GTA 6 ohne Disc: Physische Version enthält nur Download-Code

GTA 6 erscheint auch als physische Version im Handel. Eine klassische Disc-Fassung bekommen Käufer offenbar trotzdem nicht: Laut Rockstar enthält die Box lediglich einen Download-Code.

Rockstar Games hat neue Details zur Vorbestellung von GTA 6 bestätigt. Neben Uhrzeit, Ultimate Edition, Vorbestellerbonus und Preload gibt es dabei auch eine wichtige Info zur physischen Version des Spiels.

Die Box-Version von Grand Theft Auto VI wird ab dem 12. November 2026 verfügbar sein. Sie enthält laut den offiziellen Vorbestellungsdetails aber keinen Datenträger, sondern einen Code zum Herunterladen der digitalen Version.

GTA 6 physisch kaufen, aber ohne Disc

Das dürfte für Diskussionen sorgen. Viele Spieler verbinden eine physische Version automatisch mit einer Disc im Regal. Bei GTA 6 sieht das nach aktuellem Stand anders aus.

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Rockstar schreibt, dass die physische Version einen Code in der Box enthält, mit dem die digitale Version des Spiels heruntergeladen werden kann. In der Verpackung soll kein Datenträger enthalten sein.

Damit bekommen Käufer zwar weiterhin eine Box für die Sammlung, installieren und laden GTA 6 aber digital herunter.

Warum gibt es die Box-Version schon am 12. November?

Die physische Version von GTA 6 soll bereits ab dem 12. November erhältlich sein. Das ist eine Woche vor dem offiziellen Release am 19. November 2026.

Der Grund dafür ist der Preload. Spieler sollen GTA 6 vorab herunterladen können, damit sie pünktlich zum Launch loslegen können. Der Code in der Box dient also offenbar dazu, den Download bereits vor dem Release zu starten.

Der Preload ist kein Early Access. Spielen könnt ihr GTA 6 nach aktuellem Stand erst ab dem offiziellen Release am 19. November.

Was bedeutet das für Sammler?

Für Sammler ist die Info besonders relevant. Wer GTA 6 im Regal haben möchte, bekommt nach aktuellem Stand zwar eine Verpackung, aber keine klassische Disc-Version.

Ob es später noch andere physische Fassungen, Sondereditionen oder Sammlerpakete mit zusätzlichen Inhalten geben wird, ist bislang nicht bestätigt. Offiziell angekündigt sind aktuell die Standard Edition und die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition.

Vorbestellungen starten am 25. Juni

Die Vorbestellungen für GTA 6 starten am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland ist das der 25. Juni um 0:00 Uhr.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Physisch heißt bei GTA 6 offenbar nicht Disc

Die neue Info zur Box-Version ist klein, aber wichtig: GTA 6 erscheint zwar physisch im Handel, die Verpackung enthält nach aktuellem Stand aber nur einen Download-Code und keinen Datenträger.

Wer GTA 6 wirklich als Disc besitzen wollte, sollte diese Info vor der Vorbestellung unbedingt beachten.

FAQ: GTA 6 physische Version

Hat die physische Version von GTA 6 eine Disc?

Nach den offiziellen Vorbestellungsdetails enthält die physische Version einen Download-Code in der Box. In der Verpackung ist kein Datenträger enthalten.

Wann erscheint die physische Version von GTA 6?

Die physische Version soll ab dem 12. November 2026 verfügbar sein.

Warum erscheint die Box-Version vor dem Release?

Die Box-Version erscheint vorab, damit Käufer den Download vor dem Launch starten können. GTA 6 selbst erscheint am 19. November 2026.

Kann man GTA 6 mit der Box-Version früher spielen?

Nein. Der Preload ist kein Early Access. Spielen könnt ihr GTA 6 nach aktuellem Stand erst zum offiziellen Release.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint zum Launch für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.