Kingdom Hearts 4 – Gerücht über 21 Welten sorgt für Aufregung bei Fans

Ein neues Gerücht über Kingdom Hearts 4 sorgt derzeit für Aufsehen in der Gaming-Community. Der anonyme Insider von Square Enix hat eine Liste von 21 Welten veröffentlicht, die im kommenden Spiel zu sehen sein sollen. Dieses Gerücht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Square Enix seit der Ankündigung des Spiels im Jahr 2022 nur sehr spärliche Informationen veröffentlicht hat. Die letzte größere Ankündigung mit Screenshots fand im Mai 2025 statt, und seitdem ist es still um das Spiel geworden.

Die angeblichen Welten

Welche Welten werden im Spiel erwartet? Laut dem Leaker gibt es insgesamt 21 Welten, die die Spieler erkunden können. Dazu gehören The Final World, Quadratum, The Mysterious Tower und viele mehr. Besonders interessant sind die Einbeziehung von Disney-Welten wie Zootopia und WALL-E. Kingdom Hearts 3 hatte zum Vergleich nur 12 Welten, was die Anzahl von 21 in Kingdom Hearts 4 zu einem beeindruckenden Upgrade macht.

Einige dieser Welten scheinen Platzhalter zu sein oder sind nicht vollständig spezifiziert. Dennoch ist die Ankündigung von 21 Welten ein spannendes Versprechen, das die Erwartungen der Fans anheizt. Es bleibt jedoch unklar, ob all diese Welten tatsächlich im finalen Spiel enthalten sein werden, da das Dokument, auf das sich das Gerücht stützt, nicht verifiziert wurde.

Fehlende Welten und Fan-Spekulationen

Welche bekannten Welten könnten fehlen? Auffällig ist das Fehlen von Winnie Puuh, einer Welt, die in den meisten vorherigen Kingdom Hearts-Spielen vertreten war. Dies könnte einige Fans beunruhigen, obwohl Kingdom Hearts 3 die Geschichte dieser Welt zu einem Abschluss gebracht hat. Ob das Fehlen von Winnie Puuh tatsächlich ein rotes Tuch ist, bleibt umstritten.

Square Enix hat bisher keine Stellungnahme zu diesem neuen Gerücht abgegeben, was nicht ungewöhnlich ist, da das Unternehmen selten auf Spekulationen reagiert. Falls allerdings eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht wird, werdet ihr hier darüber informiert. Bis dahin bleibt es spannend, welche Welten tatsächlich ihren Weg in das fertige Spiel finden werden.

Ein Blick auf die Entwicklung

Wie gestaltet sich die Entwicklung von Kingdom Hearts 4? Kingdom Hearts 4 wird die „Lost Master“-Storyline einleiten und spielt nach den Ereignissen von Kingdom Hearts 3 und Kingdom Hearts: Melody of Memory. Der Protagonist Sora ist in der realistisch anmutenden Welt von Quadratum gefangen, während Donald Duck und Goofy nach ihm suchen.

Das Spiel wird neue Gameplay-Elemente wie Parkour und Keyblade-Transformationen einführen. Auch ein neuer „Scrap and Build“-Mechanismus soll enthalten sein. Die Entwicklung begann bereits im Jahr 2020, und das Spiel wurde offiziell im April 2022 angekündigt.

Deine Meinung zählt

Welche Welten würdest du gerne in Kingdom Hearts 4 sehen? Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von den bisherigen Gerüchten hältst und welche Disney-Welten deiner Meinung nach unbedingt dabei sein sollten!