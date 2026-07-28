Rockstar hat bereits zahlreiche Orte aus GTA 6 vorgestellt. Ausgerechnet über den Norden Leonidas wissen wir aber fast nichts. Eine auffällige Formulierung und Nummernschilder aus einem anderen Bundesstaat nähren nun den Verdacht, dass die bislang bekannte Spielwelt an ihrer vermeintlichen Grenze noch längst nicht endet.

Wenn über die offene Spielwelt von GTA 6 gesprochen wird, richtet sich der Blick meistens auf Vice City. Wolkenkratzer, Strände, Nachtclubs und die berühmten Neonlichter bilden schließlich das Zentrum der bisherigen Präsentation.

Rockstar Games hat inzwischen außerdem die Leonida Keys, die Sümpfe der Grassrivers, die Industriestadt Ambrosia und Port Gellhorn vorgestellt. Ein Teil der Spielwelt bleibt trotzdem erstaunlich geheimnisvoll: der äußerste Norden.

Dort befindet sich mit dem Mount Kalaga National Park eine bewaldete und bergige Region, die kaum noch an das flache Florida erinnert. Eine kleine Formulierung auf der offiziellen Website wirft deshalb eine große Frage auf:

Endet Leonida wirklich hinter Mount Kalaga oder beginnt dort ein zweiter Bundesstaat, den Rockstar bislang bewusst zurückhält?

Ein einziges Wort macht GTA-6-Fans hellhörig

Ausgangspunkt der neuen Diskussion ist die offizielle Beschreibung von Mount Kalaga. Rockstar bezeichnet das Gebiet als nationales Wahrzeichen, das unmittelbar an der nördlichen Grenze des Bundesstaates liegt.

Im englischen Original heißt es:

„A national landmark up against the state’s northern border.“

Ein Nutzer im GTA-6-Subreddit weist nun darauf hin, dass Rockstar ausdrücklich von einer Grenze spricht. Der Entwickler verwendet weder den Begriff Küste noch Ufer oder Kartenrand.

Damit ist zumindest innerhalb der Spielwelt klar: Leonida besitzt im Norden eine Staatsgrenze. Was sich auf der anderen Seite befindet und ob Spieler diese Region überhaupt betreten können, verrät die Formulierung allerdings nicht.

Theoretisch könnte Rockstar lediglich die geografischen Verhältnisse innerhalb des GTA-Universums beschreiben. Auch Los Santos und Blaine County sind in der Spielwelt von GTA 5 schließlich keine tatsächliche Insel. Auf der spielbaren Karte werden sie dennoch vollständig vom Meer umgeben.

Die Formulierung muss daher nicht bedeuten, dass GTA 6 erstmals eine offene Landgrenze erhält. In Verbindung mit einem anderen Detail wird sie jedoch deutlich interessanter.

Gloriana könnte GTA 6 erheblich größer machen

In offiziellen Trailern und Bildern wurden mehrfach Fahrzeuge mit Nummernschildern aus dem sogenannten „State of Gloriana“ entdeckt. Es handelt sich also offenbar um einen weiteren Bundesstaat innerhalb des GTA-Universums.

Viele Fans interpretieren Gloriana als fiktive Entsprechung von Georgia. Dafür sprechen nicht nur die Gestaltung der Kennzeichen und die geografische Nähe zu Leonida, sondern möglicherweise auch der Name.

Der US-Bundesstaat Georgia wurde nach dem britischen König Georg II. benannt. „Gloriana“ wiederum war eine poetische Bezeichnung für Königin Elisabeth I. Rockstar könnte die historische Anspielung genutzt haben, um seinen eigenen Namen für Georgia zu erschaffen.

Sollte diese Interpretation stimmen, läge Gloriana genau dort, wo es auch geografisch sinnvoll wäre: nördlich des an Florida angelehnten Leonida.

Besonders auffällig ist, dass die Gloriana-Kennzeichen nicht nur als Dekoration auftreten. Entsprechende Nummernschilder wurden offenbar auch an mehreren Fahrzeugen entdeckt. Das beweist zwar nicht, dass der dazugehörige Bundesstaat tatsächlich spielbar sein wird, zeigt aber zumindest, dass Rockstar Gloriana fest in der Welt von GTA 6 verankert hat.

Mount Kalaga sieht nicht mehr nach Florida aus

Auch die Landschaft rund um Mount Kalaga befeuert die Theorie. Rockstar zeigt dichte Wälder, felsige Erhebungen, Flüsse und deutlich größere Höhenunterschiede als in den südlichen Regionen Leonidas.

In der Umgebung sollen Spieler jagen, angeln, Kajak fahren und abgelegene Offroad-Strecken erkunden können. In den Wäldern leben laut Rockstar außerdem „Hillbilly-Mystiker“ und paranoide Radikale, die möglichst weit von den Augen der Regierung entfernt bleiben möchten.

Diese Beschreibung erinnert weniger an Miami und die Florida Keys als an das ländliche Georgia, Tennessee oder den südlichen Rand der Appalachen.

Rockstar muss reale Geografie natürlich nicht originalgetreu nachbilden. Schon die bisherigen GTA-Spiele kombinieren Städte, Landschaften und Entfernungen sehr frei miteinander. Mount Kalaga könnte deshalb auch einfach eine stark verdichtete Interpretation des nördlichen Florida sein.

Trotzdem würde ein Übergang nach Gloriana erklären, warum sich dieses Gebiet optisch so deutlich vom restlichen Leonida unterscheidet.

Hält Rockstar den Norden absichtlich zurück?

Spannend ist vor allem, wie ungleich Rockstar die bisher bekannten Schauplätze präsentiert.

Von Vice City, den Leonida Keys und den Grassrivers existieren zahlreiche Aufnahmen. Auch Port Gellhorn, Ambrosia und verschiedene kleinere Orte konnten bereits auf offiziellen Bildern genauer betrachtet werden.

Über Mount Kalaga wissen wir dagegen vergleichsweise wenig. Rockstar hat die Region zwar namentlich vorgestellt und einige Landschaftsaufnahmen veröffentlicht, doch ihre genaue Ausdehnung und Position auf der Karte bleiben unbekannt.

Auch eine vollständige offizielle Karte von GTA 6 existiert weiterhin nicht. Dadurch lässt sich bislang nicht erkennen, ob Mount Kalaga tatsächlich den nördlichen Abschluss der Spielwelt bildet oder lediglich den Übergang zu einem bislang geheim gehaltenen Gebiet markiert.

Rockstar könnte damit eine der größten Überraschungen bewusst für das fertige Spiel zurückhalten. Ein zweiter Bundesstaat wäre schließlich erheblich schwieriger geheim zu halten, sobald eine vollständige Karte oder längere Gameplay-Szenen veröffentlicht werden.

Drei Möglichkeiten für die nördliche Grenze

Aus den bisher bekannten Hinweisen ergeben sich im Wesentlichen drei denkbare Varianten:

Leonida bleibt eine klassische GTA-Insel:

Die Staatsgrenze existiert lediglich in der Hintergrundgeschichte. Auf der tatsächlichen Spielkarte endet Mount Kalaga am Meer oder an einer anderen natürlichen Begrenzung. Gloriana existiert, ist aber nicht betretbar:

Hinter der nördlichen Grenze liegt innerhalb des GTA-Universums ein weiterer Bundesstaat. Spieler können ihn jedoch nicht erreichen und Gloriana wird nur durch Nummernschilder, Figuren und Dialoge erwähnt. Ein Teil von Gloriana gehört zur offenen Spielwelt:

Mount Kalaga bildet einen fließenden Übergang in eine zweite Region. Rockstar könnte dabei ähnlich wie in GTA 4 vorgehen, dessen Karte neben Liberty City auch Alderney als Anspielung auf New Jersey umfasste.

Die dritte Möglichkeit wäre zweifellos die aufregendste. Belegt ist sie bislang jedoch nicht.

Das stärkste Gegenargument liefert Rockstar selbst

Gegen die Theorie spricht, dass Mount Kalaga auf der offiziellen Seite unter dem Motto „Only in Leonida“ präsentiert wird. Rockstar bezeichnet die vorgestellten Gebiete außerdem als Reiseziele innerhalb des Sunshine State.

Daraus lässt sich ableiten, dass zumindest der offiziell gezeigte Teil des Nationalparks zu Leonida gehört. Es wäre allerdings weiterhin möglich, dass sich das Gebiet bis zur Grenze erstreckt oder der Park auf beiden Seiten liegt.

Auch die fremden Nummernschilder sind kein eindeutiger Beweis. Fahrzeuge können selbstverständlich aus einem benachbarten Bundesstaat nach Leonida gelangt sein. Gerade in einer offenen Welt, die glaubwürdig wie ein Teil der USA wirken soll, wären solche Details eine naheliegende Ergänzung.

Der aktuelle Reddit-Beitrag entdeckt somit keinen geheimen zweiten Staat auf der Karte. Er lenkt den Blick lediglich auf eine sprachliche und visuelle Spur, die gut zu den bereits bekannten Gloriana-Hinweisen passt.

Rockstars größtes Karten-Geheimnis bleibt ungelöst

Fest steht bisher nur, dass Leonida eine nördliche Staatsgrenze besitzt und Gloriana innerhalb der Welt von GTA 6 existiert. Ob beide Angaben unmittelbar miteinander verbunden sind, verrät Rockstar noch nicht.

Vielleicht endet die spielbare Karte wie gewohnt an einer künstlichen Küste. Vielleicht sehen wir in der Ferne lediglich unerreichbares Festland. Denkbar wäre aber ebenso, dass Rockstar den gesamten Übergang nach Gloriana als große Überraschung für den Release zurückhält.

Während fast alle auf Vice City und die sonnigen Strände schauen, könnte das spannendste Geheimnis der Spielwelt deshalb tatsächlich in den Wäldern des Nordens verborgen sein.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

Glaubt ihr, dass Rockstar neben Leonida tatsächlich einen Teil von Gloriana spielbar macht? Oder wird die Welt von GTA 6 am Ende erneut als klassische Insel umgesetzt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.