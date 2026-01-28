ARC Raiders unter DDoS-Angriff – Hotfix verspricht Lösung ab 28. Januar 2026

Nach dem gestrigen Start des neuen Headwinds-Updates für ARC Raiders erleben viele von dir aktuell massive Probleme beim Spielen. Entwickler Embark Studios hat inzwischen bestätigt, dass sowohl ARC Raiders als auch ihr anderer Titel The Finals Ziel eines groß angelegten DDoS-Angriffs sind. Die Serverprobleme führen aktuell dazu, dass Fortschritte verloren gehen, Verbindungen abbrechen und Matches unspielbar werden.

Besonders bitter: Viele wollten die neuen Inhalte der Version 1.11.0 ausprobieren, die am 13. Januar 2026 veröffentlicht wurde. Neben technischen Verbesserungen und Bugfixes brachte das Update unter anderem eine neue Kartenbedingung für die Buried City, neue Augments und ein langfristiges Community-Projekt. Doch statt Spielspaß erleben viele nur Frust.

Was steckt hinter den Serverproblemen?

Warum ist ARC Raiders derzeit kaum spielbar? Die Serverinstabilität hat laut Embark Studios einen klaren Grund: Ein anhaltender DDoS-Angriff auf die Infrastruktur. Die Probleme begannen kurz nach Veröffentlichung des Updates am 27. Januar 2026 und haben sich seitdem verschärft. Laut einem offiziellen Statement auf dem Discord-Server arbeite ein „Strike Team“ aktiv an Gegenmaßnahmen, doch zum aktuellen Zeitpunkt ist das Spiel nahezu unspielbar.

Spieler berichten von Verbindungsabbrüchen, langen Ladezeiten und verlorenem Loot. Besonders ärgerlich: In ARC Raiders verlierst du beim Tod alle gesammelten Gegenstände – es sei denn, sie wurden in die sogenannte Safe Pocket gelegt. Durch Serverprobleme kann dieser Mechanismus jedoch ausgehebelt werden, was zu viel Frust führt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ungewollte Balance-Änderungen sorgen für zusätzliche Kritik

Gab es Probleme mit der Waffenbalance? Ja – und zwar unbeabsichtigt. Mit dem Headwinds-Update wurden versehentlich Änderungen an beliebten Waffen wie Kessel und Venator eingeführt. Spieler bemerkten sofort, dass deren Feuerrate reduziert wurde. Auch die Zeit zum Looten wurde verlängert. Embark bestätigte inzwischen, dass es sich um Fehler handelt, die mit einem Hotfix am 28. Januar 2026 behoben werden sollen.

Dieser Hotfix wird zudem weitere unbeabsichtigte Änderungen rückgängig machen, die mit dem Update eingeschlichen wurden. Wann genau das Update verfügbar ist, wurde bislang nicht bekannt gegeben – Embark arbeitet aber laut eigenen Angaben mit Hochdruck daran.

Neue Matchmaking-Option stößt auf Unverständnis

Warum gibt es Kritik am neuen Solo-Matchmaking? Ein weiteres Feature, das mit dem Update eingeführt wurde, sorgt für Stirnrunzeln: Solo-Spieler können sich nun gegen ein komplettes Dreierteam matchen lassen – für etwas zusätzliche Erfahrungspunkte. Viele in der Community fragen sich, für wen dieses System überhaupt gedacht ist. Der Nutzen sei gering, der Frust aber groß, da viele Solo-Spieler ohnehin schon auf Maximallevel sind und kaum einen Anreiz haben, sich freiwillig diesem Risiko auszusetzen.

Embark Studios hat zu diesem Feature bisher kein offizielles Statement abgegeben. Die Kritik in der Community ist jedoch deutlich und könnte eine Überarbeitung des Matchmakings nach sich ziehen.

Wie es mit ARC Raiders weitergeht

Lohnt sich das Wiedereinsteigen nach dem Hotfix? Sobald die Serverprobleme behoben sind, könnte sich ein Blick auf ARC Raiders wieder lohnen. Der Titel wurde Ende Oktober 2025 veröffentlicht und konnte seitdem mit regelmäßigen Patches und einem durchdachten PvPvE-Spielprinzip punkten. Du kannst allein oder im Team auf die Oberfläche gehen, um Ressourcen zu sammeln, gegen ARC-Maschinen und andere Spieler anzutreten und dich über verschiedene Extraktionspunkte zurückzuziehen.

In seiner postapokalyptischen Welt im Jahr 2180 spielt ARC Raiders in den unterirdischen Städten des ehemaligen Italiens. Du bist ein Raider aus Speranza, der in gefährlichen Missionen wichtige Materialien für den Erhalt der Stadt beschafft. Trotz aller Kritik wurde das Spiel bei den Game Awards 2025 als „Bestes Multiplayer-Spiel“ ausgezeichnet – und viele loben die taktische Tiefe und Atmosphäre.

Aktuell solltest du jedoch noch abwarten, bis die Serverstabilität gewährleistet ist. Sobald das Hotfix ausgerollt und der DDoS-Angriff unter Kontrolle ist, kannst du wieder sicher in die Raids starten.

Wie sieht es bei dir aus: Hast du trotz der Serverprobleme schon einen Blick ins neue Update geworfen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!