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Gothic 1 Remake: Alle Trophäen im Überblick – Platin wird kein Spaziergang

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg8. Juni 2026
0 3 Minuten gelesen
© THQ Nordic/Alkimia Interactive

Das Gothic 1 Remake ist nichts für Leute, die im Minental nur kurz Blumen pflücken wollen. Das zeigt nun auch die vollständige Trophäenliste des Rollenspiels.

Auf der PS5 gibt es insgesamt 41 Trophäen zu holen. Dazu gehören klassische Story-Trophäen für den Abschluss einzelner Kapitel, Aufgaben rund um Lager und Gilden, Sammelziele, Crafting-Herausforderungen und einige Spezialaufgaben, die ziemlich deutlich machen: Die Platin-Trophäe dürfte kein Selbstläufer werden.

Besonders auffällig sind zwei Trophäen: Eine verlangt, dass ihr das Spiel im Permadeath-Modus beendet. Eine andere fordert einen kompletten Durchlauf ohne zu schlafen. Wer Gothic kennt, weiß: Schlafen war eigentlich immer der gemütlichste Weg, sich wieder zusammenzuflicken. Das Spiel sagt hier offenbar: „Nö.“

Gothic 1 Remake: Alle Trophäen auf Deutsch

Hinweis: Die folgende Liste kann Spoiler zu Story, Kapiteln, Orten und Figuren von Gothic 1 Remake enthalten.

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TrophäeAufgabe
Die Kolonie ist mein zuhauseAlle Trophäen erhalten
Im Auftrag der BruderschaftSchließe Kapitel 2 ab
Fokussiert!Schließe Kapitel 3 ab
Der blinde MagierSchließe Kapitel 4 ab
Auf meine ArtSchließe Kapitel 5 ab
Der Fall der BarriereSchließe Kapitel 6 ab
In den Hallen des SchläfersBetritt den Tempel des Schläfers
Für Gomez!Schließe dich dem alten Lager an
Ein Hauch von FreiheitSchließe dich dem neuen Lager an
Im Namen des SchläfersSchließe dich dem Sumpflager an
Das ist der WegSteige in einer Gilde auf
Ich weiß wo es langgeht!Besitze alle Karten
Mit blitzenden KlingenMeistere alle Nahkampfwaffen
Wer ist dieser Robin Hood?Meistere alle Schusswaffen
Meister der mystischen MächteErreiche den sechsten Kreis der Magie
Das kann mich nicht aufhaltenFinde einen Weg ins verschlossene alte Lager
Der DämonenbeschwörerFinde Xardas’ Rückzugsort
Die Macht des ErzesErlange die Erzrüstung
Ich will das allesErhalte alle Verbesserungen einer Rüstung
EisenfaustBesiege zehn Gegner im Faustkampf
VerwandlungskünstlerVerwandle dich in alle möglichen Kreaturen
LangfingerBestiehl zwanzig Leute
SchlossknackerKnacke zwanzig Schlösser
HandgemachtStelle einen Gegenstand her
Feuer, Stahl und WilleStelle fünf Waffen her
BraumeisterBraue zehn Tränke
SchreiberlingSchreibe deine erste Spruchrolle
Meister der SprachenLerne Orkisch Stufe 2
AusgetrickstSchließe die Quest „Fluchtplan“ ab
Kenner von Fleisch und BlutSchließe die Quest „Monsterwissen“ ab
Der FremdeSchließe die Chromanin Quest ab
WahnsinnHöre dir alle Dialoge von Mud an
Ein Mann ein WortVerschone Gomez
BücherwurmStudiere zehn Bücher
Herr der ElementeWende die 3 Elementar-Charakterzustände zu Eis erstarrt, bewegungsunfähig und brennend auf denselben Gegner an
Der tiefe FallTöte einen Feind durch Fallschaden
BollwerkPariere einen Gegner fünfmal ohne auszuweichen oder Schaden zu bekommen
Der eifrigste SchülerLerne alle Lektionen
AdleraugeTöte zehn Feinde mit einem Kopfschuss
Keine Zeit zu sterbenBeende das Spiel im Permadeath-Modus
Schlaf wird überbewertetBeende das Spiel ohne zu schlafen

Platin verlangt offenbar einen sehr gründlichen Durchlauf

Auf den ersten Blick wirkt die Liste ziemlich breit gestreut. Ihr müsst nicht nur die Hauptgeschichte abschließen, sondern euch auch mit vielen Systemen des Spiels beschäftigen.

Dazu gehören unter anderem:

  • alle Karten besitzen
  • alle Nahkampfwaffen meistern
  • alle Schusswaffen meistern
  • den sechsten Kreis der Magie erreichen
  • alle Verbesserungen einer Rüstung erhalten
  • alle möglichen Kreaturen per Verwandlung nutzen
  • zwanzig Schlösser knacken
  • zwanzig Personen bestehlen
  • zehn Bücher lesen
  • alle Lektionen lernen

Damit zwingt euch Gothic 1 Remake ziemlich deutlich dazu, die Spielwelt wirklich auszukosten. Wer nur stur der Hauptquest folgt, dürfte einige Trophäen verpassen.

Alle Lager spielen eine Rolle

Interessant ist auch, dass die drei großen Lager jeweils eigene Trophäen erhalten:

  • Für Gomez! für das Alte Lager
  • Ein Hauch von Freiheit für das Neue Lager
  • Im Namen des Schläfers für das Sumpflager

Wie genau sich diese Trophäen in einem Durchlauf kombinieren lassen, können wir euch aktuell leider nocht nicht verraten. Gothic war schon im Original stark über Lagerzugehörigkeit und Fraktionsentscheidungen geprägt. Für Trophäenjäger stellt sich deshalb früh die Frage, ob mehrere Speicherstände nötig sind oder ob sich bestimmte Schritte geschickt vorbereiten lassen.

Permadeath und kein Schlafen könnten die härtesten Aufgaben werden

Die vermutlich unangenehmsten Trophäen sind ziemlich eindeutig:

  • Keine Zeit zu sterben verlangt, dass ihr das Spiel im Permadeath-Modus beendet.
  • Schlaf wird überbewertet verlangt, dass ihr das Spiel ohne Schlafen abschließt.

Gerade die Schlaf-Trophäe ist interessant, weil Schlafen in Gothic traditionell eine einfache Möglichkeit war, Lebenspunkte wiederherzustellen oder Zeit vergehen zu lassen. Ohne diese Komfortoption dürfte ein Durchlauf deutlich vorsichtiger ausfallen.

Permadeath könnte dagegen zur eigentlichen Platin-Hürde werden. Wenn ein Tod wirklich das Ende des Durchlaufs bedeutet, müssen Spieler deutlich defensiver spielen, Kämpfe besser vorbereiten und riskante Abkürzungen im Minental vielleicht doch lieber sein lassen. Ja, wir schauen dich an, zufälliger Schattenläufer hinter der nächsten Kurve.

Auch Mud bekommt seine eigene Trophäe

Natürlich darf auch Mud nicht fehlen. Die Trophäe Wahnsinn verlangt, dass ihr euch alle Dialoge von Mud anhört.

Für Gothic-Veteranen ist das fast schon Fanservice in Trophäenform. Mud gehört zu den Figuren, die man aus dem Original entweder liebevoll in Erinnerung hat oder bis heute innerlich hört, wenn irgendwo jemand zu lange redet.

Dass ausgerechnet er eine eigene Aufgabe bekommt, passt perfekt zum Humor der Reihe.

Unser Ersteindruck zur Trophäenliste

Die Trophäenliste von Gothic 1 Remake wirkt angenehm vielseitig. Sie deckt Story, Erkundung, Fraktionen, Handwerk, Kampf, Magie, Diebstahl und einige klassische Gothic-Momente ab.

Gleichzeitig sieht sie nicht nach einer schnellen Platin aus. Wer wirklich alles holen will, muss das Minental gründlich durchkämmen, viele Systeme nutzen und sich vermutlich schon früh Gedanken über Lagerwahl, Speicherstände und riskante Trophäen machen.

Vor allem Permadeath und der Durchlauf ohne Schlafen könnten dafür sorgen, dass Gothic 1 Remake auch für erfahrene Trophäenjäger eine ordentliche Herausforderung wird. Anders gesagt: Die Barriere fällt vielleicht irgendwann, aber vorher wird sie euch sehr wahrscheinlich ein paar Mal auf den Kopf hauen.

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Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg8. Juni 2026
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Bild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
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