musste, gibt es nun weitere Informationen zum kommenden Abenteuer von Geralt von Riva.

Besonders interessant: Die ersten Gameplay-Szenen werden bereits im August auf der Gamescom gezeigt. Gleichzeitig hat das Entwicklerteam ein erstes wichtiges Story-Detail angedeutet, das sich um ein mysteriöses Schwert dreht.

Gameplay-Enthüllung auf der Gamescom 2026

Fans müssen offenbar nicht bis 2027 warten, um einen ersten Blick auf die Erweiterung zu werfen.

CD Projekt RED hat offiziell bestätigt, dass Songs of the Past auf der Gamescom 2026 in Köln präsentiert wird. Das Studio kündigte den Messeauftritt über die offiziellen Social-Media-Kanäle an:

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Wind’s howling… And it’s taking us to gamescom in Cologne! Come join us in the entertainment area, where we will be showing Songs of the Past!

Die Gamescom findet in diesem Jahr vom 26. bis 30. August 2026 statt.

Noch offen ist allerdings, wie umfangreich die Präsentation ausfallen wird. Möglich wären ein Gameplay-Trailer, eine ausführliche Live-Demo oder sogar eine spielbare Version für Messebesucher.

CD Projekt RED betont: „Es ist eine echte Erweiterung“

Nach der überraschenden Ankündigung diskutieren viele Fans darüber, wie umfangreich Songs of the Past tatsächlich werden soll.

Senior Community Managerin Laura Beitzel machte während des Jubiläums-Streams deutlich, dass das Team die neue Veröffentlichung ausdrücklich nicht als gewöhnliches DLC betrachtet.

Songs of the Past wird sich an dem orientieren, was ihr von Blood and Wine kennt und was ihr von uns erwartet, wenn wir unsere Erweiterungen machen. Es ist eine echte Erweiterung.

Damit bekräftigt CD Projekt RED erneut, dass Spieler offenbar ein deutlich größeres Abenteuer erwarten dürfen als klassische Zusatzinhalte.

Bereits zuvor hatte das Studio erklärt, dass Songs of the Past eher mit den umfangreichen Witcher-3-Erweiterungen vergleichbar sei als mit kleineren DLC-Paketen.

Ein geheimnisvolles drittes Schwert sorgt für Spekulationen

Die spannendsten Hinweise zur Handlung verstecken sich derzeit möglicherweise in den offiziellen Artworks.

Bereits vor einigen Wochen veröffentlichte CD Projekt RED ein Bild zum traditionellen Witcher-Fest Belleteyn. Darauf wurde ein rätselhaftes Gedicht gezeigt, das auf Yennefer of Vengerberg und Cirilla Fiona Elen Riannon anspielen könnte.

Noch mehr Aufmerksamkeit erhielt allerdings ein anderes Detail.

Auf dem Artwork zu Songs of the Past trägt Geralt of Rivia nicht nur seine bekannten Stahl- und Silberschwerter, sondern zusätzlich eine dritte Klinge auf dem Rücken.

Laut CD Projekt RED handelt es sich dabei nicht um ein zufälliges Designelement.

Es ist ein für die Geschichte sehr wichtiges Schwert, und ihr werdet es kennenlernen, wenn das Spiel herauskommt.

Mehr wollte das Studio bislang nicht verraten.

Verbindung zu The Witcher 4?

In der Community wird bereits spekuliert, ob Songs of the Past als erzählerische Brücke zum kommenden The Witcher 4 dienen könnte.

Offiziell bestätigt wurde das zwar nicht, doch die Rückkehr von Geralt, die Hinweise auf Ciri und das geheimnisvolle Schwert würden durchaus zu einem Übergang zwischen beiden Spielen passen.

Da CD Projekt RED bislang nur wenige konkrete Story-Details verrät, dürften die Spekulationen bis zur Gamescom weiter zunehmen.

Release erst 2027 geplant

Bis Spieler selbst losziehen können, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen.

CD Projekt RED plant die Veröffentlichung von Songs of the Past derzeit für 2027. Ein genauer Termin wurde bislang nicht genannt.

Mit der Gameplay-Enthüllung auf der Gamescom dürfte im August jedoch die erste große Informationswelle zur neuen Witcher-3-Erweiterung starten.