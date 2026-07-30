Steam – Dome Become Thyself ist gratis, bald soll die Free-Version verschwinden

Steam-Nutzer können sich derzeit ein ungewöhnliches Roguelite aus dem Jahr 2026 kostenlos für ihre Bibliothek sichern. Bei Dome: Become Thyself ist allerdings Eile geboten, denn Entwickler Nenad Juric will die aktuelle Gratisversion schon bald aus dem Steam-Angebot entfernen.

Ein konkretes Enddatum wurde nicht genannt. Wer Interesse an dem experimentellen Einzelspieler-Abenteuer hat, sollte es deshalb möglichst bald über die Schaltfläche zum Hinzufügen in die eigene Bibliothek aufnehmen. Eine sofortige Installation ist dafür nicht notwendig.

Der bevorstehende Wechsel zum Bezahlmodell

Wie lange bleibt Dome: Become Thyself kostenlos? Der Entwickler spricht lediglich von einer baldigen Entfernung der kostenlosen Version. Die bisherige Testphase habe ihren Zweck erfüllt, weshalb die Entwicklung nun auf die kostenpflichtige Vollversion 1.0 ausgerichtet werde.

Bei der Aktion handelt es sich nicht um eine klassische zeitlich begrenzte Gratisaktion von Steam. Dome: Become Thyself ist seit seiner Early-Access-Veröffentlichung am 7. Juli 2026 kostenlos spielbar. Erst durch den angekündigten Wechsel des Geschäftsmodells entsteht nun das knappe Zeitfenster.

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Wer den Titel bereits besitzt oder ihn noch rechtzeitig hinzufügt, soll weiterhin Zugriff behalten. Das Spiel bleibt in der Steam-Bibliothek und kann laut Entwickler auch offline genutzt werden. Für aktive Tester soll außerdem der passwortgeschützte Testzweig unverändert fortgeführt werden.

Ein Roguelite rund um Sprache und Emotionen

Was bietet Dome: Become Thyself spielerisch? Das Action-Adventure-Roguelite-RPG entführt euch in die unendliche Welt der Akasha-Chronik. Dort erkundet ihr prozedural erzeugte Räume und Biome, begegnet anderen Versionen eures eigenen Charakters und versucht, die verborgenen Regeln dieser Realität zu entschlüsseln.

Das zentrale System dreht sich um Wörter und Emotionen. Während eines Durchlaufs erweitert ihr euren Wortschatz und kombiniert Begriffe zu mächtigen Sätzen. Diese können Fähigkeiten auslösen, Rätsel lösen oder die Umgebung verändern. Ergänzt wird das Konzept durch Gegner, Fallen, Belohnungen, Schlüssel, Artefakte und experimentelle Mechaniken wie prozedural generierte Städte.

Die sogenannte Kuppel dient dabei als vielseitiges Werkzeug. Mit ihr könnt ihr angreifen, euch verteidigen, versteckte Strukturen sichtbar machen, fliegen oder sogar die gesamte Spielwelt auf den Kopf stellen. Da sich Dome: Become Thyself weiterhin im Early Access befindet, können Inhalte, Balance, Grafik, Ton, Fortschrittssysteme und Mechaniken noch verändert werden.

Weitere Details zur Vollversion

Welche Pläne gibt es für Dome 1.0? Die fertige Ausgabe soll zusätzliche Hintergrundgeschichten, acht vollständige Emotionsquests, weitere Gegnertypen, neue Kuppelgegenstände, kosmetische Inhalte sowie Verbesserungen an Balance, Effekten und Ton bieten. Ein Veröffentlichungstermin und der spätere Preis in Euro stehen noch nicht fest.

Aktuell unterstützt Dome: Become Thyself Windows sowie SteamOS und Linux. Eine deutsche Übersetzung ist bislang nicht enthalten, die Oberfläche, Sprachausgabe und Untertitel stehen ausschließlich auf Englisch zur Verfügung. Der Speicherbedarf fällt mit rund einem Gigabyte vergleichsweise gering aus.

Wer sich für experimentelle Roguelites und ungewöhnliche Spielmechaniken interessiert, kann den Titel ohne finanzielles Risiko in die Bibliothek aufnehmen. Aufgrund des fehlenden Ablaufdatums könnte die kostenlose Steam-Version jedoch jederzeit verschwinden.

Werdet ihr euch Dome: Become Thyself noch kostenlos sichern, oder spricht euch das ungewöhnliche Roguelite-Konzept nicht an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.