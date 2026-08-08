Kingdom Hearts 4 – Co-Regisseur Tai Yasue und Riku Sprecher bestätigt

Rund eine Woche vor dem großen Kingdom-Hearts-Panel auf der D23 gibt es zwei neue Bestätigungen zu Kingdom Hearts 4. Neben der Rückkehr einer bekannten Stimme steht nun auch fest, dass ein erfahrener Entwickler erneut eine leitende Rolle bei dem kommenden Action-Rollenspiel übernimmt.

Die neuen Angaben stammen aus der offiziellen D23-App. Ob Square Enix während der Veranstaltung tatsächlich einen neuen Trailer, Spielszenen oder sogar einen Veröffentlichungstermin präsentiert, wurde bislang allerdings nicht angekündigt.

Bekannte Namen kehren für Kingdom Hearts 4 zurück

Wer arbeitet erneut an Kingdom Hearts 4 mit? Tai Yasue wird als Co-Regisseur von Kingdom Hearts 4 geführt. Für langjährige Fans kommt diese Personalie kaum überraschend, schließlich ist Yasue bereits seit Kingdom Hearts Re: Chain of Memories als Co-Regisseur an der Reihe beteiligt.

Bei Kingdom Hearts 4 arbeitet Yasue erneut an der Seite von Tetsuya Nomura. Damit bleibt Square Enix bei der kreativen Leitung dem bekannten Team treu, obwohl der vierte Hauptteil zugleich den Beginn eines vollkommen neuen Handlungsabschnitts markieren soll.

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Zusätzlich bestätigt die D23-App die Rückkehr von David Gallagher als englische Stimme von Riku. Nach Sora gehört damit ein weiteres Mitglied des ursprünglichen Freundestrios offiziell zur Besetzung. Haley Joel Osment, die langjährige englische Stimme von Sora, nimmt ebenfalls am Panel teil. Eine Rückkehr von Kairi wurde dagegen noch nicht bestätigt.

Das D23-Panel rückt näher

Wann findet die Präsentation zu Kingdom Hearts statt? Das Panel Deep Dive Into Kingdom Hearts beginnt am 15. August 2026 um 16:30 Uhr amerikanischer Pazifikzeit. In Deutschland entspricht das dem 16. August 2026 um 1:30 Uhr. Die Veranstaltung soll eine Stunde dauern und das 25-jährige Jubiläum der Reihe feiern.

Disney beschreibt das Programm als Reise durch Licht und Dunkelheit. Thematisiert werden soll unter anderem, wie Disney, Pixar und Square Enix gemeinsam die Welt von Kingdom Hearts erschufen. Gespräche mit kreativen Köpfen und Stimmen aus der Reihe sind ebenfalls vorgesehen.

Eine ausdrückliche Bestätigung für einen Auftritt von Kingdom Hearts 4 gibt es noch nicht. Die Teilnahme von Tai Yasue, David Gallagher und Haley Joel Osment macht neue Informationen zum kommenden Hauptteil jedoch deutlich wahrscheinlicher.

Neue Welten bleiben das große Geheimnis

Welche Schauplätze könnten in Kingdom Hearts 4 auftauchen? Offiziell gezeigt wurde bislang vor allem Quadratum, die realistisch gestaltete Welt, in der sich Sora zu Beginn des neuen Handlungsbogens befindet. Ein früher Trailer enthielt außerdem eine Umgebung, die zahlreiche Fans für Endor aus Star Wars halten.

Gerüchte und Spekulationen nennen eine Reihe weiterer Disney-Welten sowie bekannte Orte aus der Geschichte von Kingdom Hearts. Zu den bisher diskutierten Schauplätzen gehören vollständig:

Der mysteriöse Turm

Hercules

Vaiana

Küss den Frosch

Game Central Station aus Ralph reichts

Niceland aus Ralph reichts

Der Cybug-Sektor aus Ralph reichts

Das Königreich der Süßigkeiten aus Ralph reichts

Zoomania

Die Unglaublichen

Merida: Legende der Highlands

Alles steht Kopf

Coco

WALL-E

Star Wars

Scala ad Caelum

Radiant Garden

Destiny Islands

Keine dieser Welten ist allein durch die Gerüchte bestätigt. Das D23-Panel könnte jedoch endlich Klarheit darüber schaffen, welche Disney-Marken Square Enix in den nächsten großen Abschnitt der Reihe einbindet.

Kingdom Hearts 4 eröffnet nach der Niederlage von Xehanort und der Organisation XIII in Kingdom Hearts 3 den Lost Master Arc. Dadurch könnten neben Riku weitere bekannte Figuren zurückkehren, darunter Luxu und die Schlüsselschwertträgerin Strelitzia.

Freut ihr euch besonders über Rikus bestätigte Rückkehr, und welche Disney-Welt möchtet ihr unbedingt in Kingdom Hearts 4 besuchen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.