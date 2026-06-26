Steam-Freebie Lord of the Trough ist gratis, später soll es kostenpflichtig werden

Auf Steam ist gerade ein neues Multiplayer-Spiel komplett kostenlos verfügbar, aber das Freebie hat ein Ablaufdatum. Wer Bock auf schnelle Party-Action hat, kann Lord of the Trough aktuell gratis zur Bibliothek hinzufügen und direkt loslegen, doch langfristig soll das Spiel auf ein Premium-Modell umgestellt werden.

Einen konkreten Termin für den Wechsel gibt es bislang nicht. Vom Publisher heißt es lediglich, dass es noch eine Weile kostenlos bleiben soll. Trotzdem gilt: Wer es sicher kostenlos einsacken will, sollte nicht zu lange warten.

Lord of the Trough setzt auf alberne Party-Minispiele

Was ist Lord of the Trough überhaupt? Hinter dem Titel steckt ein brandneues Multiplayer-Partyspiel von Entwickler Rory O’Brien, veröffentlicht von Buck50 games. Bis zu sechs Leute treten gegeneinander an, wahlweise mit oder ohne Matchmaking, und kämpfen darum, das größte Schwein auf der Weide zu werden.

Das Prinzip ist bewusst over the top: In mehreren pig-ifizierten Minispielen sammelt ihr sogenannte Girth, also im Kern Fortschrittspunkte in Schweineform, um am Ende vorne zu liegen. Gleichzeitig gehört Sabotage dazu, denn mit Slop könnt ihr den anderen gezielt reinfunken.

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Inhaltlich setzt Lord of the Trough auf eine Reihe absurder Disziplinen, die eher an wilde Partyspiel-Abende erinnern als an kompetitiven Online-Sport:

Skateboarding

Hängegleiten

Boxen

RPG-inspirierte Herausforderungen

Svinwald, Online-PvP und ein klarer Partyspiel-Vibe

Für wen lohnt sich das Freebie besonders? Wenn du Party-Games magst, die sich selbst nicht zu ernst nehmen, wirkt Lord of the Trough wie ein passender Kandidat für den Feierabend mit Freunden. Neben Online-PvP und mehreren Minispielen erkundet ihr auch die Weiden von Svinwald, legt euch mit fiesen Schafen und Hühnern an und versucht dabei, die mysteriösen tall skinny ones zu beeindrucken.

Der Ton ist dabei klar auf Klamauk getrimmt. Genau deshalb drängt sich der Vergleich zu bekannten Multiplayer-Prügel- und Partyspielen auf. Da das Game frisch gestartet ist, sind zwar noch nicht viele Nutzermeinungen online, aber erste Stimmen ziehen Parallelen zu Mario Party oder Fusion Frenzy.

Systemanforderungen und der geplante Wechsel zum Premium-Modell

Welche PC-Anforderungen hat Lord of the Trough? Wer direkt testen will, sollte vorab kurz den eigenen Rechner gegenchecken. Laut Steam-Seite werden folgende Mindestanforderungen genannt:

Komponente Mindestanforderung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) oder neuer Prozessor Intel Core i5-9600K oder AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GTX 1080 8 GB DirectX Version 11 Speicherplatz 4 GB verfügbar

Warum wird das Spiel später kostenpflichtig? Der Publisher hat auf Reddit außerdem bestätigt, dass Lord of the Trough wohl noch eine Weile gratis bleiben soll. Als Grund wird genannt, dass das vorherige Spiel als Paid-Titel Schwierigkeiten hatte, ausreichend Leute zu erreichen. Dieses Mal soll erst einmal eine größere Community entstehen, selbst wenn das nicht sofort Profit bringt.

Lord of the Trough bleibt wahrscheinlich noch eine Weile kostenlos.

Parallel dazu läuft aktuell auch der Steam Summer Sale mit vielen Rabatten bis zum 9. Juli 2026, falls du neben dem Gratis-Spiel noch nach günstigen Deals suchst.

Würdest du Lord of the Trough eher solo zum Reinschnuppern installieren oder direkt mit einer Freundesgruppe loslegen? Schreib es gern in die Kommentare.