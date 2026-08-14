Duskfade auf PS5 gestartet – starke Wertungen, Demo und Preis im Überblick

Fans klassischer 3D-Plattformer haben seit dem 13. August 2026 einen neuen Grund, ihre PlayStation 5 einzuschalten. Duskfade vom Indie-Studio Weird Beluga ist erschienen und sammelt bereits kurz nach dem Start auffallend positive Bewertungen.

Das farbenfrohe Action-Abenteuer versteht sich als Hommage an die goldene Ära der PS2-Plattformer. Gleichzeitig verbindet es nostalgische Ideen mit einer modernen Präsentation, schnellen Kämpfen und weitläufigen Welten, die von Uhrwerken und Magie geprägt sind.

Starker Start im PlayStation Store

Wie gut kommt Duskfade bei der Community an? Im deutschen PlayStation Store steht das Spiel derzeit bei durchschnittlich 4,55 von 5 Sternen. Mehr als 1.000 Bewertungen wurden bereits abgegeben, wobei 88 Prozent auf vier oder fünf Sterne entfallen.

Auch die internationale Fachpresse bewertet das Abenteuer überwiegend positiv. Bei OpenCritic erreicht Duskfade aktuell einen Durchschnitt von 81 von 100 Punkten. Gelobt werden vor allem das flüssige Platforming, die abwechslungsreiche Art Direction und die Bosskämpfe.

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Einige Tests kritisieren dagegen, dass sich Duskfade stark an seinen Vorbildern orientiert und nur wenige vollständig neue Ideen präsentiert. Auch die Kamera und einzelne Kampfmechaniken sorgen gelegentlich für Frust. Insgesamt fällt das Echo dennoch deutlich positiv aus, besonders unter Fans klassischer Action-Plattformer.

Eine Hommage an die PS2-Ära

Welche Spiele dienten als Inspiration? Weird Beluga nennt insbesondere Jak and Daxter und Ratchet & Clank als spielerische Vorbilder. Kingdom Hearts beeinflusste dagegen vor allem die Stimmung und den visuellen Stil.

Weitere Anregungen stammen aus Super Mario Odyssey sowie verschiedenen Soulslike-Spielen. Das Ergebnis kombiniert Sprünge, Luftsprints, Greifhaken, Gleitpassagen und Schienenfahrten mit schnellen Nahkämpfen und mechanisch-magischen Fähigkeiten.

Im Mittelpunkt steht Zirian, der gemeinsam mit einem mechanischen Kuckuck seine Schwester retten muss. Sie wird in einem geheimnisvollen Uhrenturm festgehalten, während eine unnatürliche ewige Nacht das Land beherrscht. Auf seiner Reise erkundet Zirian unter anderem Wälder, Unterwassergebiete, Wüsten und hoch gelegene Ruinen.

Demo und Preis für PS5

Wie lässt sich Duskfade vor dem Kauf ausprobieren? Im deutschen PlayStation Store steht eine kostenlose PS5-Demo bereit. Sie bietet ungefähr eine Stunde Platforming und vermittelt einen ersten Eindruck von der Bewegung, den Kämpfen und der fantasievollen Spielwelt.

Die Vollversion kostet auf der PlayStation 5 regulär 29,99 Euro. Als Umfang werden ungefähr 15 bis 20 Stunden genannt, wobei versteckte Truhen, Sammelobjekte und später freigeschaltete Fähigkeiten zusätzliche Erkundungstouren ermöglichen. Deutsche Bildschirmtexte sind enthalten, während die Sprachausgabe auf Englisch erfolgt.

Neben der PS5 ist Duskfade für PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erhältlich. Für Weird Beluga ist es nach Clid the Snail das nächste größere Projekt und offenbar ein erfolgreicher Schritt in Richtung klassischer 3D-Abenteuer. Auch Astro Bot hat bereits gezeigt, dass die Nachfrage nach modernen Plattformern weiterhin groß ist.

Habt ihr Duskfade schon ausprobiert oder wecken die Anleihen bei Jak and Daxter, Ratchet & Clank und Kingdom Hearts euer Interesse? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.