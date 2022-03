The Witcher 4: CD Projekt Red kündigt neues Witcher-Spiel mit Unreal Engine 5 an

Es war kein Geheimnis, dass der polnische Entwickler CD Projekt RED an einem neuen Ableger der weltweit beliebten The Witcher-Reihe arbeitet. Eine offizielle Bestätigung gab es zu The Witcher 4 bislang aber nicht. Umso überraschender, dass die Verantwortlichen im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco nun ganz plötzlich den nächsten Teil der Reihe angekündigt haben.

The Witcher 4: Eine neue Saga beginnt

Fast noch spannender als die eigentliche Ankündigung sind aber die Details, die in diesem Rahmen bekannt gegeben wurden. So hat CD Projekt RED eine „mehrjährige strategische Partnerschaft mit Epic Games“ begonnen. Diese umfasst nicht nur die Lizenzierung, sondern auch die technische Entwicklung der Unreal Engine.

The Witcher 4 mit Unreal Engine 5

Somit werden die Entwickler mit The Witcher 4 von der REDengine (Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077) zur Unreal Engine 5 wechseln und eine enge Zusammenarbeit mit Epic Games eingehen. Das Hauptziel sei dabei, die Engine für Open-World-Erlebnisse maßzuschneidern. Man darf also gespannt sein, wie die Spielwelt in „The Witcher 4“ dank der Unreal Engine 5 aussehen wird und welche neuen Möglichkeiten sich den Entwicklern dadurch bieten.

Aktuell sind noch keine weiteren Details zum Spiel, dem Entwicklungszeitrahmen oder dem ungefähren Veröffentlichungstermin bekannt.