GTA+ erweitert Spielekatalog – NBA 2K26 ab März 2026 inklusive

Rockstar erweitert das Angebot von GTA+ erneut um einen prominenten Neuzugang: Ab sofort gehört auch NBA 2K26 zum wechselnden Spielekatalog des GTA-Online-Abo-Services. Damit setzt GTA+ seinen Kurs fort, neben Ingame-Vorteilen für Los Santos auch immer stärker als Paket für zusätzliche Vollversionen aufzutreten.

Für euch bedeutet das vor allem eins: Wer GTA+ aktiv hat, bekommt neben den monatlichen GTA-Online-Boni jetzt auch Zugriff auf einen aktuellen Sporttitel aus dem 2K-Portfolio, ohne ihn separat kaufen zu müssen. Gerade wenn ihr ohnehin regelmäßig in GTA Online unterwegs seid, kann das den Gegenwert des Abos spürbar erhöhen.

Was der neue Zusatz für GTA+ konkret bedeutet

Was ist neu an GTA+ im März 2026? Mit NBA 2K26 kommt ein weiterer großer Third-Party-Titel in den GTA+-Katalog, der über das klassische GTA-Online-Perk-Paket hinausgeht. Rockstar positioniert das Abo damit noch klarer als Kombi aus monatlichen Extras und wechselnden Spielen.

Praktisch heißt das: Statt nur Rabatten, Inhalten und Komfortfunktionen für euren GTA-Online-Alltag bekommt ihr zusätzlich einen neuen Zeitfresser für zwischendurch. Wer nach Raubüberfällen, Businesses und PvP-Runden mal etwas anderes braucht, kann direkt in die Basketball-Saison wechseln.

Auch strategisch ist der Schritt interessant, weil NBA 2K26 ein Titel ist, der in der Regel von einer großen Community lebt und regelmäßig mit saisonalen Updates, Modi und Online-Funktionen gefüttert wird. Für ein Abo-Modell ist das ideal, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man länger dranbleibt.

NBA 2K26 als Zugpferd im Abo

Warum passt NBA 2K26 gut in ein GTA+-Abo? Die Reihe ist traditionell ein Content-Monster: Karriere, Online-Modi, Sammel- und Fortschrittssysteme und regelmäßig neue Challenges sorgen dafür, dass man schnell etliche Stunden versenkt. Als „einfach mal ausprobieren“ funktioniert das in einem Abo besonders gut, weil die Einstiegshürde wegfällt.

Dazu kommt der Community-Faktor: Während GTA Online in Deutschland weiterhin ein Dauerbrenner ist, sind Sportspiele oft stark saisonal geprägt. Ein Abo-Zugang kann genau die Leute abholen, die sonst vielleicht auf einen Sale warten oder den Kauf überspringen würden.

Unterm Strich wirkt NBA 2K26 wie ein bewusst gewählter Titel, um GTA+ auch für alle attraktiver zu machen, die nicht ausschließlich wegen GTA Online abonnieren, sondern ein breiteres Spielepaket wollen.

Das steckt neben dem Spiel weiterhin in GTA+

Welche Vorteile liefert GTA+ normalerweise in GTA Online? Der Kern des Angebots bleibt das monatlich rotierende Bundle an Vorteilen für GTA Online. Dazu zählen je nach Monat typischerweise Ingame-Boni und wechselnde Extras, die euren Fortschritt beschleunigen oder euren Fuhrpark und euren Kleiderschrank auffüllen.

Damit ihr ein klares Bild habt, was bei GTA+ grundsätzlich im Mittelpunkt steht, hier die typischen Bausteine, die Rockstar im Rahmen des Abos regelmäßig nutzt:

Monatlich wechselnde Boni und Vorteile für GTA Online

Regelmäßige Inhalte wie kosmetische Items oder Fahrzeug-bezogene Extras

Zeitlich begrenzte Benefits, die sich an aktuellen Events und Updates orientieren

Dass jetzt mit NBA 2K26 ein neuer Volltitel dazukommt, wirkt deshalb wie eine zusätzliche Schicht obendrauf, nicht wie ein Ersatz für das, was GTA+ bislang ausgemacht hat.

Einordnung für den deutschen Markt

Für wen lohnt sich GTA+ mit NBA 2K26 besonders? Wenn ihr GTA Online ohnehin aktiv spielt und gleichzeitig offen für Sportspiele seid, ist der Deal naheliegend: Ihr bekommt eure monatlichen Los-Santos-Vorteile und dazu ein weiteres großes Spiel als Bonus obendrauf. Für viele dürfte genau diese Kombination den Ausschlag geben, GTA+ zumindest für einen Monat mitzunehmen.

Wenn ihr dagegen ausschließlich wegen NBA 2K26 liebäugelt und GTA Online kaum anfasst, hängt es stark davon ab, wie viel ihr in dem Monat wirklich spielt. Dann kann ein direkter Kauf oder ein gezieltes Warten auf Angebote im deutschen Handel am Ende besser passen.

Wie seht ihr den Schritt: Macht GTA+ mit NBA 2K26 für euch mehr Sinn als reines GTA-Online-Abo, oder wirkt das eher wie ein Bonus, den ihr ohnehin nicht nutzt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.