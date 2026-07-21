Fallout 5 offiziell in Vorproduktion – Bethesda bestätigt Creation Engine 3

Bethesda hat ein neues, offizielles Detail zu Fallout 5 bestätigt und damit zumindest ein kleines Stück des großen Wartens verkürzt. Während Fans seit Jahren über Setting, Release-Zeitfenster und technische Basis spekulieren, kommt die Neuigkeit diesmal direkt aus der Führungsetage: Fallout 5 befindet sich in der Vorproduktion und setzt auf die nächste große Evolution der Bethesda-Technik.

Die Aussage passt in ein zuletzt immer dichter werdendes Fallout-Puzzle, denn parallel laufen gleich mehrere Projekte im Franchise. Trotzdem bleibt Fallout 5 das große Fernziel und genau dazu gibt es nun einen konkreten technischen Ankerpunkt, der auch für die Erwartungen an Grafik, Systeme und Modding entscheidend sein dürfte.

Die bestätigte Technik hinter Fallout 5

Welche Engine nutzt Fallout 5 offiziell? Todd Howard hat in einem Interview mit Windows Central bestätigt, dass Fallout 5 mit der Creation Engine 3 entwickelt wird. Damit setzt Bethesda weiterhin auf eine hauseigene Technologie, die seit Jahren für riesige Open-World-Rollenspiele maßgeschneidert ist.

Die Einordnung ist spannend, weil die Engine-Historie damit klarer wird: Skyrim, Fallout 4 und Fallout 76 liefen auf der Creation Engine, Starfield nutzte die Creation Engine 2. Creation Engine 3 ist laut Howard zuerst für The Elder Scrolls 6 vorgesehen und wird anschließend die technische Grundlage für Fallout 5 bilden.

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Für die Art von Welten, die wir bauen wollen, und mit dem Wissen, dass wir Fallout 5 parallel vorbereiten, geht es darum, das gleichzeitig zu schaffen, ohne ständig anzuhalten und neu zu starten. Unser Tech-Team ist unglaublich. Unsere Designer verlangen verrückte Dinge, und das Tech-Team findet einen Weg. Das definiert unsere Spiele: Du hast das Gefühl, alles ist möglich.

Warum die Engine-Frage mehr ist als nur Grafik

Warum ist Creation Engine 3 für Fallout 5 so wichtig? Howard betont, dass viele bei einer Engine zuerst an Rendering denken, aber ein Open-World-RPG steht und fällt genauso mit Tools, Systemen und Produktionspipelines. Gerade bei Fallout bedeutet das: Interaktive Spielwelten, Quest-Strukturen, Simulationen, KI-Routinen und die Art, wie Inhalte gebaut und gepflegt werden, hängen stark von diesen Grundlagen ab.

Das ist auch deshalb relevant, weil die Creation Engine in Teilen der Community als technisch angestaubt gilt. Mit Creation Engine 3 verbindet sich nun die Hoffnung, dass Bethesda die typischen Stärken wie große, erkundbare Welten und systemisches Gameplay beibehält, sich das Gesamtpaket aber moderner anfühlt, stabiler läuft und zeitgemäßer wirkt.

Einordnung in Bethesdas Fallout-Fahrplan

Welche Fallout-Projekte sind aktuell offiziell in Arbeit? Im Rahmen eines von Bethesda skizzierten Fahrplans rund um Starfield, The Elder Scrolls 6 und Fallout wirkt das Fallout-Universum derzeit am geschäftigsten. Offiziell bestätigt sind mehrere Baustellen, die das Franchise bis zum großen nächsten Hauptteil am Leben halten sollen.

Fallout 5 befindet sich in der Vorproduktion.

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Für die Release-Reihenfolge bedeutet das: The Elder Scrolls 6 bleibt das nächste große Hauptspiel von Bethesda. Wenn Creation Engine 3 zuerst dort eingesetzt wird und Fallout 5 erst danach folgt, ist das Warten trotz Vorproduktion weiterhin absehbar lang.

Zusätzlich kursiert eine Einschätzung, wonach The Elder Scrolls 6 frühestens 2028 oder 2029 erscheinen könnte. Damit läge Fallout 5 voraussichtlich erst danach und damit realistisch im nächsten Jahrzehnt.

Was erhofft ihr euch von Fallout 5 mit Creation Engine 3: vor allem bessere Technik und Performance oder eher neue Systeme und mehr Freiheit in der Spielwelt? Schreibt es gerne in die Kommentare.