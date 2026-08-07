Winter Whiskers – Cozy Game mit Schneesauger startet mit Demo auf Steam

Wer die charmanten Tierbewohner und entspannten Alltagsaufgaben aus Animal Crossing vermisst, sollte einen Blick auf Winter Whiskers werfen. Das neue Cozy Game von Mango Leaf Games verlegt sein gesamtes Abenteuer in eine verschneite Hafenstadt und kombiniert niedliche Figuren mit gemütlicher Schneeräumung.

Eine kostenlose Demo steht ab sofort auf Steam bereit. Die Vollversion soll noch 2026 für Windows und macOS erscheinen, ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Ein verschneites Abenteuer in Winterlight Harbor

Worum geht es in Winter Whiskers? Nach einem heftigen Schneesturm liegt Winterlight Harbor unter dicken Schneemassen begraben. In der Rolle eines niedlichen Eisbären sollt ihr die Wege freiräumen, den Bewohnern helfen und die Hafenstadt rechtzeitig für das jährliche Winterfest vorbereiten.

Das wichtigste Werkzeug ist ein spezieller Schneesauger. Damit entfernt ihr Schneewehen Stück für Stück und erschließt nach und nach neue Bereiche. Der aufgesammelte Schnee wird anschließend in Dampf umgewandelt, der wiederum Maschinen und Heizsysteme innerhalb der Stadt antreibt.

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Neben der Schneeräumung warten kleine Aufträge auf euch. Dazu gehören das Freilegen von Geschäften, wichtige Lieferungen und die Unterstützung der tierischen Nachbarn. Der farbenfrohe Grafikstil, die niedlichen Charaktermodelle und das gemeinsame Fest als großes Ziel erinnern dabei deutlich an Animal Crossing.

Gemütliche Reinigung statt komplexer Lebenssimulation

Wie spielt sich das neue Cozy Game? Trotz der optischen Ähnlichkeiten verfolgt Winter Whiskers einen deutlich anderen Ansatz als Animal Crossing. Spielerisch erinnert das Abenteuer eher an PowerWash Simulator, da das langsame und möglichst befriedigende Säubern der Umgebung im Mittelpunkt steht.

Zusätzliche Abwechslung liefern einfache Rätsel rund um das beschädigte Dampfsystem. Ihr befüllt Öfen, verbindet Rohrleitungen miteinander und bringt dadurch Wärme zurück in die einzelnen Stadtteile. Mit neuen Werkzeugen lassen sich später auch vereiste Hindernisse und besonders große Schneewehen beseitigen.

Zeitdruck oder eine Möglichkeit zum Scheitern gibt es nicht. Das Entwicklerduo setzt bewusst auf ein geradliniges Erlebnis, das im eigenen Tempo abgeschlossen werden kann. Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Eine Spielzeit von ungefähr zwei bis drei Stunden

Vier friedliche Gebiete in Winterlight Harbor

Schneeräumung mit einem speziellen Schneesauger

Einfache Rätsel rund um Öfen und Dampfrohre

Kleine Aufgaben für tierische Bewohner

Neue Werkzeuge zum Beseitigen hartnäckiger Hindernisse

Keine offene Spielwelt

Kein Zeitmanagement und keine komplexen Systeme

Kein Mehrspielermodus

Keine Möglichkeit zum Scheitern

Kurztrip für Cozy-Game-Fans

Für wen eignet sich Winter Whiskers? Das Spiel richtet sich vor allem an Fans kurzer und stressfreier Abenteuer. Wer hunderte Stunden voller Sammelobjekte, umfangreicher Dekorationen und täglicher Aktivitäten erwartet, dürfte hier nicht fündig werden. Winter Whiskers möchte stattdessen eine kompakte Geschichte erzählen, die sich bequem an einem Nachmittag abschließen lässt.

Damit könnte der Titel besonders für Steam-Deck-Besitzer, jüngere Gaming-Fans oder als entspannte Pause nach einem umfangreichen Rollenspiel interessant sein. Nach der vollständigen Wiederherstellung der Stadt kommen alle tierischen Freunde beim Winterfest zusammen und feiern die geleistete Arbeit.

Die kostenlose Steam-Demo vermittelt bereits einen ersten Eindruck von der verschneiten Atmosphäre. Auf der aktuellen Produktseite werden ausschließlich englische Texte und Untertitel aufgeführt. Ein Preis für die Vollversion steht noch nicht fest.

Wie gefällt euch die Mischung aus Animal Crossing, PowerWash Simulator und einer dauerhaft winterlichen Spielwelt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.