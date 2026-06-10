Game of Thrones War for Westeros – PC-Strategiespiel bleibt für 2026 geplant

Westeros bekommt 2026 wieder frischen Spiele-Nachschub: Mit Game of Thrones: War for Westeros ist ein neues, offizielles Videospiel zum HBO-Universum bestätigt. Besonders spannend daran ist der Fokus auf eine klassische Premium-Veröffentlichung für den PC, denn in den letzten Jahren landeten viele neue Umsetzungen der Marke vor allem im Mobile-Bereich.

Das Projekt wurde bereits beim Summer Game Fest 2025 mit einem Trailer vorgestellt und setzt auf Echtzeit-Strategie. Nach einer längeren Funkstille bleibt es nun dabei: Der Release ist weiterhin für einen Zeitpunkt später im Jahr 2026 angesetzt.

Ein neues Premium-Spiel für PC-Strategiefans

Was ist Game of Thrones: War for Westeros? War for Westeros ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das euch Armeen in den bekannten Konflikten von Westeros kommandieren lässt. Neben einem Einzelspieler-Modus sind auch Multiplayer-Optionen geplant, darunter Online-Partien und Koop.

Im Mittelpunkt stehen ikonische Figuren und Fraktionen aus dem Serienkosmos. Bestätigt sind unter anderem Jon Schnee und Daenerys Targaryen, außerdem sollt ihr Armeen anführen können, die mit Haus Stark, dem Nachtkönig und weiteren Machtblöcken verbunden sind.

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Spiel Game of Thrones: War for Westeros Genre Strategie, Fantasy Gameplay Echtzeit-Strategie Plattformen PC Modi Singleplayer, Online-Multiplayer, Online-Koop Entwickler PlaySide Studios Publisher PlaySide Studios Release-Zeitraum Später 2026

Release-Fenster 2026 und auffällige Funkstille

Wann erscheint War for Westeros? Ein konkretes Datum steht weiterhin aus, offiziell ist aber nach wie vor ein Release im Laufe des Jahres 2026 geplant. Auffällig ist, dass das Spiel beim Summer Game Fest 2026 nicht erneut gezeigt wurde. Auch bei den jüngsten Showcases von PlayStation, Nintendo und Xbox tauchte es nicht auf, was angesichts des PC-Fokus allerdings wenig überraschend ist.

Dass in den letzten Monaten kaum neue Informationen veröffentlicht wurden, sorgt in der Community trotzdem für Spekulationen. Eine Verschiebung wurde bislang nicht angekündigt. Bis dahin bleibt das Spiel für Strategie-Fans ein Titel, den man für die zweite Jahreshälfte 2026 auf dem Zettel haben sollte.

Beim Timing dürfte zudem eine Rolle spielen, dass der Release-Kalender 2026 besonders im September extrem voll werden könnte, weil viele Publisher großen Konkurrenz-Releases ausweichen wollen. Für War for Westeros wären damit andere Zeitfenster in der zweiten Jahreshälfte denkbar, ohne dass dazu schon etwas offiziell bestätigt ist.

Warum 2026 ein guter Zeitpunkt für neue Infos sein könnte

Welche Rolle spielt House of the Dragon Staffel 3 für das Spiel? Ein naheliegender Marketing-Moment steht bereits fest: House of the Dragon Staffel 3 soll am 21. Juni 2026 starten. Damit rückt das Franchise wieder stärker in den Fokus, was typischerweise auch die Aufmerksamkeit für Spiele-Ableger erhöht.

Entsprechend naheliegend wäre es, wenn in diesem Umfeld endlich neue Details folgen, etwa ein weiterer Trailer, mehr Infos zu Fraktionen, Einheiten und Multiplayer oder sogar ein festes Datum. Bis dahin gilt: Wer Lust auf große Schlachten, bekannte Häuser und Fantasy-Strategie hat, sollte den Titel weiter im Blick behalten.

Freut ihr euch auf Game of Thrones: War for Westeros als PC-Strategiespiel, oder wünscht ihr euch eher ein großes Rollenspiel im Stil eines Action-RPG? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.