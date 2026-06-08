Das Gothic 1 Remake ist nichts für Leute, die im Minental nur kurz Blumen pflücken wollen. Das zeigt nun auch die vollständige Trophäenliste des Rollenspiels.

Auf der PS5 gibt es insgesamt 41 Trophäen zu holen. Dazu gehören klassische Story-Trophäen für den Abschluss einzelner Kapitel, Aufgaben rund um Lager und Gilden, Sammelziele, Crafting-Herausforderungen und einige Spezialaufgaben, die ziemlich deutlich machen: Die Platin-Trophäe dürfte kein Selbstläufer werden.

Besonders auffällig sind zwei Trophäen: Eine verlangt, dass ihr das Spiel im Permadeath-Modus beendet. Eine andere fordert einen kompletten Durchlauf ohne zu schlafen. Wer Gothic kennt, weiß: Schlafen war eigentlich immer der gemütlichste Weg, sich wieder zusammenzuflicken. Das Spiel sagt hier offenbar: „Nö.“

Gothic 1 Remake: Alle Trophäen auf Deutsch

Hinweis: Die folgende Liste kann Spoiler zu Story, Kapiteln, Orten und Figuren von Gothic 1 Remake enthalten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Trophäe Aufgabe Die Kolonie ist mein zuhause Alle Trophäen erhalten Im Auftrag der Bruderschaft Schließe Kapitel 2 ab Fokussiert! Schließe Kapitel 3 ab Der blinde Magier Schließe Kapitel 4 ab Auf meine Art Schließe Kapitel 5 ab Der Fall der Barriere Schließe Kapitel 6 ab In den Hallen des Schläfers Betritt den Tempel des Schläfers Für Gomez! Schließe dich dem alten Lager an Ein Hauch von Freiheit Schließe dich dem neuen Lager an Im Namen des Schläfers Schließe dich dem Sumpflager an Das ist der Weg Steige in einer Gilde auf Ich weiß wo es langgeht! Besitze alle Karten Mit blitzenden Klingen Meistere alle Nahkampfwaffen Wer ist dieser Robin Hood? Meistere alle Schusswaffen Meister der mystischen Mächte Erreiche den sechsten Kreis der Magie Das kann mich nicht aufhalten Finde einen Weg ins verschlossene alte Lager Der Dämonenbeschwörer Finde Xardas’ Rückzugsort Die Macht des Erzes Erlange die Erzrüstung Ich will das alles Erhalte alle Verbesserungen einer Rüstung Eisenfaust Besiege zehn Gegner im Faustkampf Verwandlungskünstler Verwandle dich in alle möglichen Kreaturen Langfinger Bestiehl zwanzig Leute Schlossknacker Knacke zwanzig Schlösser Handgemacht Stelle einen Gegenstand her Feuer, Stahl und Wille Stelle fünf Waffen her Braumeister Braue zehn Tränke Schreiberling Schreibe deine erste Spruchrolle Meister der Sprachen Lerne Orkisch Stufe 2 Ausgetrickst Schließe die Quest „Fluchtplan“ ab Kenner von Fleisch und Blut Schließe die Quest „Monsterwissen“ ab Der Fremde Schließe die Chromanin Quest ab Wahnsinn Höre dir alle Dialoge von Mud an Ein Mann ein Wort Verschone Gomez Bücherwurm Studiere zehn Bücher Herr der Elemente Wende die 3 Elementar-Charakterzustände zu Eis erstarrt, bewegungsunfähig und brennend auf denselben Gegner an Der tiefe Fall Töte einen Feind durch Fallschaden Bollwerk Pariere einen Gegner fünfmal ohne auszuweichen oder Schaden zu bekommen Der eifrigste Schüler Lerne alle Lektionen Adlerauge Töte zehn Feinde mit einem Kopfschuss Keine Zeit zu sterben Beende das Spiel im Permadeath-Modus Schlaf wird überbewertet Beende das Spiel ohne zu schlafen

Platin verlangt offenbar einen sehr gründlichen Durchlauf

Auf den ersten Blick wirkt die Liste ziemlich breit gestreut. Ihr müsst nicht nur die Hauptgeschichte abschließen, sondern euch auch mit vielen Systemen des Spiels beschäftigen.

Dazu gehören unter anderem:

alle Karten besitzen

alle Nahkampfwaffen meistern

alle Schusswaffen meistern

den sechsten Kreis der Magie erreichen

alle Verbesserungen einer Rüstung erhalten

alle möglichen Kreaturen per Verwandlung nutzen

zwanzig Schlösser knacken

zwanzig Personen bestehlen

zehn Bücher lesen

alle Lektionen lernen

Damit zwingt euch Gothic 1 Remake ziemlich deutlich dazu, die Spielwelt wirklich auszukosten. Wer nur stur der Hauptquest folgt, dürfte einige Trophäen verpassen.

Alle Lager spielen eine Rolle

Interessant ist auch, dass die drei großen Lager jeweils eigene Trophäen erhalten:

Für Gomez! für das Alte Lager

für das Alte Lager Ein Hauch von Freiheit für das Neue Lager

für das Neue Lager Im Namen des Schläfers für das Sumpflager

Wie genau sich diese Trophäen in einem Durchlauf kombinieren lassen, können wir euch aktuell leider nocht nicht verraten. Gothic war schon im Original stark über Lagerzugehörigkeit und Fraktionsentscheidungen geprägt. Für Trophäenjäger stellt sich deshalb früh die Frage, ob mehrere Speicherstände nötig sind oder ob sich bestimmte Schritte geschickt vorbereiten lassen.

Permadeath und kein Schlafen könnten die härtesten Aufgaben werden

Die vermutlich unangenehmsten Trophäen sind ziemlich eindeutig:

Keine Zeit zu sterben verlangt, dass ihr das Spiel im Permadeath-Modus beendet.

verlangt, dass ihr das Spiel im Permadeath-Modus beendet. Schlaf wird überbewertet verlangt, dass ihr das Spiel ohne Schlafen abschließt.

Gerade die Schlaf-Trophäe ist interessant, weil Schlafen in Gothic traditionell eine einfache Möglichkeit war, Lebenspunkte wiederherzustellen oder Zeit vergehen zu lassen. Ohne diese Komfortoption dürfte ein Durchlauf deutlich vorsichtiger ausfallen.

Permadeath könnte dagegen zur eigentlichen Platin-Hürde werden. Wenn ein Tod wirklich das Ende des Durchlaufs bedeutet, müssen Spieler deutlich defensiver spielen, Kämpfe besser vorbereiten und riskante Abkürzungen im Minental vielleicht doch lieber sein lassen. Ja, wir schauen dich an, zufälliger Schattenläufer hinter der nächsten Kurve.

Auch Mud bekommt seine eigene Trophäe

Natürlich darf auch Mud nicht fehlen. Die Trophäe Wahnsinn verlangt, dass ihr euch alle Dialoge von Mud anhört.

Für Gothic-Veteranen ist das fast schon Fanservice in Trophäenform. Mud gehört zu den Figuren, die man aus dem Original entweder liebevoll in Erinnerung hat oder bis heute innerlich hört, wenn irgendwo jemand zu lange redet.

Dass ausgerechnet er eine eigene Aufgabe bekommt, passt perfekt zum Humor der Reihe.

Unser Ersteindruck zur Trophäenliste

Die Trophäenliste von Gothic 1 Remake wirkt angenehm vielseitig. Sie deckt Story, Erkundung, Fraktionen, Handwerk, Kampf, Magie, Diebstahl und einige klassische Gothic-Momente ab.

Gleichzeitig sieht sie nicht nach einer schnellen Platin aus. Wer wirklich alles holen will, muss das Minental gründlich durchkämmen, viele Systeme nutzen und sich vermutlich schon früh Gedanken über Lagerwahl, Speicherstände und riskante Trophäen machen.

Vor allem Permadeath und der Durchlauf ohne Schlafen könnten dafür sorgen, dass Gothic 1 Remake auch für erfahrene Trophäenjäger eine ordentliche Herausforderung wird. Anders gesagt: Die Barriere fällt vielleicht irgendwann, aber vorher wird sie euch sehr wahrscheinlich ein paar Mal auf den Kopf hauen.