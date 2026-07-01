Black Ops 1 auf PS5 – Diese zwei Waffen bestimmen die Multiplayer-Meta

Der vermeintliche PS5-Port von Call of Duty: Black Ops sorgt schon vor dem geplanten Release-Fenster im Juli 2026 für Diskussionen. Während Details wie ein möglicher Preis von umgerechnet rund 40 Euro, ein konkreter Starttermin und auch der Umgang mit DLC-Käufen noch nicht final greifbar sind, ist eine Sache für Multiplayer-Fans jetzt schon absehbar: Die Meta dürfte sich so spielen wie damals auf PS3 und Xbox 360. Und damit sind zwei Waffen erneut ganz klar die Favoriten für alle, die Lobbys dominieren wollen.

Weil bei klassischen CoD-Titeln das Balancing deutlich weniger feinjustiert wurde als heute und eine Neuauflage offenbar keine Balance-Patches mitbringt, stehen die alten Platzhirsche wieder ganz oben. In Black Ops 1 waren sie zwar nicht ganz so absurd wie manche MW2-Extremfälle, aber trotzdem deutlich stärker als der Rest des Arsenals.

Die klaren Meta-Waffen im Multiplayer

Welche Waffen sind auf PS5 in Black Ops besonders stark? Im Kern läuft vieles auf zwei Picks hinaus: die FAMAS als Assault-Rifle-Königin und die AK74u als SMG-Ausnahmeerscheinung. Beide sind nicht nur stark, sondern auch vergleichsweise leicht zu spielen, was sie in öffentlichen Matches schnell zur Standardwahl macht.

Warum ist die FAMAS so dominant? Die FAMAS gilt als stärkstes Sturmgewehr in Black Ops 1, vor allem wegen ihrer extrem hohen Feuerrate von 900 Schuss pro Minute. Das Entscheidende ist aber die Kombination aus Tempo und Effizienz: In vielen Duellen reichen drei Treffer für den Kill, wodurch die Time-to-Kill im Multiplayer auffällig niedrig ausfällt.

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Normalerweise kommt so ein Paket mit einem harten Nachteil, etwa massivem Rückstoß. Genau das bleibt hier aber aus: Die FAMAS ist überraschend kontrollierbar, die Visierung ist von Haus aus sauber, und ihr Rückstoß ist gut beherrschbar. Dadurch könnt ihr den Attachment-Slot sinnvoll in Magazine investieren, etwa in ein schnelles oder erweitertes Magazin, was bei der hohen Kadenz praktisch Pflicht ist.

AK74u mit Schnellfeuer als Nah-und-Mittelstrecken-Monster

Welche SMG sticht in Black Ops 1 heraus? Viele MPs aus Black Ops 1 gelten im Vergleich zu Sturmgewehren als eher schwach, doch die AK74u ist die große Ausnahme. Schon als Basiswaffe ist sie solide, mit dem Schnellfeuer-Aufsatz wird sie aber zum echten Problem für alles, was vor dem Lauf auftaucht.

Wodurch wird die AK74u so gefährlich? Anders als viele andere MPs bleibt die AK74u nicht auf kurze Distanz beschränkt. Sie kann in Sachen Reichweite erstaunlich gut mit Sturmgewehren mithalten und ist damit in nahezu jeder Situation einsetzbar, egal ob ihr auf engen Karten roamt oder mittlere Lines haltet. Wer das Gunplay aus Black Ops Cold War kennt, sollte sich trotzdem umgewöhnen: Die ursprüngliche Black Ops-Variante spielt sich deutlich aggressiver und fühlt sich insgesamt stärker an.

Wichtig für Neueinsteiger: Das Waffentuning war damals viel limitierter. Es gab noch keinen Gunsmith, sondern in der Regel nur einen Aufsatz pro Waffe, außer ihr nutzt das Perk Warlord für zwei Attachments. Für die AK74u ist Schnellfeuer der klare Nummer-eins-Pick, als zweitbeste Option wird oft ein Griff genannt. Und ein alter Trick wird damit wieder relevant: Aufgehobene Waffen von Gegnern können direkt zwei Aufsätze haben, ohne dass ihr selbst Warlord ausrüsten müsst.

Starke Alternativen für alle, die nicht nur Meta spielen wollen

Welche Waffen sind ebenfalls stark in Black Ops 1? Auch abseits von FAMAS und AK74u hat Black Ops 1 einige Top-Picks, die sich im Multiplayer absolut sehen lassen können. Wer bewusst nicht die offensichtlichen Overpowered-Optionen auspacken will, bekommt trotzdem genug Tools, um konstant zu performen.

Diese Waffen gelten als besonders brauchbare Alternativen:

Galil: extrem präzises Sturmgewehr

AUG: 3-Schuss-Salven-Sturmgewehr für lange Distanzen

Commando: starke Midrange-Waffe mit schnellem Reload

Stoner 63: schnelles LMG mit guter Feuerrate

L96A1: ikonisches Bolt-Action-Scharfschützengewehr, One-Shot-Kill ab Taille aufwärts

Python: tödlicher Revolver und bestes Sekundärwaffen-Pick

Unterm Strich dürfte Multiplayer auch in einer PS5-Neuauflage wieder der größte Magnet sein, egal ob ihr euch in Wager-Matches stürzt oder einfach klassische 6v6-Runden grindet. Und wer zwischendurch Pause braucht, kann natürlich auch in Zombie-Klassiker wie Call of the Dead abtauchen oder die Kampagne noch einmal mitnehmen.

Welche Waffe wollt ihr im Juli 2026 als Erstes auspacken, die FAMAS, die AK74u oder bewusst etwas abseits der Meta? Schreibt es in die Kommentare.