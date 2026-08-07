Inkwellers auf Steam – neues Koop-Rätselabenteuer setzt auf Kommunikation

Wer nach einem neuen Koop-Abenteuer für zwei Personen sucht, sollte einen Blick auf Inkwellers werfen. Das Indie-Spiel verbindet die auf Kommunikation ausgelegten Rätsel von It Takes Two mit einer magischen Schlosskulisse, die Erinnerungen an Hogwarts Legacy weckt.

Inkwellers ist am 28. Mai 2026 für den PC auf Steam erschienen und stammt vom Entwicklerstudio ScrumptiousSprouts. Im Mittelpunkt stehen eine verzauberte Welt, zahlreiche Denkaufgaben und die Zusammenarbeit mit einem festen Partner.

Magische Reisen durch ein geheimnisvolles Journal

Worum geht es in Inkwellers? Ein mysteriöser Kunde hinterlässt ein altes und mächtiges Journal vor dem Laden der beiden Hauptfiguren. Als sogenannte Inkwellers steigen die Protagonisten gemeinsam in die darin verborgenen Welten hinab und versuchen, einen Weg zurück zu finden.

Das magische Tagebuch dient dabei nicht nur als erzählerischer Aufhänger. Das Duo kann direkt in seine Seiten eintauchen, die darin geformte Tinte beeinflussen und neue Bereiche entdecken. Geheimnisvolle Korridore, leuchtende Verliese und verborgene Durchgänge sorgen für eine Atmosphäre, die Fans von Hogwarts Legacy bekannt vorkommen dürfte.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gespielt wird aus der Ego-Perspektive und ausschließlich im Online-Koop. Beide Teilnehmer benötigen deshalb eine eigene Version des Spiels, eine stabile Internetverbindung und jeweils ein Mikrofon. Einen Einzelspieler-Modus bietet Inkwellers nicht.

Teamarbeit nach dem Vorbild von It Takes Two

Wie funktioniert das Koop-Gameplay? Kommunikation ist in Inkwellers der Schlüssel zum Erfolg. Häufig erhält nur eine Person bestimmte Hinweise, während der Partner die dazugehörige Aktion ausführen muss. Wer seine Beobachtungen ungenau beschreibt oder Anweisungen falsch versteht, kommt nicht weiter.

Manche Abschnitte trennen das Duo vollständig voneinander. So kann eine Person einen leuchtenden Weg oder ein wichtiges Symbol sehen, das für den Partner unsichtbar bleibt. Aktionen auf einer Seite beeinflussen zudem regelmäßig Räume oder Mechanismen auf der anderen Seite.

Damit orientiert sich das Konzept an bekannten Koop-Spielen wie It Takes Two, Split Fiction und A Way Out. Während der etwa 4 bis 6 Stunden langen Kampagne warten unterschiedliche Aufgabentypen auf das Team:

Lichtmanipulation

Sternbilder

Herstellung von Tränken

Zuordnungsaufgaben

Codes und Symbolfolgen

Perspektivrätsel

Uhrenrätsel

Schieberätsel mit Kisten

Positive Bewertungen und kostenlose Demo

Wie kommt Inkwellers auf Steam an? Die bisherigen Rezensionen fallen sehr positiv aus. Rund 90 Prozent der mehr als 100 Steam-Bewertungen empfehlen das Koop-Abenteuer weiter. Gelobt werden vor allem die magische Kulisse, die abwechslungsreichen Rätsel und das hilfreiche Hinweissystem.

Die Aufgaben sollen anspruchsvoll genug sein, um echte Zusammenarbeit zu verlangen, ohne das Duo mit übermäßig komplizierten Lösungen zu frustrieren. Kritik gibt es unter anderem an kleineren technischen Problemen und an der eher zurückhaltenden Handlung. Der Schwerpunkt liegt klar auf dem gemeinsamen Knobeln und Erkunden.

In Deutschland kostet Inkwellers regulär 10,25 Euro. Wer vor dem Kauf testen möchte, kann auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen. Deutsche Texte oder eine deutsche Sprachausgabe werden aktuell nicht angeboten, dafür stehen unter anderem Englisch, Französisch, Polnisch und Türkisch zur Auswahl.

Inkwellers dürfte besonders für Duos interessant sein, die nach It Takes Two und Split Fiction weiteren Koop-Nachschub benötigen. Was haltet ihr von der Mischung aus magischem Schloss und Kommunikationsrätseln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.