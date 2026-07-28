Fable gehört zu den wichtigsten kommenden Spielen der Xbox Game Studios. Playground Games soll mit dem Reboot nicht weniger als eine moderne Neuinterpretation der traditionsreichen Rollenspielserie liefern – mit einer großen offenen Welt, weitreichenden Entscheidungen und dem typisch britischen Humor der Vorgänger.

Dieser Anspruch scheint jedoch seinen Preis zu haben. Nach Informationen des Windows-Central-Journalisten Jez Corden hat Fable sein ursprünglich vorgesehenes Entwicklungsbudget mittlerweile deutlich überschritten.

Wie hoch die Kosten tatsächlich sind und welchen Betrag Microsoft zu Beginn eingeplant hatte, ist nicht bekannt.

Fable soll „unangenehm“ weit über dem Budget liegen

Corden äußerte sich in einem Artikel eigentlich zur Multiplattformstrategie von Microsoft und zum bevorstehenden Konkurrenzkampf zwischen Fable und dem neuen God of War. In diesem Zusammenhang erklärte der häufig gut informierte Journalist unter Berufung auf seine Quellen, dass Fable „unangenehm“ weit über dem vorgesehenen Budget liege.

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Eine ausführliche Aufschlüsselung oder konkrete Zahlen lieferte er nicht. Auch Microsoft und Playground Games haben sich bislang nicht zu den Produktionskosten geäußert.

Die Formulierung deutet dennoch darauf hin, dass es sich nicht lediglich um eine kleinere Überschreitung handelt. Wie weit das Projekt tatsächlich über dem ursprünglichen Kostenrahmen liegt, lässt sich auf Grundlage der verfügbaren Informationen aber nicht seriös beziffern.

Im Netz kursierende Schätzungen von 200 bis 300 Millionen US-Dollar sind daher mit Vorsicht zu genießen. Für eine solche Summe gibt es derzeit keine belastbare Bestätigung.

Die Entwicklung läuft bereits seit vielen Jahren

Vollkommen überraschend kommt die angebliche Budgetüberschreitung nicht. Playground Games arbeitet bereits seit mehreren Jahren an dem Rollenspiel. Offiziell vorgestellt wurde das neue Fable im Juli 2020, die Vorbereitungen für das Projekt begannen jedoch deutlich früher.

Für das vor allem durch die Forza-Horizon-Reihe bekannte Studio stellt Fable zudem einen erheblichen Genrewechsel dar. Playground Games musste ein neues Team aufbauen und Erfahrung mit komplexen Rollenspielsystemen, Charakteren, Dialogen, Quests und filmisch inszenierten Szenen sammeln.

Unterstützung erhält das britische Studio dabei unter anderem von Eidos Montréal. Zusätzlich soll Blizzard an den Zwischensequenzen des Spiels mitgewirkt haben.

Mehrere Verschiebungen dürften die Kosten ebenfalls erhöht haben. Ursprünglich sollte Fable bereits 2025 erscheinen. Später wurde das Rollenspiel zunächst auf 2026 und schließlich auf den 23. Februar 2027 verschoben.

Microsoft begründete die jüngste Verlegung allerdings nicht mit Entwicklungsproblemen. Fable sollte demnach ein eigenes Veröffentlichungsfenster erhalten und dem besonders stark besetzten Weihnachtsgeschäft 2026 ausweichen. Xbox-Manager Matt Booty betonte zudem, dass sich das Spiel in einem sehr guten Zustand befinde.

Die Erwartungen an Fable dürften entsprechend hoch sein

Ein höheres Budget bedeutet nicht automatisch, dass sich Fable in Schwierigkeiten befindet. Gerade bei großen AAA-Produktionen können sich Umfang und Kosten im Laufe einer langjährigen Entwicklung erheblich verändern.

Für Microsoft steigt damit jedoch der wirtschaftliche Erfolgsdruck. Das Unternehmen muss nicht nur die eigentliche Produktion, sondern auch Marketing, Vertrieb und die jahrelange Arbeit mehrerer beteiligter Studios refinanzieren.

Dabei soll die gleichzeitige Veröffentlichung auf mehreren Plattformen helfen. Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5. Abonnenten des Xbox Game Pass können das Rollenspiel direkt zum Start spielen. Käufer der Premium Edition erhalten bis zu fünf Tage früher Zugriff.

Durch die Veröffentlichung auf der PS5 erreicht Microsoft ein deutlich größeres Publikum. Laut Corden seien die hohen Produktionskosten auch ein Grund dafür, weshalb Fable nicht mehr ausschließlich für Xbox und PC angeboten werde. Offiziell bestätigt wurde dieser Zusammenhang von Microsoft allerdings nicht.

Auch Marvel’s Blade soll sein Budget überschritten haben

Fable wäre nicht das einzige große Xbox-Projekt mit steigenden Kosten. Auch Marvel’s Blade von Arkane Lyon soll laut früheren Berichten über dem vorgesehenen Budget liegen und intern verschoben worden sein.

Die Situation der beiden Spiele lässt sich dennoch nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Während Fable bereits einen konkreten Erscheinungstermin besitzt und vorbestellt werden kann, gibt es für Marvel’s Blade weiterhin kein offizielles Veröffentlichungsdatum.

Für Fable dürfte nun vor allem entscheidend sein, ob Playground Games die verbleibenden Monate für die geplante technische und spielerische Politur nutzen kann. Microsoft beschreibt den Titel als umfangreiches Open-World-Action-Rollenspiel, in dem Entscheidungen den Ruf der Spielfigur, ihre Beziehungen und Teile der Spielwelt verändern.

Wie teuer dieses neue Abenteuer in Albion tatsächlich geworden ist, bleibt vorerst das Geheimnis von Microsoft.

Was erwartet ihr vom neuen Fable? Glaubt ihr, dass Playground Games den hohen Entwicklungsaufwand mit einem entsprechend starken Rollenspiel rechtfertigen kann? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.