Crimson Desert Update 1.15 – Patch Notes mit Crashfix und Komfort-Updates

Pearl Abyss hat die Patch Notes zu Update 1.15 für Crimson Desert veröffentlicht. Nach den eher featurelastigen Updates der letzten Wochen fällt der Patch diesmal bewusst kleiner aus und konzentriert sich vor allem auf Stabilität, Bugfixes und ein paar gezielte Verbesserungen im Alltag von Pywel.

Gerade weil Crimson Desert seit dem Launch am 19. März 2026 stark von Feedback und dem Verhalten der Community geprägt wurde, sind solche Wartungs-Patches ein wichtiger Taktgeber. Pearl Abyss hatte nach gemischten ersten Reaktionen schnell nachgelegt, viele Probleme ausgebügelt und so spürbar Vertrauen zurückgewonnen. Update 1.15 setzt diesen Kurs fort, auch wenn diesmal keine großen neuen Systeme dazukommen.

Stabilität und Bugfixes im Fokus

Welche Probleme behebt Update 1.15 am dringendsten? Ein zentraler Punkt ist ein Crash-Bug im Zusammenhang mit Cross Save. Die Funktion wurde in Patch 1.14 eingeführt und erlaubt es, denselben Spielstand plattformübergreifend auf PlayStation, Xbox und PC zu nutzen. In einigen Fällen kam es beim Laden der Cross-Save-Daten auf einer anderen Plattform jedoch zu Abstürzen. Mit Update 1.15 soll dieses Problem nun behoben sein.

Außerdem geht Pearl Abyss mehrere nervige Bugs an, die vor allem in Bewegung und im Zusammenspiel mit Mounts auffallen. So wurde eine unnatürlich wirkende Körperhaltung beim Reiten korrigiert. Ebenso verschwindende Wagen beim Einsatz der Flucht-Funktion in Verbindung mit gestohlenen Wagen wurden adressiert.

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Auch in Kämpfen und Animationen greift der Patch ein: Kliff soll beispielsweise nicht mehr teilweise im Boden versinken, wenn der Finisher Blendender Blitz an einem Hang ausgelöst wird. Dazu kommen Fixes, die direkte Auswirkungen auf die Spielbarkeit in Action-Momenten haben.

Verbesserungen für Alltag, Quests und Komfort

Welche Inhalte profitieren besonders von den Änderungen? Wer Crimson Desert auch wegen der ruhigeren Beschäftigungen spielt, bekommt in Update 1.15 gleich mehrere Reparaturen für Housing- und Farming-Aspekte. Es gab Situationen, in denen Feldfrüchte nicht weiterwuchsen oder sich nicht ernten ließen. Beide Fehler wurden laut Patch Notes behoben, was den Farm-Alltag wieder zuverlässiger machen sollte.

Dazu kommt ein Fix für Angler: Ein großer Fisch, der auf dem Rücken getragen wurde, konnte verschwinden, sobald man andere Fische aus einer Fischfalle einsammelte. Auch dieses Problem ist mit Update 1.15 Geschichte.

Praktisch ist zudem die Korrektur eines Ausrüstungsdetails: Bei bestimmten Charakteren wie Oongka oder Damiane blieb der Sperrstatus von ausgerüsteter Ausrüstung nicht gespeichert. Wer Loadouts sauber verwalten will, sollte hier nun weniger Reibung haben. Und für Sammler wurde die Position der Waffe Streitkolben des Ehrgeizes so verändert, dass sie einfacher zu bekommen ist.

Alle Patch Notes zu Crimson Desert Update 1.15

Was steht konkret im Changelog von Update 1.15? Pearl Abyss listet die Änderungen in mehrere Bereiche auf. Hier sind die Patch Notes vollständig:

Inhalte Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte Bosse im Kampf transparent erschienen. Ein Problem wurde behoben, bei dem Feldfrüchte in bestimmten Situationen aufhörten zu wachsen. Ein Problem wurde behoben, bei dem Feldfrüchte in bestimmten Situationen nicht geerntet werden konnten. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Sperrstatus von ausgerüsteter Ausrüstung nicht gespeichert wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem man während der Quest Zersplitterte Honigkrüge den Questziel-Bären auf dem Weg ins Dorf reitend nicht angreifen konnte. Der Standort des Streitkolbens des Ehrgeizes wurde geändert, sodass er leichter erhältlich ist. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein großer Fisch auf dem Rücken verschwand, wenn man Fische aus einer Fischfalle einsammelte.

Steuerung Ein Problem wurde behoben, bei dem das Fadenkreuz für Axiom Force angezeigt wurde, obwohl das Ziel außerhalb der Aktivierungsreichweite war. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kamera an bestimmten Orten beim Schwimmen herangezoomt blieb.

Kampf und Action Ein Problem wurde behoben, bei dem die Wyvern in der Luft nicht beschworen werden konnte. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Luftrolle nach dem Luftmanöver eine ungewöhnlich kurze Distanz zurücklegte.

Grafik und Einstellungen Ein Problem wurde behoben, bei dem Farben und Transparenz bestimmter UI-Elemente bei aktiviertem HDR ungewöhnlich wirkten.

Lokalisierung Verschiedene Lokalisierungsfehler wurden behoben und die Qualität der Übersetzungen in allen Sprachen verbessert.

Sonstiges Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel beim Laden von Cross-Save-Daten gelegentlich abstürzte. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Haltung der Figur beim Reiten unnatürlich wirkte. Ein Problem wurde behoben, bei dem Wagen gelegentlich verschwanden, wenn die Flucht-Funktion mit gestohlenen Wagen genutzt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem Kliff beim Einsatz von Blendender Blitz Finisher an einem Hang teilweise im Boden versank.



Wenn ihr Crimson Desert aktuell aktiv spielt: Wie wichtig sind euch solche reinen Stabilitäts-Patches zwischen größeren Content-Drops, und welche Baustellen sollten als Nächstes dran sein? Schreibt es gern in die Kommentare.