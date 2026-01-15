Teste jetzt Like a Dragon: Infinite Wealth exklusiv bei PS Plus Premium!

PlayStation Plus Premium-Abonnenten dürfen sich aktuell über einen besonderen Vorteil freuen: Noch vor der offiziellen Veröffentlichung am 20. Januar 2026 kannst du bereits jetzt eine kostenlose Probeversion von Like a Dragon: Infinite Wealth ausprobieren. Das Rollenspiel von Ryu Ga Gotoku Studio zählt zu den großen Highlights des Monats und wurde bereits 2024 mit hervorragenden Kritiken bedacht.

Die 10-stündige Testversion ist ausschließlich für Premium-Nutzer verfügbar und bietet dir die Möglichkeit, frühzeitig in das Abenteuer einzutauchen. Dabei handelt es sich nicht um eine abgespeckte Demo: Die Probeversion gibt dir einen echten Vorgeschmack auf das vollständige Spiel, inklusive Story, Kämpfen und Erkundung. Dein Fortschritt wird gespeichert und kann später in die Vollversion übernommen werden.

Was erwartet dich in der Testversion?

Was ist Like a Dragon: Infinite Wealth für ein Spiel? Der neunte Hauptteil der Like-a-Dragon-Reihe bringt dich erstmals über die Grenzen Japans hinaus. Als Ichiban Kasuga begibst du dich gemeinsam mit Serienveteran Kazuma Kiryu auf die Suche nach Ichibans Mutter – und das nicht nur in Yokohama und Kamurochō, sondern auch im sonnigen Honolulu.

Das Spiel kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit einem freien Bewegungssystem, bei dem die Position deiner Figuren entscheidend ist. Neue Mechaniken wie der Hype-Meter und das „Ultimate Tag Team“-Feature bringen zusätzliche Tiefe ins Gefecht. Kiryu-Fans dürfen sich außerdem über sein exklusives Job-System freuen, das klassische Echtzeit-Kampfmechaniken zurückbringt.

Wie viel Inhalt steckt in der kostenlosen Probeversion?

Wie umfangreich ist die Trial-Version? Mit bis zu 10 Stunden Spielzeit geht die Testversion weit über das hinaus, was übliche Demos bieten. Du kannst dich also auf zahlreiche Kämpfe, Erkundungen und natürlich einige der kultigen Minispiele freuen, darunter Karaoke, Mahjong, Virtua Fighter 3tb und das neue Crazy Delivery, das Segas Crazy Taxi parodiert.

Auch die unterhaltsamen Nebenmissionen – die sogenannten Substories – sowie das skurrile Sujimon Battle, bei dem du Gegner wie Pokémon sammeln und gegeneinander antreten lassen kannst, sind bereits Teil des Probelaufs. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass du einen echten Eindruck vom Spiel bekommst.

Was passiert am 20. Januar 2026?

Wann erscheint Like a Dragon: Infinite Wealth regulär bei PS Plus? Ab dem 20. Januar 2026 wird das Spiel offiziell für alle Abonnenten von PS Plus Extra verfügbar sein. Bis dahin bleibt der Zugang exklusiv für Premium-Mitglieder. Wenn du also neugierig bist und schon jetzt loslegen willst, brauchst du ein Upgrade auf die höchste Abo-Stufe.

Gut zu wissen: Auch wenn du erst mit der Testversion beginnst, gehen deine Spielstände nicht verloren. Sobald das Spiel vollständig verfügbar ist, kannst du nahtlos weiterspielen – ohne einen Neustart.

Guter Einstieg oder eher verwirrend?

Muss man die Vorgänger kennen? Auch wenn Infinite Wealth auf Ereignissen früherer Teile aufbaut, kannst du das Spiel problemlos als Einstieg nutzen. Viele Fans betonen, dass der Fokus eher auf dem Gameplay als auf der komplexen Story liegt. Die Mischung aus skurrilem Humor, emotionalen Momenten und überzeichneten Charakteren funktioniert auch ohne Vorkenntnisse.

Wenn du jedoch tiefer in die Welt eintauchen willst, lohnt sich ein Blick auf die vorherigen Teile – insbesondere Yakuza: Like a Dragon aus dem Jahr 2020, in dem Ichiban Kasuga erstmals eingeführt wurde.

Ein Muss für Fans von Open-World-Rollenspielen

Welche Zielgruppe wird angesprochen? Like a Dragon: Infinite Wealth bietet über 60 Stunden Spielzeit, unzählige Nebenaktivitäten und ein ausgefallenes Kampfsystem – perfekt für alle, die auf der Suche nach einem umfangreichen RPG sind. Nicht wenige sagen sogar, es sei der beste GTA-ähnliche Titel auf der PS5, bis Grand Theft Auto 6 erscheint.

Wenn du dich also nach mehr Open-World-Action sehnst, könnte Infinite Wealth genau der richtige Titel sein, um die Wartezeit zu überbrücken. Und mit der kostenlosen Probeversion kannst du das Spiel ohne Risiko testen.

Wie siehst du das? Reicht dir die 10-Stunden-Testversion oder wartest du lieber auf den vollständigen PS Plus Extra-Release? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!