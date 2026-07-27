Pokémon GO – 10-Jahre-Gierspenst verschwindet am 1. August 2026 endgültig

Wer in Pokémon GO auf seltene Sammlerstücke aus ist, sollte jetzt keine Zeit verlieren: Das exklusive Gierspenst zum 10. Jubiläum verschwindet endgültig am 1. August 2026 aus dem Spiel. Danach ist Schluss, und alles deutet darauf hin, dass diese Variante nicht zurückkommt.

Das Jubiläums-Gierspenst wurde Anfang Juli zum Start des 10-Jahre-Events verteilt und unterscheidet sich klar von der normalen Version. Auffällig ist vor allem die Münze auf dem Rücken, die hier eine 10 trägt. Genau dieses Detail macht das Pokémon für Sammlerinnen und Sammler so begehrt.

Warum dieses Gierspenst so besonders ist

Was macht das 10-Jahre-Gierspenst so rar? Es handelt sich um eine zeitlich streng limitierte Event-Variante, die nur im Rahmen des Jubiläums verfügbar ist. Ein Blick auf das Vorjahr zeigt, wie hart diese Grenzen sein können: Das 9.-Jubiläums-Gierspenst aus 2025 ist nie wieder aufgetaucht.

Zusätzlich gibt es während des laufenden Zeitfensters mehrere seltene „Sonderfälle“: Mit etwas Glück kann dir ein schillerndes Gierspenst begegnen, außerdem existiert eine Version mit Spezialhintergrund. Wer beides kombiniert, erhält die wohl begehrteste Ausführung, die dieses Event zu bieten hat.

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Gerade weil die Jubiläums-Form klar erkennbar ist und später vermutlich nicht mehr erreichbar sein wird, dürfte sie langfristig zu den Pokémon gehören, die in Arenen, Freundeslisten und Sammlungen sofort auffallen.

So bekommst du das Jubiläums-Pokémon noch rechtzeitig

Wie kannst du das 10-Jahre-Gierspenst in Pokémon GO fangen? Bis einschließlich 31. Juli 2026 stehen dir mehrere Wege offen, um dir Begegnungen zu sichern. Je nach Spielstil kannst du dabei auf „klassisches“ Farmen oder auf garantierte Optionen setzen.

Münzbeutel : Darüber kannst du dir Gierspenst-Begegnungen erspielen, ideal wenn du regelmäßig unterwegs bist und viele Spawns mitnehmen willst.

: Darüber kannst du dir Gierspenst-Begegnungen erspielen, ideal wenn du regelmäßig unterwegs bist und viele Spawns mitnehmen willst. Goldene Lockmodule : Ebenfalls eine Quelle für Gierspenst, allerdings gelten diese Begegnungen als deutlich schwerer zu fangen als die Variante aus dem Münzbeutel.

: Ebenfalls eine Quelle für Gierspenst, allerdings gelten diese Begegnungen als deutlich schwerer zu fangen als die Variante aus dem Münzbeutel. GO-Pass : Auch darüber ist das Jubiläums-Gierspenst im Event-Zeitraum verfügbar.

: Auch darüber ist das Jubiläums-Gierspenst im Event-Zeitraum verfügbar. Kostenpflichtige Zeitforschung: Für 1,99 Euro gibt es eine Zeitforschung mit einer garantierten Gierspenst-Begegnung.

Wenn du also bisher leer ausgegangen bist, ist vor allem die Zeitforschung der direkte Rettungsanker. Wer dagegen gezielt auf Schillernd oder Spezialhintergrund hofft, sollte möglichst viele Begegnungen mitnehmen, solange das Event noch läuft.

Die nächsten Pokémon-GO-Termine im August

Welche Inhalte stehen nach dem Jubiläum an? Kaum ist das Zeitfenster für das Jubiläums-Gierspenst vorbei, schiebt Pokémon GO im August 2026 direkt neue Events nach, inklusive neuer Pokémon und einer Mega-Premiere.

Für den 22. August 2026 ist ein Event rund um Mega-Starmie angekündigt. Es läuft von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ortszeit) und bringt unter anderem diese Boni:

Erhöhte Chance auf ein schillerndes Starmie aus Super-Mega-Raids

aus Super-Mega-Raids Garantiertes Mega-Level 1 für Starmie

für Starmie Sechs kostenlose Raid-Pässe

Außerdem steht im August das Ultra-Event Ultra Unlock: Wasserfestival an, das gleich drei neue Pokémon erstmals ins Spiel bringt: Pikuda, Barrakiefa und Urgl.

Habt ihr euch das 10-Jahre-Gierspenst schon gesichert, oder fehlt euch noch die schillernde Version oder der Spezialhintergrund? Schreibt eure Erfahrungen und Tipps gerne in die Kommentare.