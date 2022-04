Zur großen Überraschung der Fans kündigten Square Enix und Disney Kingdom Hearts 4 an. Die Erstausstrahlung des Announcement-Trailers bildete das Highlight der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Geburtstag von Kingdom Hearts.

Auf die offizielle Ankündigung eines Spiels folgt meist die wilde Phase der Spekulationen, in der jedes Detail analysiert wird und die Community ihre Hoffnungen und Wünsche äußert. So reicht im Falle des neuen The Witcher-Projekts bereits ein einziges Visual, um das Internet in Aufruhr zu versetzen.

Im Falle von „Kingdom Hearts 4“ dürfen sich Spielerinnen und Spieler über einen wunderschönen Trailer freuen, der sogar erstes Gameplay anteast.

Magic in the Making: Trailer zu Kingdom Hearts 4 stellt Quadratum vor

Im Fokus des Ankündigungstrailers steht die Stadt Quadratum. Eine belebte japanische Großstadt, die durch ihr modernes Design im starken Kontrast zu den bekannten Locations wie Traverse, Twilight Town oder der Welt, die niemals war, steht.

Allen voran die im Trailer implizierte Größe und Weitläufigkeit von Quadratum führen nun unter Rückbezug auf ein offizielles Statement zur Spekulation um eine mögliche Open World. In der Pressemitteilung von Square Enix heißt es:

„Sora stellt sich einen gigantischen Boss und Spieler lernen Quadratum kennen, eine Metropole in einer wunderschönen, realistischen Welt, die in dieser Art noch nie in der KINGDOM HEARTS-Reihe zu sehen war.“

Da modern bis futuristisch anmutende Großstädte für sich keine Neuheit darstellen und mit San Fransokyo in Kingdom Hearts 3 bereits eine Welt existiert, die auf reale Hauptstädte Bezug nimmt, spekulieren nun Fans, ob das eigentliche Novum nicht die Struktur von Quadratum sein könnte.

Eine Open World wäre für das Franchise durchaus eine Veränderung, die jedoch viele weitere Fragen aufwerfen würde, wie zum Beispiel dann die anderen Disney-Welten mit und um die Metropole interagieren könnten.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt uns wohl nur das Träumen und Spekulieren. Nana Gadd, Director bei Walt Disney Games, verspricht:

„Dieser Einblick in Soras nächstes Abenteuer ist erst der Anfang. Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“

Zusammen mit „Kingdom Hearts 4“ wurde auch das abschließende Kapitel des Mobile Games Kingdom Hearts Union X Dark Road sowie der Ableger Missing-Link vorgestellt.

