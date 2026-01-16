Battlefield 6 Patch 1.1.3.5 verbessert Spielgefühl und Menünavigation

Am 20. Januar 2026 erscheint das erste große Update für Battlefield 6 in diesem Jahr. Der Patch 1.1.3.5 bringt eine Vielzahl an Detailverbesserungen, die das Spielgefühl in vielen Bereichen optimieren sollen. Nach einem erfolgreichen Launch im Oktober 2025, bei dem sich Battlefield 6 über 7 Millionen Mal innerhalb von drei Tagen verkaufte, hatte die erste Season im Live-Service-Modell mit Kritik und sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen. Der neue Patch soll nun die Weichen für eine stärkere zweite Season stellen.

Fokus auf Spielgefühl und Benutzeroberfläche

Welche Verbesserungen bringt das Update für die Nutzererfahrung? Eines der häufigsten Kritikpunkte war die Gestaltung der Benutzeroberfläche. Mit Patch 1.1.3.5 wird die Menüführung überarbeitet, die Darstellung der Rüstungsanzeige optimiert und die Zielfernrohr-Anzeigen verbessert. Es gibt nun auch die Möglichkeit, die Farbe des Fadenkreuzes in Visieren und Geräten individuell anzupassen.

Auch das Navigieren durch das Hauptmenü soll nun intuitiver sein. Die Entwickler haben sich dabei von Streaming-Oberflächen wie Netflix inspirieren lassen, was im ersten Anlauf jedoch auf wenig Gegenliebe gestoßen war.

Waffen- und Fahrzeuganpassungen

Wie wirkt sich der Patch auf das Balancing aus? Der Jet-Kampf wurde gezielt angepasst: Die Kanonen von Jets verursachen nun 40 % weniger Schaden gegen andere Luftfahrzeuge. Das führt zu längeren Dogfights und mehr taktischen Entscheidungen in der Luft.

Im Bereich der Waffen wurden zahlreiche Fehler behoben und Details angepasst. Unter anderem wurde die Feuergeschwindigkeit von Messerangriffen erhöht und deren Animationen überarbeitet. Auch die Wirkung von Schalldämpfern, das Verhalten von Zweibeinen und das Zielen mit bestimmten Visieren wurden angepasst.

Melee-Kampf und Bewegungssystem verbessert

Was ändert sich im Nahkampf? Spieler dürfen sich über eine flüssigere Steuerung und konsistentere Animationen freuen. Das Sprintverhalten beim Nahkampf wurde überarbeitet: Der Sprint wird nun nur noch bis zum Auftreffen des Angriffs unterbrochen, nicht mehr bis zum Ende der Animation. Das sorgt für mehr Kontrolle im Gefecht.

Auch das berüchtigte Problem, dass Fahrzeuge explodieren konnten, wenn ein Nahkampfangriff auf einen darauf liegenden Gegner ausgeführt wurde, wurde behoben. Dadurch steigt die Verlässlichkeit im Fahrzeugkampf deutlich.

Korrekturen bei Gadgets und Animationen

Welche Geräte profitieren vom Update? Die Sturmleiter, ein taktisches Gadget für vertikale Bewegung, wurde umfassend überarbeitet: Animationen wurden verbessert und Probleme beim Einsteigen in höher positionierte Leitern behoben. Spieler wurden zuvor teils ungewollt in die Luft geschleudert – auch das gehört nun der Vergangenheit an.

Weitere Fixes betreffen unter anderem die Sniper-Attrappe, den GDPIS-Störsender sowie die Interaktion mit dem XFGM-6D-Aufklärungsdrone. Diese Geräte verhalten sich nun verlässlicher im Kampf.

Optimierungen im Modus RedSec

Was tut sich im Battle-Royale-Modus? RedSec, der kostenlose Battle-Royale-Ableger von Battlefield 6, hatte zum Start mit technischen Ungereimtheiten zu kämpfen. Das neue Update behebt unter anderem Fehler bei der Anzeige der Rüstungsleiste und der Darstellung von Icons im Loot-Feed. Auch die Bewegung nach Sprüngen wurde angepasst, um ein konsistenteres Spielgefühl zu bieten.

Diese Änderungen könnten RedSec helfen, sich stärker im Battle-Royale-Genre zu etablieren, das derzeit von Titeln wie Warzone und Fortnite dominiert wird.

Neuzugang bei DICE: Julian Gerighty

Wer ist der neue kreative Kopf hinter Battlefield? EA hat Julian Gerighty, früherer Creative Director bei The Division, für die Battlefield-Reihe gewonnen. Gerighty bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Live-Service-Genre mit und wechselt von Ubisoft zu DICE in Schweden. Während er auf Season 2 noch keinen Einfluss hatte, dürfte seine Handschrift in künftigen Updates und Seasons sichtbar werden.

Mit einem geschätzten Entwicklungsbudget von über 400 Millionen Euro gehört Battlefield 6 zu den teuersten Spielen der Geschichte. Gerightys Verpflichtung unterstreicht den Anspruch von EA, die Marke langfristig als Premium-Shooter zu etablieren.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Wie bewerten Fans die Änderungen? Auch wenn es sich nicht um ein riesiges Inhaltsupdate handelt, zeigt Patch 1.1.3.5, dass Battlefield Studios auf das Feedback der Community hört. Viele der Änderungen betreffen Details, die im Alltag den entscheidenden Unterschied machen. Die Optimierungen an der Steuerung, der Benutzeroberfläche und dem Waffenverhalten könnten Spieler zurückholen, die in Season 1 enttäuscht waren.

Ob dies gelingt, wird sich spätestens mit dem Start von Season 2 zeigen. Diese soll am 17. Februar 2026 beginnen – mit frischen Inhalten und hoffentlich stabilerem Live-Service.

