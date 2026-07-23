Assassins Creed Hexe – Leak zeigt neue Bilder von Anika und rätselhafter Figur

Zu Assassin’s Creed Codename Hexe sind neue Bilder aufgetaucht, die offenbar die Protagonistin Anika und eine weitere, bislang nicht eindeutig identifizierte Figur zeigen. Verbreitet wurden die Aufnahmen über den bekannten Leaker Rogue, dessen X-Account kurz darauf offenbar gesperrt wurde. Ubisoft selbst hat sich zu dem Leak nicht geäußert.

Die Bilder wirken wie Material, das eher aus einer Marketing-Pipeline stammt als aus einem frühen Entwickler-Build. Entsprechend heizt das die Spekulation an, dass Ubisoft in absehbarer Zeit tatsächlich mehr von Hexe zeigen könnte.

Die geleakten Motive im Überblick

Welche Figuren zeigen die neuen Assassin’s Creed Hexe Bilder? Das erste Motiv soll Anika von hinten zeigen, wie sie in eine düstere, tombenartige Umgebung tritt. Auffällig sind vor allem die gedeckte Farbpalette und Anikas Haarfarbe, die im Licht rötlich wirkt. Viel mehr lässt sich aus dieser Perspektive nicht sicher herauslesen, aber das Setting wirkt bewusst unheimlich und deutlich finsterer als viele der zuletzt erschienenen Serienteile.

Das zweite Bild zeigt ebenfalls eine Figur von hinten, diesmal einen kahlköpfigen Mann in sehr dunkler Ausleuchtung. Die Szene wirkt, als spiele sie in einem nebligen Wald oder zumindest in einem outdoorartigen Areal mit dichtem Dunst. Laut der knappen Einordnung des Leakers soll der Mann sehr groß sein, ohne dass klar wird, ob es sich dabei um eine zentrale Figur, einen Gegner oder vielleicht sogar um einen Verbündeten handelt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Rogue selbst ließ offen, ob die Figur möglicherweise der bereits zuvor in Gerüchten genannte Brotherhood-Charakter Wulfgang sein könnte. Genau dieser Punkt sorgt aktuell für zusätzliche Diskussionen, weil der Leak eher Teaser-Charakter hat als echte Auflösung zu liefern.

Warum gerade jetzt neue Hexe-Leaks auftauchen

Wann könnte Ubisoft Assassin’s Creed Hexe offiziell zeigen? Der Zeitpunkt wirkt nicht zufällig, denn rund um den Sommer steigt traditionell die Frequenz an Leaks, wenn Publisher ihre Marketingkampagnen vorbereiten. In der Community hält sich schon länger die Erwartung, dass Hexe im Umfeld der Gamescom 2026 erneut auftauchen könnte, unter anderem weil Köln als Bühne für ein Spiel mit mutmaßlichem Deutschland-Bezug thematisch passen würde.

Offiziell hat Ubisoft seit der ersten Ankündigung von Assassin’s Creed Codename Hexe jedoch nichts Konkretes nachgeschoben. Gerade deshalb bekommen selbst einzelne Bilder schnell Gewicht, weil sie für viele Fans wie ein erster greifbarer Blick auf Stil, Ton und Figuren wirken.

Zusätzlich spielt Ubisoft der aktuelle Rückenwind der Marke in die Karten: Der erfolgreiche Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt, dass das Interesse an der Reihe weiterhin hoch ist. Ein neuer Trailer oder ein kurzer Teaser zu Hexe würde in so einer Phase perfekt in eine größere Franchise-Kommunikation passen.

Was die Bilder über Ton und Setting andeuten

Welchen Stil könnte Assassin’s Creed Hexe einschlagen? Beide Motive setzen klar auf Dunkelheit, Nebel und eine Atmosphäre, die stärker in Richtung Mystery und Horror-Vibes geht als das, was viele klassische Serienteile auszeichnet. Anikas Auftritt in der tombenartigen Szenerie und die massiv wirkende Gestalt im Wald vermitteln eher Bedrohung als heroische Abenteuerromantik.

Passend dazu kursiert weiterhin das erwartete Setting rund um Hexenverfolgungen in Deutschland, das Ubisoft bislang nicht im Detail bestätigt hat. Wenn diese Richtung stimmt, wären düstere Orte, unheimliche Waldszenen und beklemmende Innenräume eine naheliegende visuelle Klammer für die Kampagne.

Am Ende bleibt entscheidend, ob Ubisoft die Richtung bald selbst konkretisiert. Ein offizielles Video würde nicht nur das Design von Anika klarer zeigen, sondern auch einordnen, wer der riesige Mann ist und welche Rolle er in Hexe spielt.

Wie gefallen dir die geleakten Eindrücke zu Anika und der zweiten Figur, und wünschst du dir Hexe eher als Horror-nahe Abwechslung oder lieber als klassisches Assassin’s Creed? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.