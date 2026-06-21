GTA 6 – Preisgerüchte zwischen 90 und 200 Euro, das könnte dahinterstecken

Rund um Grand Theft Auto 6 kocht die Gerüchteküche weiter, und diesmal geht es nicht um Trailer, Kartenleaks oder Release-Fenster, sondern um das, was am Ende alle betrifft: den Preis. In sozialen Netzwerken und Foren kursieren derzeit Hinweise auf mögliche Preisstufen, die in Europa zwischen 90 Euro und 200 Euro liegen sollen. Offiziell bestätigt ist davon nichts, aber die Spanne sorgt schon jetzt für Diskussionen.

Gerade weil Rockstar und Publisher Take Two zum Thema Preisgestaltung traditionell lange schweigen, wirkt so ein Range-Leak besonders brisant. Denn je nachdem, welche Editionen am Ende wirklich kommen, könnte Grand Theft Auto 6 deutlich teurer werden als das, was viele bislang als Standard für große Releases kennen.

Die kursierenden Preisstufen im Überblick

Welche Preise stehen aktuell im Raum? Die angeblich geleakten Preisangaben sprechen von mehreren Stufen, die sich grob von einer Standard-Version bis hin zu teuren Premium- oder Sammler-Editionen staffeln. Dabei fallen vor allem zwei Marken auf: 90 Euro als Einstieg und 200 Euro als mögliches Maximum.

Damit würde sich Grand Theft Auto 6 klar über dem bewegen, was zum Release bei vielen neuen AAA-Spielen in Deutschland typischerweise als unverbindliche Preisempfehlung oder Digital-Preis aufgerufen wird. 90 Euro wären zwar nicht völlig aus der Welt, aber spürbar über dem, was viele für eine normale Edition erwarten.

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Preisbereich Mögliche Einordnung 90 Euro Standard-Edition als neue Oberkante für AAA-Releases 100 bis 150 Euro Deluxe- oder Gold-Edition mit digitalen Extras 200 Euro Premium- oder Sammler-Edition, potenziell mit umfangreichen Boni

Wichtig ist dabei vor allem: Eine hohe Obergrenze bedeutet nicht automatisch, dass jede Version so teuer wird. Häufig sind es die großen Editionen, die mit Ingame-Währung, Early-Access-Optionen oder Zusatzinhalten aufgeladen werden.

Was hinter 90 bis 200 Euro stecken könnte

Wie könnten sich die Editionen unterscheiden? Wenn diese Preisrange tatsächlich aus Editionen resultiert, wäre ein typisches Modell denkbar, das viele Publisher inzwischen nutzen: eine Standard-Version und darüber mehrere digitale Pakete mit Extras. Gerade bei einem Schwergewicht wie Grand Theft Auto 6 wären unterschiedliche Editionen kaum überraschend.

In der Praxis könnten höhere Stufen zum Beispiel Folgendes bündeln, ohne dass das Spiel selbst inhaltlich sofort größer sein muss:

Digitale Boni wie exklusive Outfits, Fahrzeuge oder kosmetische Items

Zusätzliche Ingame-Währung oder Startpakete für den Online-Modus

Freischaltungen oder Komfort-Features zum Launch

Bonusmissionen oder spätere DLC-Inhalte als Season-Pass-Modell

Sammler-Extras bei physischen Editionen, falls sie angeboten werden

Gerade die 200-Euro-Marke würde in Deutschland viele sofort an Collector’s Editions erinnern. Ob Rockstar so etwas wieder groß aufzieht, ist offen, aber bei der Strahlkraft der Marke wäre die Nachfrage vermutlich da.

Warum das Thema Preise bei GTA 6 so explosiv ist

Warum reagieren viele so stark auf die mögliche Preisspanne? Grand Theft Auto ist für viele nicht einfach ein weiteres Release, sondern ein Jahresereignis. Entsprechend hoch ist die Erwartung, dass man am ersten Tag dabei sein will. Wenn dann plötzlich Beträge im Raum stehen, die eher an Hardware als an Software erinnern, sorgt das verständlicherweise für Unruhe.

Hinzu kommt: Selbst wenn die Standard-Version am Ende bei 90 Euro liegt, wäre das ein Signal, das über Grand Theft Auto 6 hinaus wirkt. Andere Publisher könnten sich daran orientieren, wenn ein einzelner Blockbuster zeigt, dass der Markt höhere Einstiegspreise akzeptiert.

Genauso wichtig ist aber die andere Seite: Wenn 200 Euro tatsächlich nur eine sehr üppige Premium-Edition betrifft, könnten viele am Ende entspannt bleiben und einfach zur Standard-Version greifen. Entscheidend wird sein, ob wichtige Inhalte hinter teuren Paketen versteckt werden oder ob es bei optionalen Extras bleibt.

Wie viel würdet ihr für Grand Theft Auto 6 maximal zahlen, und welche Extras müssten in einer 150- oder 200-Euro-Edition wirklich drin sein, damit sich das für euch lohnt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.